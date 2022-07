Kay Rieck: Als der Winter kam

Kryptowährungen weisen alle Merkmale einer klassischen Finanzblase auf, mit einem phänomenalen Hype, gepaart mit unrealistischen Hoffnungen und nicht reagierenden Regulierungsbehörden, die den Skrupellosen viel Raum für ihre Aktivitäten ließen.

Kryptowährungen weisen alle Merkmale einer klassischen Finanzblase auf, mit einem phänomenalen Hype, gepaart mit unrealistischen Hoffnungen und nicht reagierenden Regulierungsbehörden, die den Skrupellosen viel Raum für ihre Aktivitäten ließen. Nach Monaten steigender Preise ist der Sektor in etwas eingebrochen, das viele als zweiten Krypto-Winter bezeichnen. Auch wenn es den Anlegern nicht hilft, die aufgrund der vielen Betrügereien und überzogenen Pläne des Sektors Geld verloren haben, ist die zugrundeliegende Technologie im Grunde genommen weiterhin vielversprechend, meint Kay Rieck, ein erfahrener Marktbeobachter und Anleger.

Diejenigen von uns, die sich seit Jahren mit den Finanzmärkten beschäftigen, haben die Entwicklungen im Kryptosektor mit einer gewissen Beklemmung verfolgt.

Einerseits scheint in der Blockchain-Technologie ein großes Potenzial zu stecken. Gut umgesetzt könnte sie dazu beitragen, die Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung zu erhöhen und neue Effizienzen zu schaffen, die eine Reihe von Branchen – von den Finanzdienstleistungen bis hin zum Weinsektor – bereichern würden.

Andererseits würde man sich schwer tun, einen Markt zu finden, der offensichtlicher überhitzt ist, wenn man versucht, in einer Sauna mitten in der Sahara-Wüste während einer Hitzewelle im Hochsommer einen Handel zu tätigen. Jeder Markt, auf dem Dogecoin (sprich: Dodgy), geschweige denn PooCoin, an Boden gewinnt, ist ein Markt, von dem die meisten erfahrenen Investoren wissen, dass es sich lohnt, sich von ihm fernzuhalten.

#TheEmperor’sNewClothesCoin

Mehrere Faktoren haben zum Aufstieg und Fall des Kryptomarktes beigetragen. Aus der Sicht des Einzelhandels war die globale Pandemie ein wichtiger Faktor für den Bullenmarkt, der den Preis von Bitcoin, der bekanntesten Kryptowährung, von 7.220 US-Dollar Anfang 2020 über 29.260 US-Dollar Anfang 2021 auf 46.309 US-Dollar Anfang 2022 ansteigen ließ und im November 2021 einen Höchststand von rund 64.084 US-Dollar erreichte. Die Schließungen führten dazu, dass viele Menschen plötzlich sehr viel Zeit hatten. Sie konnten nicht wirklich viel ausgeben, und einige hatten sogar ein überschüssiges verfügbares Einkommen aufgrund der verschiedenen Urlaubsregelungen in der Welt. Gleichzeitig lagen die Zinsen auf traditionellen Sparkonten praktisch bei Null.

Die Kryptomärkte sahen wie eine Chance aus. Die Furcht, etwas zu verpassen, machte sich breit. Alle fingen an zu investieren, vielleicht in einigen Fällen, ohne ihre Sorgfaltspflicht zu erfüllen, was die Preise in die Höhe trieb. Einige Leute investierten viel und hatten ein Interesse daran, die Preise hoch zu halten, so dass das Internet überschwemmt war mit evangelischen Artikeln, die atemlos die Gelegenheit erklärten. Kryptowährungen waren auf dem Weg zum Mond.

Die Kombination dieser Faktoren führte dazu, dass sich der Preisanstieg selbst aufrechterhielt und das aufblähte, was in den Wirtschaftslehrbüchern als Blase bezeichnet wird. Und in den Wirtschaftslehrbüchern steht, dass Blasen dazu neigen zu platzen. Manchmal auf spektakuläre Weise. Im Fall von Bitcoin liegt der Preis derzeit bei knapp über 20.000 US-Dollar und damit mehr als zwei Drittel unter seinem Höchststand.

Um Bitcoin gegenüber fair zu sein, bedeutet dies, dass Sie, wenn Sie Anfang 2020 in den Markt eingestiegen wären, mit Ihrer Investition gut gefahren wären. Leider ist das nicht das, was viele Kleinanleger ertragen mussten. Lebensersparnisse wurden für zufällige Münzen mit Hochglanz-Websites verschleudert, Gründer sind auf der Flucht, Rententöpfe sind auf ein Minimum geschrumpft.

Währenddessen bei der Bank

Es gibt auch eine Geschichte der Finanzdienstleistungen zu erzählen. Der Finanzdienstleistungssektor hat schon sehr früh elektronische Systeme eingeführt und in den letzten vier Jahrzehnten kontinuierlich investiert, um die Effizienz zu steigern, den Personalbestand zu verringern und dabei viel Geld zu sparen. Es ist inzwischen so weit gekommen, dass der CEO der Bank of America sich selbst gerne als Chef eines Technologieunternehmens und nicht nur einer Bank bezeichnet.

Das Problem ist, dass die Systeme, die sie entwickelt haben, in Silos gebaut wurden, oft für einzelne Institute und sogar einzelne Abteilungen innerhalb dieser Institute. Das bedeutete, dass sie am hinteren Ende umfangreich umgebaut werden mussten, um miteinander zu interagieren. Aber diese Bastelei war notwendig, weil die Aufsichtsbehörden in den letzten Jahren immer detailliertere Berichte über Risiken und Engagements erwarteten. Die Investitionen in die Systeme, die diesen Bedarf erfüllen sollen, haben dazu geführt, dass die Institute einige der Back-End-Systeme relativ langsam aktualisiert haben, weil sie sich darauf konzentriert haben, sie zu patchen, um sicherzustellen, dass sie auf die Anforderungen der Aufsichtsbehörden reagieren können, bevor diese zu Anforderungen werden.

Außerdem hat man sich sehr darauf konzentriert, die Handelsalgorithmen so effizient wie möglich zu gestalten, was ebenfalls viel Zeit der Entwickler sowie Forschungs- und Entwicklungsgelder in Anspruch genommen hat, so dass es in einigen Kreisen eine inhärente Voreingenommenheit gegenüber der Erforschung neuer Technologien wie der Blockchain gibt, die es möglicherweise erforderlich macht, dass die Institute ihre Systeme abbauen und neu beginnen.

Die Sache ist jedoch die, dass dies das Finanzdienstleistungssystem so reif für Umwälzungen gemacht hat wie kein anderes auf der Welt.

Zustand des unbeschriebenen Blattes

Wenn man mit einem leeren Blatt Papier beginnen würde und wüsste, was ein System leisten muss, würde man nicht das aktuelle globale Finanzsystem entwerfen. Es gibt schnellere, effizientere und billigere Möglichkeiten, Dinge zu tun.

Wenn Sie das Glück hätten, mit einem leeren Blatt Papier zu beginnen, würden Sie vielleicht etwas entwerfen, das einer Form von Blockchain ähnelt, der Technologie, die den Kryptowährungen zugrunde liegt.

Blockchains bieten eine Möglichkeit, Informationen schnell zwischen globalen Systemen auszutauschen und sicherzustellen, dass sie auf dem Weg dorthin nicht manipuliert wurden, da (stark vereinfacht) Teile der Daten von mehreren unabhängigen Quellen überprüft werden. Diese Verifizierungsquellen werden für ihre Dienstleistung entlohnt, in der Regel durch einen Anteil an einer Kryptowährung.

Dies bringt mehrere Vorteile mit sich, nicht zuletzt den, dass es bei korrekter Implementierung möglich ist, eine Information durch das System zu verfolgen, so dass man nicht nur sehen kann, dass sie verifiziert wurde, sondern auch, wo sie gewesen ist und, falls sie manipuliert wurde, an welcher Stelle des Prozesses die Manipulation stattgefunden hat. Es basiert auf Vertrauen und auch auf der rechnerischen Tatsache, dass es unerschwinglich teuer und zeitaufwendig wäre, das System zu fälschen. Dieser Ansatz hätte Vorteile für die Käufer- und Verkäuferseite sowie für Aufsichtsbehörden und Regierungen, die theoretisch in der Lage wären, Betrug zu verfolgen und Gelder leichter zurückzufordern.

Kryptowährungen haben auch das Potenzial, einen neuen, effizienteren Weg für Investitionen in kleine innovative Unternehmen zu bieten, die in der Vergangenheit möglicherweise Schwierigkeiten hatten, Investitionen anzuziehen. Anstatt Aktien auszugeben, haben kleine Unternehmen mit großen Ideen in letzter Zeit Krypto-Aktien emittiert. Dieser Ansatz bietet ein hohes Maß an Automatisierung und vereinfacht Dinge wie Sperrfristen, um ein Maß an Investitionsstabilität zu bieten, das vielen kleinen Unternehmen in der Vergangenheit verwehrt geblieben ist.

#Everything’sRuined

Leider ist der Sektor zu schnell aufgeblüht, hat Schlagzeilen gemacht und Investoren auf der ganzen Welt angelockt, bevor Regulierungsbehörden und Regierungen eine angemessene Reaktion entwickeln konnten.

Die Investoren stürzten sich auf Krypto-Projekte, hinter denen nicht unbedingt etwas Bestimmtes steht. Oft handelt es sich um Münzen um der Münzen willen und nicht um aufstrebende Unternehmen, die nach Investitionen suchen. Wie beim Dot.com-Boom vor zwanzig Jahren haben sich viele der Investitionen als Luftschlösser entpuppt, die auf wenig mehr als Hype, Hoffnung und unbegründetem Optimismus beruhen, was auf einem unregulierten Markt gefährlich ist, auf dem es viele Leute gibt, die bereit und in der Lage sind, eine fantastische Geschichte zu erzählen, um Investoren von ihrem Geld zu trennen.

Regulierungsbehörden und Regierungen sind nur selten besonders beeindruckend, wenn es darum geht, schnell angemessene Antworten zu geben, insbesondere wenn es um innovative Technologien geht, die das Potenzial haben, kompliziert entwickelte globale Systeme zu stören. In der Regel haben Sie die Wahl zwischen drei Reaktionen: Sie tun nichts, sie tun schnell etwas, aber schlecht, oder sie tun schließlich etwas Angemessenes.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie ein empfindliches, kompliziertes System verändern

Fairerweise muss man sagen, dass es eine Sache ist, Taxidienste, das Übernachtungsgewerbe oder Fast-Food-Lieferungen zu stören. Jede Stadt oder jeder Staat mag seine Feinheiten im lokalen Arbeitsrecht oder bei Arbeitszeiten und Urlaubsgeld haben, aber das globale Bankensystem erfordert etwas mehr Überlegung. Und sehr viel mehr Feingefühl. Wir alle verlassen uns tagtäglich darauf, also müssen die Veränderungen schrittweise erfolgen.

Gleichzeitig könnten Zyniker und Krypto-Evangelisten behaupten, dass die globalen Finanzinstitutionen die Störung, die die Kryptowährung darstellen könnte, erkannt und Schritte unternommen haben, um ihren Fortschritt zu verlangsamen, wo immer sie konnten. Ob an dieser Behauptung viel Wahres dran ist, ist schwer zu sagen, denn die Führungspositionen vieler Kryptounternehmen sind oft mit ehemaligen Bewohnern der Wall Street, der City oder der Zentrale besetzt.

Was bedeutet das nun für uns?

Um ehrlich zu sein, sind wir ziemlich genau dort, wo man es erwarten würde. Es gibt mehrere hundert Investoren aller Größenordnungen, die im Zuge der Hausse ein Vermögen gewonnen und verloren haben. Da sie sich in einem weitgehend unregulierten Markt bewegten, der von den Regulierungsbehörden mit großer Skepsis betrachtet wurde, werden diejenigen, die ihr Vermögen verloren haben, wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, ihre Verluste zurückzubekommen, selbst wenn diese auf nachweislich betrügerische Aktivitäten zurückzuführen sind.

Für den Rest von uns gibt es eine Technologie, die vielleicht noch ein wenig Feinschliff braucht, sich aber als ziemlich robust erwiesen hat. Die Zeit wird zeigen, ob sie über die Gemeinschaft der frühen Anwender und Evangelisten hinaus auf breiterer Basis angenommen wird. Letztendlich sind wir genau da, wo wir waren, bevor der Bärenmarkt sein hässliches Haupt erhob: im Besitz einer Technologie, die viel Potenzial hat und sich vielleicht zu etwas Nützlichem entwickelt, vielleicht auch nicht.

Der letzte Krypto-Winter dauerte 18 Monate. Es wird faszinierend sein, zu sehen, wann oder ob dieses Mal die ersten grünen Triebe des Frühlings auftauchen.

Kay Rieck ist seit mehr als zwei Jahrzehnten als Investor im US Öl- und Gassektor tätig. Er war über viele Jahre als Finanzberater und Börsenmakler an der New Yorker Börse (NYSE) tätig. Sein Interesse an der Öl- und Gasbranche und den damit verbundenen Assets entwickelte er schnell und baute seine Expertise im Investmentbanking und der Vermögensverwaltung beim New York Board of Trade und dem Chicago Board of Trade aus. Unter Nutzung seines außergewöhnlichen Netzwerks an globalen Kontakten gründete er 2008 sein erstes Öl- und Gasförderunternehmen in den USA und wählte Investitionen unter anderem im Haynesville Shale, Permian-Becken, Eagle Ford Shale, Dimmit County und überall dort aus, wo sich außergewöhnliche Renditeaussichten boten und bieten.

