Karriere im eigenen Haus: Torsten Hunsicker steigt in die Geschäftsführung der JOM Group auf

Zu April dieses Jahres hat die JOM Group, Agentur für hybride Marketingkommunikation, den langjährigen Kollegen Torsten Hunsicker in die Geschäftsführung befördert. Als Managing Director verantwortet er von nun an standortübergreifend die Neugeschäftsentwicklung sowie das Agenturmarketing. Damit ergänzt er das bestehende Management-Team um Inhaber und Gründer Michael Jäschke, zu dem auch Henning Ehlert, Nadja Vernimb, Roland Köster, Antje Reimer und Volker Neumann zählen.

Der 37-jährige Diplom-Betriebswirt arbeitet seit 2013 für die JOM Group und hatte zuletzt als Director Sales & Marketing bereits eine leitende Position in der Agentur inne. In seiner Zeit als Vertriebsverantwortlicher wurden unter anderem Kundenetats wie EURONICS, Das FUTTERHAUS oder FRoSTA für den Hamburger Standort gewonnen. Künftig wird er die Geschäftsentwicklung sämtlicher JOM-Dependancen weiter vorantreiben und der Marke JOM im Agenturmarkt weitere Profilschärfe verleihen.

„JOM stellt für mich einen Gegenpol zu den marktdominierenden Netzwerkagenturen dar. Sie ist unabhängig in der Beratung, rückt die Ziele ihrer Kunden zu 100 Prozent in den Mittelpunkt und ist kein Vermarkter von Werbeinventar und -plätzen. Für Werbetreibende sind das klare Benefits. Daher macht es mich stolz, künftig als Managing Director neue Kundenbeziehungen zusammen mit dem Team aufzubauen und die Agentur weiterhin als modernen Kommunikationsdienstleister zu etablieren“, sagt Torsten Hunsicker.

Michael Jäschke, Founder & Shareholder der JOM Group, ergänzt: „Etwas Besseres, als Führungspositionen aus den eigenen Reihen langjähriger Mitarbeiter zu besetzen, kann einem nicht passieren. Mit Torsten Hunsicker haben wir das große Glück, jemanden ins Management berufen zu können, der nicht nur über ein hervorragendes Netzwerk verfügt, sondern auch ein tiefes Verständnis für Kommunikation und unser Produkt mitbringt. Gerade im Neugeschäft gibt es bekanntlich keine zweite Chance für einen ersten Eindruck. Von daher freuen wir uns sehr, Torsten in der Geschäftsführung begrüßen zu dürfen.“

Über JOM Group

JOM kombiniert die Leistungen einer auf nachhaltig höchste Budgeteffizienz positionierten Mediaagentur mit dem Angebot einer konsequent auf Performancemarketing spezialisierten Digitalagentur. JOM wurde 1997 von Michael Jäschke gegründet und beschäftigt in Deutschland 70 Mitarbeiter. JOM ist inhabergeführt, unabhängig und fokussiert auf die Länder Deutschland, Österreich und Schweiz. Mit einem Billing-Volumen von rund 325 Mio. € gehört JOM zu den Top 5 der inhabergeführten Mediaagenturen in Deutschland. Gleiches gilt für das Feld der Performance-Marketing-Agenturen. JOM ist Mitglied der OMG und des BVDW.

Zu den Kernkompetenzen zählen Mediaberatung in allen On- und Offline-Medien, Performance-Marketing, Content-/Social-Media-Marketing, Online-/Public-Relations, Online-Kreation, Regionalmarketing sowie als Basis jede Form von strategischer Planung.

JOM arbeitet nach dem selbstentwickelten, wissenschaftlich fundierten Prinzip der Hybrid Marketing Communication. Es steht nur JOM-Klienten zur Verfügung. Damit kann die Agentur für jede individuelle Aufgabe die optimale Kombination aus allen denkbaren Kommunikationskanälen zusammenstellen, im Online-Bereich integriert auch mit Content füllen und so ihren Klienten ein Höchstmaß an nachhaltiger Budgeteffizienz garantieren.

