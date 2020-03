Kabel für die Gebäude der Zukunft – Fünf Branchentrends treiben die Innovation bei Kabeln für die 5G-Ära voran

Datenkommunikationskabel für Gebäude werden leistungsfähiger, dichter, hybrider, sicherer und benutzerfreundlicher

Köln, 24. März 2020 – Der MMS Bereich (Multimedia Solutions) der Prysmian Group arbeitet an der Innovation ihrer Kupfer- und Glasfaserkommunikationskabel, um die Infrastrukturänderungen ausgelöst durch 5G, aktiv mitzugestalten, erklärt Andreas Wassmuth, Business Development Direktor der BU MMS.

Wie werden Telekommunikationskabelsysteme in Gebäuden in zehn Jahren aussehen?

Fünf Trends der digitalen Transformation treiben Innovationen im Geschäftsbereich MMS der Prysmian Group voran, sagt Andreas Wassmuth, Business Development Direktor der Business Unit MMS.

Die digitale Transformation, hervorgerufen durch die nächste Mobilfunkgeneration 5G, ändert die weltweiten Bedürfnisse an die Infrastruktur. Kabel sind ein innovatives Element, um diesen Wandel zu ermöglichen. Die andauernde Herausforderung für den in Nürnberg arbeitenden Andreas Wassmuth und das Team der BU, bestehend aus Ingenieuren und Forschern, ist es, die Bedürfnisse der Indoor-Infrastruktur, die das Internet der Dinge (IoT, IIot) und andere Dienstleistungen ermöglichen, für die kommenden zehn Jahren vorauszusagen.

MMS stellt Glasfaser- und Kupfer-Innenkabel für die leitungsgebundene und mobile Kommunikation her. Sie werden in Rechenzentren verwendet, außerdem in verschiedenen zweckgebunden Gebäuden (Krankenhäuser, Schulen, Universitäten, Flughäfen), Veranstaltungsorten (Stadien, Theater), in Häusern, Büros und Fabriken. Diese Kabel unterstützen auch die Einführung der 5G-Kommunikation, die ein exponentielles Wachstum erwarten lässt.

Welche Branchentrends treiben die Innovation bei MMS voran, um die Herausforderungen der digitalen Transformation zu bewältigen?

-Zuallererst den Anstieg an Bandbreite. “Die Zunahme der Bandbreite ist der Grund, warum wir von einer Kategorie 5 zu einer Cat6, 6A, 7 und 8 gewechselt sind, oder von der Multimodefaser OM3 zu OM4 oder OM5 “, sagt Wassmuth. “Es ist wie der Bau einer Autobahn, die groß genug ist, um den Anforderungen des Verkehrs der Zukunft gerecht zu werden.

-Der zweite Treiber ist eine hohe Dichte, Reduzierung der Abmessungen sodass es einfacher zu installieren, flexibler zu handhaben und umweltfreundlicher ist. “Wenn Sie diesen Trend vorantreiben können, ist dies ein Wettbewerbsvorteil”, sagt er. “Ich denke, wir werden in Zukunft immer mehr Vorschriften sehen, die umweltfreundliche Produkte erfordern. Und das wird sich in unserem Portfolio widerspiegeln.”

-Hybridkabel, die Energie- und Signalübertragung kombinieren, sind ein dritter wichtiger Innovationstreiber. Alle aktiven Geräte vom Switch bis zum Sensor benötigen beides, sagt Wassmuth. Prysmian kann sowohl Energie als auch Datenübertragung in einem einzigen Kabel liefern, sei es Kupfer oder Glasfaser.

-Sicherheit ist ein vierter Schlüsselfaktor für die Einhaltung der Bauproduktenverordnung (CPR) in Europa oder der UL in den USA. “In jedem Meeting der letzten Jahre, in jeder Konferenz, in der Forschung und Entwicklung, insbesondere in Europa, sprechen wir immer über CPR. Sicherheit im Gebäude”, sagt er und fügt hinzu, dass die Integration von General Cable es den Ingenieuren der Prysmian Group ermöglicht besser auf globale Sicherheitsaspekte einzugehen.

-Schließlich ist es wichtig diese Produkte so zu gestalten, dass sie einfach zu handhaben sind. “Wir optimieren das Produkt für die Installation”, erklärt er. “Zum Beispiel fangen wir damit an, unsere Kabel in Kartons anstatt auf Spulen zu verkaufen, was die Installation erleichtert und Abfall vermeidet.”

Es ist schwer vorherzusagen, welche Art von Verkabelungssystemen in zehn Jahren in Gebäuden benötigt werden, um die Energie, Antennen und Sensoren zu unterstützen, die erforderlich sind, um die Versprechen von 5G zu erfüllen. Eines ist jedoch sicher, sagt Wassmuth. Kein einzelnes Unternehmen kann Innovationen allein vorantreiben.

“Wir werden weiterhin mit den Kunden in den verschiedenen Segmenten zusammenarbeiten und um zu verstehen, was sie brauchen und wohin sie gehen. Das ist es, was die Welt gerade braucht”, sagt er.

Die Prysmian Group ist Weltmarktführer im Bereich Energie- und Telekommunikationskabel und -systeme. Mit nahezu 140 Jahren Erfahrung, einem Umsatz von über 11 Milliarden Euro und rund 29.000 Mitarbeitern in über 50 Ländern und 112 Betriebsstätten ist der Konzern in High-Tech-Märkten stark positioniert und bietet eine breite Palette an Produkten, Dienstleistungen, Technik und Know-how. Auf dem Energiesektor betätigt sich die Prysmian Group im Bereich Erdkabel und Tiefseeverkabelung und -systeme, Spezialkabel für Anwendungen in vielen verschiedenen Industriesektoren sowie Mittel- und Niederspannungskabel für die Bau- und Infrastrukturindustrie. Für den Telekommunikationssektor produziert die Unternehmensgruppe Kabel und Zubehör für die Sprach-, Video- und Datenübertragungsindustrie und bietet ein umfassendes Sortiment an Glasfasern, Glas- und Kupferkabeln sowie Verbindungssystemen. Prysmian ist ein in Mailand börsennotiertes Unternehmen und im FTSE MIB Index notiert.

Weitere Informationen: http://www.prysmiangroup.com

Firmenkontakt

Draka/Prysmian Group

Nicole Hentschel

Piccoloministraße 2

51063 Köln

+49 (0)221 6770

multimedia@prysmiangroup.com

http://www.prysmiangroup.com

Pressekontakt

epr – elsaesser public relations

Sabine Hensold

Maximilianstraße 50

86150 Augsburg

+49 (0)821 4508 7917

sh@epr-online.de

http://www.epr-online.com

Bildquelle: @Prysmian Group