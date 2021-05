Kaffeekapseln aus Zellulose – Papercapz revolutionieren den Markt der Kaffeekapseln

Papercapz ist die erste patentierte, aus Zellulose hergestellte Kaffeekapsel, deren Material wie Papier geschöpft und in entsprechende Formen gepresst wird. Sie ist zu 100% biologisch abbaubar und schickt sich an, eine Revolution am Kaffeekapselmarkt einzuläuten.

Bereits im Jahr 2018 wurden allein in Deutschland 3,5 Milliarden Kaffeekapseln verbraucht (Quelle Deutsche Umwelthilfe). Jetzt dürfte die Zahl vermutlich noch etwas höher liegen. So praktisch und beliebt die handlichen Kapseln auch sind – in Zeiten des Klimawandels mit dem immer lauter werdenden Ruf nach mehr Nachhaltigkeit und ökologischen Verpackungen erleben die kleinen Kaffeeumhüller zunehmenden Imageverlust mit stagnierenden Umsätzen. Befragt nach ihrer Einstellung zu Kaffeekapseln ist die Antwort vieler Verbraucher eindeutig – und für die Industrie ernüchternd – hat es sich doch im Bewusstsein verankert, dass die Ökobilanz von Kaffeekapseln vernichtend ausfällt. Primär sind sie aus Aluminium und Plastik gefertigt – beides Produkte, die durch aufwändige industrielle Prozesse mit hohem Energieaufwand und CO2-Ausstoss hergestellt und auch wieder entsorgt werden müssen. Doch es geht auch anders.

+++ Papercapz – biologisch abbaubare Kaffeekapseln aus Zellulose +++

Papercapz wurden nach jahrelangen Forschungen als erste biologisch abbaubare Kapseln aus Zellulose entwickelt. Sie bestehen aus Bagasse, den Holzresten, wenn man Zuckerrohr auspresst, also Zellulose, Lignin und einem umweltverträglichen Zusatz, der die Kapselwände wasserdurchlässiger und haltbarer macht. Papercapz Kaffeekapseln fühlen sich an und haben die Eigenschaften von Papier, so dass die biologische Herkunft sich von selbst erklärt. Sie wurden in erster Linie für Kaffeemaschinen konzipiert, die für Nespresso-Kaffeekapseln geeignet sind, können aber in jede Form von im Markt erhältlichen Kaffeekapseln geformt werden.

+++ Die Vorteile von Papercapz Kaffeekapseln gegenüber Alu-, Plastik- oder vermeintlichen Bioplastik-Kaffeekapseln sind überwältigend: +++

– Papercapz sind ein Bioprodukt aus Biozutaten

– Papercapz sind zu 100% biologisch abbaubar

– Papercapz erlauben feinsten Kaffeegeschmack und eine tolle Crema

– Papercapz vereinen die Vorteile herkömmlicher Kaffeekapseln mit höchsten Umweltansprüchen

– Papercapz sind ressourcenschonend und agrarflächenneutral

– Papercapz sind geschmacksneutral und verändern den Kaffeegeschmack nicht

– Papercapz Kaffeekapseln duften und schmecken wie frisch gemahlener Kaffee

“Wir lieben Kaffee, er eröffnet eine wunderbare Welt voller natürlicher Aromen und gibt uns das glückliche Gefühl von natürlichem Genuss. Allerdings nur, wenn dabei die Umwelt nicht mit Kaffeekapseln zugemüllt wird. Dem wollten wir Rechnung tragen und den belebenden Rohstoff Kaffee in ein naturnahes Behältnis frei von Aluminium und Kunststoff füllen. Wir sind daher stolz, mit Papercapz die erste wirklich echte ökologische Kaffeekapsel zu präsentieren. Eine Kaffeekapsel aus nachhaltigen und ursprünglichen Stoffen, im natürlichen Kreislauf mit der Natur, biologisch abbaubar und hergestellt aus Naturprodukten – dies ist der Anspruch, dem wir uns verschrieben und viele Jahre in die Umsetzung dieser Vision investiert haben”, so Nikola Just, Geschäftsführer der Sustina Caps GmbH.

+++ Ökologische Alternative zu Kaffeepads und Filterkaffee +++

Papercapz Kaffeekapseln bedeuten die revolutionäre Abkehr von Kapseln aus vermeintlichem Bio-Kunststoff auf biobasierenden Materialien (PLA”s), die durch aufwendige chemische Prozesse in eine spritzfähige Kunststoffmasse umgewandelt werden und den Kaffeekapselmarkt dominieren. Papercapz Kaffeekapseln werden aus Resten der Zuckerrohrgewinnung unter Zugabe von Wasser und etwas Stärke hergestellt. Die fertige Kapsel, die es zuerst für Nespresso kompatibel Kaffeemaschinen gibt, besteht zu 99,6% aus Zellulose und ist einfach biologisch abbaubar. Verbraucher, die bisher zu Kaffee-Pads gegriffen haben, weil ihnen die Alu- und Kunststoffkapseln zu umweltbelastend waren, haben jetzt eine innovative Alternative und können endlich umweltgerecht Kaffeespezialitäten in der praktischen Kapselform genießen.

Mit dem Patentinhaber BBC Bremer Bagasse Company GmbH & Co. KG, hat man über längere Zeit an der Umsetzung der Idee gearbeitet. Die Sustina Caps GmbH hat die exklusiven Vertriebsrechte für Europa, UK, Türkei und Russland. Und der Clou: Jeder Kapselabfüller kann diese Kapseln erwerben, selbst befüllen und der Umwelt damit einen Gefallen tun.

