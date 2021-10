Kanalortung durch einen Professionellen Fachbetrieb

Wie funktioniert eine Kanalortung?

Kanalortung durch professionellen Fachbetrieb

Bestimmte Baumaßnahmen auf dem Grundstück oder am Gebäude erfordern eine Kenntnis über den Verlauf von Kanälen und Abflussrohren. Leider liegen bei vielen älteren Gebäuden und deren Umland keine Pläne mehr vor, die den Rohrleitungsverlauf beinhalten bzw. deren Weg beschreiben. Für gewisse Bauarbeiten ist es jedoch unbedingt notwendig, den Kanalverlauf zu kennen bzw. zu wissen wie die Rohre verlaufen, damit es bei Bauarbeiten zu keinen Schäden kommt.

Eine Kanalortung kann Abhilfe schaffen und ermöglicht es im Nachhinein, den Verlauf der Rohrleitungen und oder Kanäle zu bestimmen. Genau und schnell wird mittels moderner Technik eine gezielte und zuverlässige Ortung durchgeführt, welche die Lage der Rohre und Kanäle exakt bestimmt, um diese nachträglich in den Plänen einzeichnen zu können. Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns als kompetenten Partner in Sachen Rohr- und Kanaltechnik im Raum Hannover und Braunschweig.

Wann ist eine Kanalortung, die den Kanalverlauf oder den Rohrleitungsverlauf feststellt, notwendig?

Bedarf es umfangreicher Baumaßnahmen am Gebäude oder dem umliegenden Gelände, ist es wichtig, den genauen Rohrleitungsverlauf oder den Verlauf der Kanäle zu kennen, damit es bei Bauarbeiten zu keinen bösen Überraschungen kommt. Besonders wichtig ist die Durchführung einer Kanalortung, wenn die baulichen Veränderungen an Wänden vorgenommen werden oder es sich um Tiefbauarbeiten handelt. Ist der Kanalverlauf bzw. der Verlauf der Leitungen unbekannt, können Rohre oder Kanäle zum Beispiel durch Bohr- oder Grabungsarbeiten schwer beschädigt werden. Sollte dies doch der Fall sein und es zu Beschädigungen kommen, müssen Rohre oder Kanäle in den meisten Fällen getauscht werden, wodurch hohe Folgekosten durch das Aufbrechen von Wänden oder Erdreich entstehen können.

Um dies zu vermeiden, ist eine Ortung durch ein fachkundiges Unternehmen vor Baubeginn die günstigere und vor allem sichere Lösung. Gerne unterstützen wir Sie durch unsere Kanal- und Rohrortung bei Ihren Bauvorhaben. Ebenfalls nützlich kann genaue Ortung sein, sollte eine Reinigung der Kanäle anstehen, denn dadurch kann die Reinigung schneller und somit kostengünstiger durchgeführt werden. Außerdem können wir Ihnen anbieten, bei in naher Zukunft geplanten Bauvorhaben eine Ortung im Zuge des Kanalservice durchzuführen.

Wie funktioniert eine Kanalortung?

Bei der Kanalortung wird eine Sonde an einem offenen Zugang (Toilette, Revisionsklappe, Kanalöffnung) in das Rohr- bzw. Kanalsystem eingeführt. Stück für Stück wird die Sonde weiterbewegt, während sie ein andauerndes Signal abgibt, welches aufgezeichnet wird. Durch diese Aufzeichnung ist es möglich, festzustellen, wie Rohrleitungen oder Kanäle verlaufen. Diese Messung ist sehr genau und beinhaltet lediglich eine Abweichung von plus/minus 50 cm, wodurch geplante bauliche Maßnahmen an dem Ergebnis der Ortung präzise ausgerichtet werden können. Bei Bedarf kann die Kanalortung mit Sonden auch durch eine Rauchgasnebelanlage oder das Einleiten einer Testfarbe ins Kanalsystem unterstützt werden, um Fehlanschlüsse bzw. Falscheinleiter schnell und mühelos bestimmen zu können.

Professionelle Kanalortung – schnell und zuverlässig!

Alle Fahrzeuge unseres Unternehmens sind mit modernster Technik für die Ortung ausgestattet und somit ist es möglich, eine Kanalortung bzw. ein Kanalservice jeden Umfangs in Hannover, Braunschweig und Umgebung durchzuführen. Unserer Arbeit bietet eine solide Grundlage für eine geplante Rohr- oder Kanalsanierung, da durch eine genaue Bestimmung des Rohr- oder Leitungsverlaufs die notwendigen Arbeiten mit Spezialwerkzeugen schneller und effizienter ausgeführt werden können. Das Orten des Rohrleitungsverlaufs oder von Kanälen bis zu einer Tiefe von acht Metern ist problemlos möglich und sichert Ihnen dadurch Gewissheit für geplante Bauvorhaben. Zögern Sie nicht uns kontaktieren Sie uns als Partner rund um Abflussreinigung, Rohr- und Kanalinstandsetzung sowie Kanalservice!

Wir bieten aber noch mehr!

Neben allen technischen Arbeiten Abwasserkanäle und Rohrleitungen betreffend, bieten wir auch einen Sanitär Notdienst an, der Sie bei einer Rohrverstopfung oder einer fachkundigen Abflussreinigung unterstützt.

Zögern Sie nicht und wenden Sie sich an uns als zuverlässigen Partner in Sachen Kanalservice und Kanalortung!

Quelle: https://abfluss-verstopft.specht-rohrreinigung-berlin.com/kanalortung-durch-einen-professionellen-fachbetrieb/

