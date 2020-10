Katie Melua erobert mit “Album No. 8” Platz 5 der Charts

Es ist das bislang persönlichste und überzeugendste Album ihrer mittlerweile 17-jährigen beeindruckenden Karriere und die georgisch-britische Künstlerin Katie Melua weiß heute mehr denn je ihr Publikum zu überzeugen. So schafft ihr neuer Longplayer mit dem schlichten Titel “Album No. 8” (VÖ: 16. Oktober 2020 I BMG) auf Anhieb den Sprung auf Platz 5 der Top 100 Longplay der Offiziellen Deutschen Charts, Platz 2 der Schweiz und Platz 7 in UK.

“Album No. 8” ist nicht nur aufgrund der ungewöhnlichen Entstehungsweise ein besonderes Album für die charismatische Sängerin, die sich im Vorfeld nicht nur für einen Belletristik-Kurs eingeschrieben hat, sondern darüber hinaus wochenlang in die Abgeschiedenheit der Cotswolds zurückzog, um an den Songtexten zu schreiben. Das neue Album repräsentiert somit den Höhepunkt einer langen und zeitweise schwierigen Reise der Künstlerin, die vor allem durch eine musikalische Neu- und Wiederentdeckung geprägt war. In ihren zutiefst persönlichen Lyrics versucht Katie Melua, die Komplexität der Liebe im wirklichen Leben mit dem märchenhaften Gegenentwurf in Einklang zu bringen. Produziert und arrangiert wurde das Album von Produzent Leo Abrahams, aufgenommen wurde es in London und Georgien und enthält sowohl Features mit dem Georgian Philharmonic Orchestra als auch des Gori Women”s Choirs.

Katie Melua ist eine der erfolgreichsten britischen Musikkünstlerinnen und wurde mit über 56 Platin Awards ausgezeichnet. Die 36-Jährige stammt ursprünglich aus Tiflis, Georgien und zog im Alter von acht Jahren mit ihrer Familie nach Großbritannien. Als sie gerade 19 Jahre war, veröffentlichte sie ihr Debütalbum “Call Off The Search” und offenbarte damit ihr erstaunliches musikalisches Talent. Katie Melua und Kate Bush sind die beiden einzigen britischen Künstlerinnen in der Geschichte, die es mit sieben aufeinanderfolgend veröffentlichten Alben in die TOP 10 der UK-Charts geschafft haben – so auch mit ihrem achten Album.

Fürste PR wurde im August 2018 in Berlin gegründet und kümmert sich vorrangig um die Presse- & Online Promotion von Entertainment-Projekten (Musik- oder Buch-Veröffentlichungen), Lifestyle-Produkten oder auch Personality-PR.

Als Senior Manager Press & Online Promotion des Universal-Labels Polydor / Island habe ich 14 Jahre lang zahlreiche nationale und internationale Künstler, wie z.B. Helene Fischer, Katie Melua, Amy MacDonald, Lukas Graham, The Cranberries, Sunrise Avenue, Rea Garvey, Tokio Hotel, Milow oder auch Andrea Bocelli auf Pressekonferenzen, roten Teppichen, bei Interviewtagen und Shootings betreut. Der Aufbau von Newcomern stand gleichermaßen im Fokus wie auch die PR-Begleitung von sogenannten Major-Releases. Weitere Infos unter www.melanie-fuerste.com

Firmenkontakt

Fürste PR

Melanie Fürste

Dolziger Straße 44

10247 Berlin

+491621071224

melanie.fuerste@web.de

http://www.melanie-fuerste.com

Pressekontakt

Fuerste PR

Melanie Fürste

Dolziger Straße 44

10247 Berlin

01621071224

melanie.fuerste@web.de

http://www.melanie-fuerste.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.