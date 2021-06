Kay Rieck: Andere Zeiten erfordern ein anderes Denken

Der Öl- und Gassektor hat fast ein Jahrhundert lang für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum gesorgt und war die Grundlage der Weltwirtschaft.

Der Öl- und Gassektor hat fast ein Jahrhundert lang für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum gesorgt und war die Grundlage der Weltwirtschaft. Andere Zeiten erfordern jedoch andere Denkweisen, und die Herausforderungen, denen sich der Öl- und Gassektor gegenübersieht, zeigen, dass wir uns jetzt in ganz anderen Zeiten befinden.

Ein weiterer Beweis für die rasante Entwicklung des Öl- und Gassektors, der sich mit den wirtschaftlichen Realitäten nach der Pandemie auseinandersetzen muss, war diese Woche die Fusion von Cabot Oil & Gas und Cimarex Energy. Der 17-Milliarden-Dollar-All-Stock-Deal zwischen den beiden Unternehmen vereint die Ölfelder von Cimarex Energy in den Permian- und Anadarko-Becken und die Erdgasanlagen von Cabot in den Marcellus-Schiefergasfeldern.

Berichten zufolge schätzen die kombinierten Unternehmen, dass sie innerhalb von zwei Jahren nach Abschluss der Transaktion 100 Mio. USD an jährlichen allgemeinen und administrativen Kosten einsparen werden. Dies wird die Kostenstruktur des kombinierten Unternehmens reduzieren und es in die Lage versetzen, zwischen 2022 und 2024 einen freien Cashflow von 4,7 Mrd. USD zu generieren. Diese Prognosen basieren auf einem angenommenen durchschnittlichen Ölpreis von 55 USD pro Barrel und einem Erdgaspreis von 2,75 USD pro MMBtu.

Durch Fusion in die Zukunft

Angesichts schwieriger Marktbedingungen ist die Konsolidierung eine bewährte Strategie in der Öl- und Gasbranche. Sie wird oft mit einem tapferen Gesicht vorgetragen, da die Öffentlichkeitsarbeitsteams die Aufmerksamkeit der Menschen auf köstliche Kosteneinsparungen lenken, die am ersten Tag erklärt und dann oft nie wieder erwähnt werden.

Das Interessante an der heutigen Welt ist jedoch, dass die Kosteneinsparungen durch die Zusammenlegung von Firmen potenziell so signifikant sind, wie es die Pressemitteilungen vermuten lassen. In der Vergangenheit bedeutete die Zusammenführung zweier Öl- und Gasfirmen in der Regel die Zusammenführung zweier unterschiedlicher Kulturen, wobei die dominante Kultur die andere allmählich verdrängte.

In den letzten dreißig Jahren bedeutete es vor allem auch, dass man versuchte, zwei unterschiedliche Technologieplattformen zusammenzubringen – ein außergewöhnlich langwieriges Projekt, das oft dazu führte, dass IT-Berater still und leise, allmählich und unaufhaltsam alle kurz- bis mittelfristigen Kosteneinsparungen absorbierten.

Von der Vergangenheit behindert?

Heutzutage ist es jedoch viel einfacher geworden, IT-Systeme zusammenzuführen und schnell Effizienzeinsparungen zu erzielen. Die Realität ist jedoch, dass die meisten dieser Plattformen Unmengen an Geld kosten und nur für eine bestimmte Funktion entwickelt wurden. 10 % der Mitarbeiter in einem Unternehmen wären überglücklich über die Funktionalität des neuen Systems, die Mehrheit des Rests versucht, Wege zu finden, es zu umgehen.

Dies hat besondere Bedeutung für den Zusammenschluss von Cabot und Cimarex. Es gab einige Kommentare, dass es sich hierbei im Gegensatz zu vielen anderen Fusionen der letzten Zeit in den USA nicht um einen reinen Zusammenschluss handelt, der Gleiches mit Gleichem zusammenbringt, um Größenvorteile zu erzielen.

Wenn man es genau betrachtet, scheint der Zusammenschluss von Cabot und Cimarex so etwas wie ein Ausreißer zu sein: Von den regionalen Akteuren hat EQT durch die Übernahme von Alta Resources eine dominantere Position im Marcellus-Feld eingenommen (und war angeblich auch an Cabot interessiert). Unterdessen hat Pioneer Natural Resources in den letzten Monaten sowohl Parsley Energy als auch DoublePoint gekauft; Devon hat WPX Energy gekauft und ConocoPhillips hat Concho erworben. Je nachdem, wie man es definiert, könnten alle diese Unternehmen als reine Fusionen bezeichnet werden.

Wie ich jedoch schon früher angedeutet habe, ist die Spezialisierung möglicherweise keine erfolgreiche Überlebenstechnik für den Öl- und Gassektor auf lange Sicht. Sie muss mehr tun, um die Trennung zwischen den Silos zu verringern, wenn sie die Hürden überwinden will, die in den nächsten Jahren wahrscheinlich entstehen werden. Der Druck auf den Rohstoffsektor, die Effizienz zu steigern und die Verschwendung zu reduzieren, nimmt zu – sowohl im Hinblick auf Öl und Gas als auch auf die Finanzen -, und mehr vom Gleichen in größerem Maßstab zu tun, wird mittel- bis langfristig möglicherweise nicht ausreichen.

Mehr Kompetenzen, mehr Effizienz, geringere Kosten

Der Zusammenschluss von Unternehmen in verschiedenen Teilen der Lieferkette verbessert das Verständnis und fördert das gemeinsame Lernen. Es bringt Fähigkeiten und Erfahrungen aus verschiedenen Teilen eines Unternehmens zusammen, was eine Umgebung schafft, in der jemand möglicherweise eine glänzende Idee hat, wie man Dinge effizienter gestalten kann.

Es gibt auch viele Innovationen aus Bereichen wie der Blockchain, und ein Unternehmen, das sich über verschiedene Teile des Rohstoffsektors erstreckt, kann ein attraktiverer Ort für die Erprobung von Innovationen sein. Solange dies sorgfältig gehandhabt wird, könnte dies eine nützliche Gelegenheit für Firmen sein, ihren Konkurrenten den Marsch zu blasen, während wir uns auf den zukünftigen Zustand des Sektors zubewegen.

Angesichts des Drucks, der derzeit auf dem Öl- und Gassektor lastet, könnte es sein, dass ein anderes Denken der wahrscheinlichste Weg ist, um das langfristige Überleben zu sichern. Technologie macht es möglich, klare Führung macht es wahrscheinlich.

