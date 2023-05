Kay Plesse vom ATLANTIC Grand Hotel Travemünde unter den TOP50 Hoteliers 2023

Beim Branchentreffen der „Schlummer Atlas TOP50 Hoteliers 2023“ in Frankfurt ist Kay Plesse, Hoteldirektor des ATLANTIC Grand Hotel Travemünde, in der Kategorie „Markenhotellerie“ als einer der TOP50 Hoteliers in Deutschland ausgezeichnet worden.

München/Travemünde, 31. Mai 2023. Seit 2009 zeichnet der renommierte Hotelführer Schlummer Atlas die besten Hoteliers Deutschlands mit dem „Schlummer Atlas-Award TOP50 Hotelier“ aus. 2023 gehört auch Kay Plesse, Hoteldirektor des ATLANTIC Grand Hotel Travemünde, zum Kreis der Ausgezeichneten, die für ihren Vorbildcharakter, herausragende Team- und Innovationsfähigkeit sowie Verantwortungsbewusstsein und regionale Bedeutung geehrt werden. Im Kempinksi Hotel Frankfurt Gravenbruch nahm Kay Plesse seine Auszeichnung in der Kategorie „Markenhotellerie“ entgegen. Der Award ist in Deutschland die höchste Anerkennung für herausragende Leistungen im Gastgewerbe.

Der von der Busche Verlagsgesellschaft aus Dortmund initiierte Branchentreff versammelt alljährlich die führenden Köpfe der deutschen Hotellerie und begrüßte in diesem Jahr rund 300 geladene Gäste aus dem In- und Ausland. Verliehen wurden die Schlummer Atlas-Awards in den Kategorien Privathotellerie, Markenhotellerie, Boutiquehotellerie und (nach pandemiebedingter Auszeit) auch wieder in der Kategorie Abroad. Abgerundet wurde der Branchentreff mit der Vergabe der seit 2021 ausgelobten TOP-Arbeitgeber-Awards.

Das seit 1922 inhabergeführte Verlagshaus Busche ist seit über 25 Jahren Ausrichter verschiedener Branchen-und Society-Veranstaltungen im In- und Ausland. Bei der Verleihung des „Schlummer Atlas-Award TOP50 Hotelier“ werden die Preisträgerinnen und Preisträger ohne Platzierungsabstufung ausgezeichnet. Der Award versteht sich nicht als Ranking, sondern als eine persönliche Auszeichnung für herausragende Leistungen in der Branche.

Kay Plesse, Hoteldirektor ATLANTIC Grand Hotel Travemünde: „Ich freue mich sehr über die Auszeichnung, zu den TOP50 Hoteliers in Deutschlands zu gehören. Gerne gebe ich die Wertschätzung, die dieser Award ausdrückt, an mein Team weiter, das unser Grand Hotel mit seinem Engagement, seiner Expertise und herzlichen Gastfreundschaft zu dem macht, was es heute ist.“ Direkt an der Strandpromenade gelegen, begrüßt das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde seine Gäste in 73 Zimmern und Suiten sowie zehn Apartments ab Sommer 2023 . Der ausgezeichnete Wellnessbereich mit einem 680 m2 großen Spa mit Schwimmbad, Beauty, Fitness, Saunen und Dampfbädern garantiert Entspannung pur. Eine ungezwungene Gastlichkeit mit persönlichem und aufmerksamem Service machen den Aufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis und sind das Markenzeichen von Hoteldirektor Kay Plesse und seinem engagierten Team.

*** ENDE ***

Über das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde

Das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde bietet mit seiner prominenten Lage unzählige Freizeitmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe – von Reitausflügen am Strand, Radfahren, Picknicken, Segelturns bis hin zu einer Wanderung entlang der imposanten Steilküste des Brodtener Ufers. In der Nähe des Hotels befinden sich zwei Golfplätze, darunter einer der ältesten Plätze Deutschlands aus dem Jahr 1921. Langeweile kommt im Seebad Travemünde das ganze Jahr über nicht auf. Ob beim zweitgrößten Segelevent der Welt, der berühmten Travemünder Woche, ins Staunen geraten oder dem Schleswig-Holstein Musik Festival lauschen, der Veranstaltungskalender des Ostseebads ist gut gefüllt.

Zu einem Ausflug lockt zudem das 15 Minuten entfernte UNESCO Weltkulturerbe Lübeck – Heimat der Hanse, der Buddenbrooks, Nobelpreisträger und der „Sieben Türme“.

Weitere Informationen unter: https://www.atlantic-hotels.de/grand-hotel-travemuende/

