Kapitalanlagezeitung EXXECNEWS – Aktuelle Ausgabe 23/2021 erschienen

Strukturwandel am Finanzmarkt, Risiko-Standardisierung bei der Kapitalanlage, Renaissance der Hedgefonds – das sind nur wenige der Themen, mit dem sich die aktuelle Ausgabe der Hamburger Kapitalanlagezeitung EXXECNEWS befasst.

Hamburg, 10. November 2021 – Zwei brandheiße Themen der Finanzdienstleistung stehen im Mittelpunkt: Während “sustainable finance”, nachhaltige Kapitalanlage, bereits in aller Mund ist, kommt der “digital finance”, der Digitalisierung der Finanzdienstleistung, wachsende Bedeutung zu. Das ist die Kernaussage des vom Bundesverband Alternativer Investments (BAI) veranstalteten “1. InnovationsDay”, über den in EXXECNEWS Nr. 23/2021 ausführlich berichtet wird. Und: DIN 77223. Das Deutsche Institut für Normung (DIN) stellt für die Anlageberatung einen DIN-Entwurf zur Diskussion, mit der die Risikoklassifizierung von Anlegern und deren vorhandenen Vermögen standardisiert werden soll.

Neben aktuellen Finanznachrichten rund um den Kapitalmarkt mit Marktberichten und Studien zeigt Gastautor Oliver Scharping, Portfoliomanager bei Bantleon, München, welche Chancen der Vier-Billionen-Dollar-Markt der Hedgefonds bietet. Strategien, die jahrzehntelang nur Investoren wie Warren Buffet zu Reichtum führten, können heute auch von Privatanlegern genutzt werden.

Speziell in den letzten Wochen des Jahres werden verstärkt Kapital-Investments eingedeckt. Als Orientierungshilfe für Berater und Privatanleger stellt EXXECNEWS in einer redaktionellen Sonderbeilage alternative Investmentfonds (AIF) und Vermögensanlagen vor, die sich aktuell in der Platzierung befinden. Diese Berichterstattung wird in der kommenden Ausgabe fortgesetzt.

Die Ausgabe 23/2021 von EXXECNEWS steht als Download auf www.exxecnews.de kostenfrei zur Verfügung.

Über EXXECNEWS:

Kapitalanlage-News für Führungskräfte, das ist der Claim von EXXECNEWS. Die Führungselite (Executives) der Finanzdienstleister hat den Anspruch, schnellstmöglich, umfassend, korrekt und wertungsfrei über entscheidungsrelevante Vorgänge der Branche informiert zu werden.

Executives der Finanz- und Kapitalanlagebranche wollen wissen:

-Wie sieht die aktuelle Nachrichtenlage aus?

-Welche Trends sind erkennbar?

-Welche Personalien sind wichtig?

-Welche Pläne und Projekte bestimmen und beeinflussen das Wettbewerbsgeschehen?

Die Antworten gibt EXXECNEWS. Die Fachredaktion von EXXECNEWS berichtet schneller, kompetenter und intensiver als das Gros der anderen Finanzdienstleistungs-Medien. EXXECNEWS erscheint alle 14 Tage. Das Tagesgeschehen der Finanzbranche ist auf dem Nachrichtenportal DFPA Deutsche Finanz Presse Agentur unter https://www.dfpa.info und in der DFPA-App täglich zu verfolgen.

Kontakt EXXECNEWS Verlags GmbH:

Alsterdorfer Str. 245

22297 Hamburg

Tel.: +49 (0)40/ 50 79 67 60

Fax: +49 (0)40/ 50 79 67 62

E-Mail: redaktion (at) exxecnews.de

PR- und Medienkontakt:

Görs Communications

Public Relations und Marketing

Telefon: 0800-GOERSCOM (0800-46377266)

Info (at) goers-communications.de

https://www.goers-communications.de

Das ist EXXECNEWS: Kapitalanlage-News für Führungskräfte, das ist der Claim der Kapitalanlagezeitung EXXECNEWS.

Die Führungselite (Executives) der Finanzdienstleister hat den Anspruch, schnellstmöglich, umfassend, kor-rekt und wertungsfrei über entscheidungsrelevante Vorgänge der Branche informiert zu werden.

Executives wollen wissen:

-Wie sieht die aktuelle Nachrichtenlage aus?

-Welche Trends sind erkennbar?

-Welche Personalien sind wichtig?

-Welche Pläne und Projekte bestimmen und beeinflussen das Wettbewerbsgeschehen?

Die Antworten gibt EXXECNEWS. EXXECNEWS berichtet schneller, kompetenter und intensiver als das Gros der anderen Finanzdienstleistungs-Medien. EXXECNEWS erscheint alle 14 Tage.

Das Tagesgeschehen der Branche ist auf dem Nachrichtenportal des Schwesterunternehmens DFPA unter www.dfpa.info und in der DFPA-App täglich zu verfolgen. Die Redaktion besteht aus: Herausgeber Dr. Dieter E. Jansen, Redak-tionsleiter Jan Peter Wolkenhauer, Melanie Bobrich, Juliane Fiedler, Thomas Hünecke und Axel Zimmermann. Die Finanznachrichten werden täglich aus über 1.000 Webseiten der Marktteilnehmer zusammengetragen. Es werden Presseinformationen ausgewertet und die Fachpresse berücksichtigt.

EXXECNEWS UND DFPA PUBLIZIEREN FÜR DIE PRIVATE UND INSTITUTIONELLE KAPITALANLAGE-BRANCHE

Firmenkontakt

EXXECNEWS Verlags GmbH

Dr. Dieter E. Jansen

Alsterdorfer Straße 245

22297 Hamburg

040-50796760

040-50796762

redaktion@exxecnews.de

http://www.exxecnews.de

Pressekontakt

Görs Communications – PR SEO Content Marketing Beratung

Daniel Görs

Westring 97

23626 Lübeck-Ratekau

0800-46377266

info@goers-communications.de

https://www.goers-communications.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.