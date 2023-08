Karriere im Familienunternehmen bedeutet Vielfalt

Deutschlands führende Familienunternehmen präsentierten sich beim „Karrieretag Familienunternehmen“ bei WOLFF & MÜLLER in Stuttgart unter dem Motto Vielfalt

Der Karrieretag Familienunternehmen auf dem neuen WOLFF & MÜLLER Campus in Stuttgart stand ganz im Zeichen der Vielfalt. Über 600 vorab akkreditierte und hochqualifizierte BewerberInnen trafen heute auf über 30 renommierte Familienunternehmen wie LAPP, MANN+HUMMEL oder TRUMPF. Dank flacher Hierarchien bieten Familienunternehmen Raum für individuelle Entwicklungsmöglichkeiten. In vorterminierten Einzelinterviews und bei spontanen Standgesprächen wurde persönlich mit den InhaberInnen und Top-EntscheiderInnen über vielseitige Karrieremöglichkeiten gesprochen. Themen wie Diversity und New Work wurden zusätzlich in Impulsvorträgen anschaulich diskutiert.

„Über 90 Prozent aller Unternehmen in Deutschland sind in Familienhand, die 60 Prozent aller Arbeitsplätze stellen. Der Karrieretag Familienunternehmen war für uns wieder eine wichtige Plattform, um uns als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren“, sagt Dr. Albert Dürr, Geschäftsführender Gesellschafter der WOLFF & MÜLLER Gruppe. „WOLFF & MÜLLER baut auf Vielfalt, deshalb haben wir das Thema als Gastgeber auch in den Fokus des Karrieretages gerückt. Denn vielfältige Teams bringen bessere Lösungen hervor.“

„Familienunternehmen zeichnen sich durch ihre hohe Innovationskraft aus. Sie bieten MitarbeiterInnen damit viel mehr Möglichkeiten, sich sinnstiftend einzubringen. Diese Perspektive jungen Fach- und Führungskräften zu vermitteln, dazu ist der Karrieretag Familienunternehmen die optimale Plattform“, so Stefan Heidbreder, Geschäftsführer der Stiftung Familienunternehmen.

Veranstalter Stefan Klemm vom Entrepreneurs Club zeigte sich ebenfalls zufrieden: „Vielfältig war auch die Auswahl der akkreditierten KandidatInnen. Über 600 AkademikerInnen aus unterschiedlichsten Bereichen trafen heute auf über 30 führende Familienunternehmen aus diversen Branchen. Wir bedanken uns herzlich bei WOLFF & MÜLLER, die als Ausrichter unseres Karrieretages für einen sehr positiven Gesprächsrahmen für Partnerunternehmen und Talente sorgten.“

Der nächste Karrieretag Familienunternehmen findet am 10. November 2023 in der neuen „Viega World“ in Attendorn statt. Interessierte Absolventen, Young Professionals und Professionals (m/w/d) können sich ab sofort um die Teilnahme bewerben. Bewerbungsschluss ist der 9. Oktober 2023. Die Plätze sind begrenzt.

Weitere Informationen und Bewerbung auf: https://www.karrieretag-familienunternehmen.de

Der „Karrieretag Familienunternehmen“ ist eine gemeinsame Initiative führender FamilienunternehmerInnen, des Entrepreneurs Club und der Stiftung Familienunternehmen. InhaberInnen und PersonalentscheiderInnen lernen hochqualifizierte Fach- und Führungskräfte kennen. Schirmherr ist der Bundeswirtschaftsminister.

WOLFF & MÜLLER wurde 1936 gegründet und ist heute eines der führenden Bauunternehmen Deutschlands in privater Hand. Das mittelständische Familienunternehmen mit Hauptsitz in Stuttgart ist überall dort vertreten, wo effektive, partnerschaftliche und innovative Lösungen gefordert sind: im Hoch- und Industriebau, Ingenieurbau, Stahlbau, bei der Bauwerkssanierung, im Tief- und Straßenbau sowie im Spezialtiefbau. Neben Bauleistungen bietet die WOLFF & MÜLLER-Gruppe auch Bau- und Rohstoffe sowie baunahe Dienstleistungen an. Sie beschäftigt rund 2.100 Mitarbeiter an 26 Standorten im Bundesgebiet und erwirtschaftete 2021 einen Jahresumsatz von 930 Millionen Euro.

Mehr Informationen auf der Website www.wolff-mueller.de

