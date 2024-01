Kartenspende für die Mönchengladbacher Tafel vom verrückten Bonbonmacher Valentin

Ganz nach dem Motto des Prinzenpaares 2023/24 „Ein Herz für Jung und Alt!“ fühlte sich Valentin Wessels – verrückter Bonbonmacher der Ehren Zuckerwarenfabrik – aufgerufen, die Aussage der diesjährigen Mönchengladbacher Karnevalsprinzessin: „Karneval ist für alle da!“ in die Tat umzusetzen. Am Sonntag las er im Extra Tipp Mönchengladbach von der Aktion „Karten kaufen und Karten spenden“ für die Nachmittagssitzung „Kaffeeflatsch & Karneval“ am 31.01.2024 um 14.00 Uhr im Stadtteil Eicken in der Eickener Mehrzweckhalle.

Sofort angefixt wollte er die tolle Aktion unterstützen. Gesagt getan: Bei der Übergabe der Karten an Frau Monika Bartsch, der 1. Vorsitzenden der Mönchengladbacher Tafel e. V. (links im Foto), bedankt sie sich für die Spende und wünscht allen Beteiligten glückliche Stunden bei der Veranstaltung Kaffeeklatsch & Karneval! Nicht nur für Senioren, sondern für alle, die Spaß am Karneval haben.

3x Halt Pohl!

3x All Rheydt!

Seit 1955 fertigt die Ehren Zuckerwarenfabrik Kräuterbonbons und Fruchtbonbons in der Tradition und nach den Rezepturen des Gründers Hubert Ehren.

