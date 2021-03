Karmic Management: Ein neues Verständnis von Erfolgsfaktoren oder: wie wir selbst erfolgreich werden, indem wir andere erfolgreich machen

Unserer Welt würde ein Umdenken in der Art und Weise, wie wir wirtschaften guttun. Denn: Erfolg, der auf Kosten anderer erwirtschaftet wird, kann auf Dauer nicht funktionieren. Aber kann man mit ethischem Handeln auch wirklich erfolgreich sein?

Ja.

Und die Lösung lautet: Karmic Management.

Dass diese funktioniert und sich ethisches Handeln und wirtschaftlicher Erfolg nicht ausschließen, hat Geshe Michael Roach eindrucksvoll unter Beweis gestellt: Als erster US-Amerikaner in 600 Jahren, der den Abschluss “Geshe”, das bedeutet “Meister des Buddhismus”, erlangte, baute er auf Basis jahrtausendealter Prinzipien das am schnellst wachsende Unternehmen in der Geschichte New Yorks mit auf. Im Jahr 2009 wurde Andin International mit einem Jahresumsatz von 250 Millionen Dollar von Warren Buffet gekauft.

Im Anschluss an diesen Erfolg hat Geshe Michael Roach diese Prinzipien in eine moderne Sprache übersetzt und als praktische Management-Werkzeuge zur Verfügung gestellt. Die Karmic Management Methode eröffnet spannende Möglichkeiten für die Business-Welt und zeigt abseits von konventionellen Methoden völlig neue Wege und Möglichkeiten auf:

– Kooperation statt Konkurrenz führen zu mehr Umsatz und Erfolg

– Ethisches Handeln nicht als Nice-to-Have, sondern als eine erfolgreiche Business-Strategie

– Kein Entweder-Oder, sondern private und berufliche Erfüllung

– Sicherheit in unsicheren Zeiten

Da es nun erstmals im deutschsprachigen Raum ein kostenloses Karmic Management Live Training* gibt, steht Ihnen Eva Balzer, Geschäftsführerin von Diamond Management, dem offiziellen Vertreter des von Michael Roach gegründeten “Diamond Cutter Instituts” in Deutschland, sehr gern vorab für ein Interview zur Verfügung.

Weitere Informationen zu den Diamantschneider-Prinzipien finden Sie hier: https://diamondmanagement.eu

*Termin: 12.-17. April 2021. In diesem kostenlosen Karmic Management Live Training werden Grundlagen vermittelt sowie konkrete Anleitungen für die Anwendung. https://diamondmanagement.eu/karmic-management-training/

Diamond Management ist ein Trainings- und Beratungsunternehmen. Geschäftsführerin Eva Balzer hat in den letzten 10 Jahren ein völlig neues Businessmodell im deutschsprachigen Raum etabliert, das auf ethischem Handeln und Wirtschaften beruht – und seinen Ursprung in den alten Schriften aus dem Diamantschneider-Sutra.

