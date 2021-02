mehr Stellflächen und Park-Telematik geplant

Katastrophale Parksituation für Lkw an Autobahnen: mehr Stellflächen und Park-Telematik geplant

Nur etwa 18.000 neue Lkw-Stellplätze hat der Bund in den letzten 12 Jahren an Bundesautobahnen geschaffen und dafür immerhin 1,2 Milliarden Euro investiert. Das ist das für uns enttäuschende Ergebnis einer kleinen Anfrage der FDP-Fraktion.

Damit werden die Berichte über Parkprobleme und damit einher gehender fehlender Verkehrssicherheit unsere LKW-Fahrer bestätigt.

Laut dem Bundesverkehrsministerium ist “ein 5-Punkte-Plan zur Verbesserung der Lkw-Parksituation” entwickelt worden. Dieser beinhalte neben dem konventionellen Aus- und Neubau von Rastanlagen unter anderem einen verstärkten Einsatz von Park-Telematik und die effektive Ausnutzung des vorhandenen Parkraums, wie z. B durch Mischnutzung Pkw-Lkw oder Rückwärtsparken.”

Eine geringe Entlastung könnte die Schaffung von Lkw-Stellplätzen abseits von Autobahnen – beispielsweise in Industrie- und Gewerbegebieten bringen. Derzeit befindet sich eine solche Förderrichtlinie noch in der Verbändeanhörung und könne im Frühjahr 2021 in Kraft treffen, heißt es in der Antwort.

Alles in allem bedeutet das für die Fahrer von Hamacher Transporte keine kurz- und mittelfristige Verbesserung der katastrophalen Parksituation.

Wir transportieren Lösungen – flexibel und “just in time”

Als familiengeführtes mittelständisches Unternehmen zählt Hamacher Transporte zu einem der größten Logistikspezialisten in der Region. Mit mehr als 80 Jahren Erfahrung transportieren wir Güter von weitgehend jeder Größe und Beschaffenheit.

Unsere Kunden schätzen neben der strategisch guten Lage zwischen Aachen und Köln und dem Dreiländereck Belgien/Niederlande vor allem unsere hohen Qualitätsstandards und unsere konsequente Kundenorientierung.

Als verantwortungsvoller und verlässlicher Partner sind wir in allen Belangen von Transport und Logistik für Sie da: flexibel, “just in time” und lösungsorientiert.

