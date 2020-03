Kaminfeuer: Mit smarter Technik komfortabel das Klima schonen

Ein beeindruckendes Flammenspiel in Kombination mit einer schadstoffarmen Verbrennung im Sinne der Umwelt und einem niedrigen Brennstoffverbrauch – das sind die Anforderungen an eine moderne Holzfeuerung. Neben der Verbrennungstechnik ist hier Fingerspitzengefühl gefragt, denn in jeder Phase des Feuers ist das optimale Zusammenspiel von Luftzufuhr, Brennstoffmenge und Feuerraumtemperatur entscheidend. Doch werfen wir einen Blick über die Schulter der Kaminbetreiber, so sehen wir oft dieselben Fehler: Die Verbrennungsluft wird dem Verlauf des Abbrandes nicht entsprechend angepasst und das Brennholz oft zu spät auf die Restglut gelegt. Doch es gibt smarte Technik, die hier bestens unterstützt und Komfort neu definiert.

Genial geregelt: Effizienter und perfekter als das bloße Gefühl

Mit der elektronischen Verbrennungsluftregelung Ledatronic WiFi ist den Entwicklern von LEDA, ostfriesischer Hersteller moderner Feuerstätten, eine feurige Innovation gelungen. Im Wesentlichen besteht die Technik aus einer Reglereinheit, einem Temperatursensor, einem Türsensor und einer motorisch betriebenen Verbrennungsluftklappe. Alle Komponenten befinden sich in ständiger Kommunikation und stellen sich gemäß der Abbrandphase optimal aufeinander ein. Das Beste: Die Regelung arbeitet vollautomatisch. Es ist kein Eingreifen von außen nötig. Einmal eingebaut, übernimmt das smarte System und vereinfacht so die Bedienung des Ofens – komfortabel und klimaschonend zu jedem Zeitpunkt.

Alle wichtigen Informationen wie beispielsweise die aktuelle Temperatur im Brennraum werden dabei über ein optionales Grafikdisplay oder per App auf dem Tablet oder Smartphone angezeigt. Zudem erhält der Ofenbesitzer ein Signal, wann er Holz nachlegen soll. Und wenn das Feuer ganz heruntergebrannt ist, wird die Luftzufuhr automatisch geschlossen. So wird ein erneutes Entzünden der Glut verhindert sowie die Restwärme optimal genutzt.

Fazit: Die Ledatronic regelt die Verbrennung effizienter und perfekter, als es menschliche Bedienung vermag. Das steigert den Komfort, verringert den Brennstoffverbrauch und ist gut für die Umwelt. Mehr Informationen unter www.leda.de

LEDA Werk GmbH & Co. KG – Viele Kompetenzen aus einem Guss

Harter Wettbewerb gehört für LEDA seit den Gründungstagen im Jahr 1873 zum Kerngeschäft: Aus der Eisengießerei entwickelte sich Zug um Zug ein führender Hersteller in den Bereichen Heiztechnik und Industrieguss, zunächst deutschland-, inzwischen europaweit.

LEDA verfügt über lange Erfahrung, vertieftes Wissen und vor allem hohe, kundenorientierte Flexibilität in Konstruktion, Design und Herstellung innovativer Bauteile aus Eisenwerkstoffen. Eine stabile Basis, um hochwertige Produkte und Systemlösungen für unterschiedlichste Branchen und Bedarfe zu schaffen. Sei es in der Fertigung von Einzelstücken, in der Serienfertigung oder beim Bau hochwertiger Kachelofen-Heizeinsätze, Kamineinsätze und -öfen: LEDA steht für perfekte Lösungen.

Wir sind ein führender Hersteller von Gussprodukten für HEIZTECHNIK und INDUSTRIEGUSS, der zu ihrer Profitabilität beitragen möchte.

