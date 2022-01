Kay Rieck: Öl und Gas stehen im Jahr 2022 vor einer Balance-Herausforderung

Es ist keine Untertreibung, wenn man sagt, dass die Öl- und Gasbranche ein paar turbulente Jahre hinter sich hat, und dass diese Turbulenzen wahrscheinlich noch eine Weile anhalten werden.

Es ist keine Untertreibung, wenn man sagt, dass die Öl- und Gasbranche ein paar turbulente Jahre hinter sich hat, und dass diese Turbulenzen wahrscheinlich noch eine Weile anhalten werden. Unternehmen, Sektoren und die gesamte Branche müssen neue Wege finden, um die sehr unterschiedlichen Bedürfnisse und Anforderungen in Einklang zu bringen, meint Kay Rieck, ein erfahrener Marktbeobachter und Investor.

Der Öl- und Gassektor steht vor mehreren Herausforderungen, aber über allem steht die

Frage, wie er in den nächsten Jahren ein Gleichgewicht erreichen kann. Dies äußert sich auf

vielfältige Weise, aber lassen Sie uns über ein paar einfache Beispiele sprechen.

Der Stillstand der Weltwirtschaft während des Covid-19 hat den Erdöl- und Erdgassektor hart getroffen, und so ist es nicht verwunderlich, dass, sobald die Wirtschaft wieder in Gang kam und die Nachfrage nach natürlichen Ressourcen anstieg, die Preise steigen durften. Die Branche musste sich nach einer außergewöhnlich schwierigen Zeit erholen. Wie ich im Laufe des Jahres bereits mehrfach erwähnt habe, muss die Branche jedoch ein Gleichgewicht zwischen ihrer Erholung, gemessen an der Rentabilität, und einem zu hohen Preisanstieg finden, der andere Branchen buchstäblich dazu zwingt, andere Wege zur Deckung ihres Energiebedarfs zu suchen.

Die Zeiten sind im Wandel

In der Vergangenheit wurde stets argumentiert, dass alternative Energieformen immer zu teuer sein werden, um sich durchzusetzen, aber es gibt zwei Gründe, warum diese Annahme nicht mehr sicher ist. Erstens sinken die Preise für alternative Energien. In vielen Teilen der Welt stehen Windkraftanlagen ohne nennenswerte Einwände der Bevölkerung in der Landschaft, und der Preis für alternative Energien sinkt so weit, dass die Nachfrage auch nach dem Abbau staatlicher Subventionen (so undurchsichtig diese auch in den besten Zeiten sind) steigt.

Zweitens werden die Kosten zunehmend auf andere Weise als über den Preis gemessen. In der Vergangenheit konnten Politiker und die Kommunikationsteams der Unternehmen in der Öffentlichkeit über ihr Engagement für die Umwelt schwärmen, aber sowohl die Politik als auch die Wirtschaft stehen zunehmend unter Druck, ihr Engagement mit echten Maßnahmen zu untermauern.

Spinnrad-Blues

Es ist auch eine Frage des Gleichgewichts bei den Investitionen, die Unternehmen tätigen müssen, um ihre Rentabilität zu erhalten. Die Aktivitäten im Zusammenhang mit Öl und Gas fordern einen hohen Tribut an die Hardware, und wenn die Maschinen nicht gewartet werden, verlieren sie an Effizienz und gehen schließlich kaputt, manchmal in katastrophaler Weise. Und wenn die Effizienz nachlässt, steigen die Kosten für das Endprodukt, was wiederum auf die oben erwähnte Tatsache zurückzuführen ist, dass zum ersten Mal seit fast hundert Jahren die Position von Öl und Gas im Zentrum des globalen Energiemixes bedroht ist.

Das Dilemma der Branche wird noch dadurch vergrößert, dass wir zwar gerne über das Aufkommen neuer Technologien wie künstliche Intelligenz, Blockchain, das Internet der Dinge, Robotik und Automatisierung sprechen, aber nicht vergessen dürfen, dass es sie nicht umsonst gibt. Jede dieser Verbesserungen hat ihren Preis, und nach den letzten zwei Jahren könnte es für die Öl- und Gasindustrie schwierig werden, diese Kosten zu tragen. Auch hier gilt es also, ein Gleichgewicht zwischen den Anforderungen von heute und den Möglichkeiten von morgen zu finden.

Ausfall der Kommunikation

Außerdem müssen die Bedürfnisse des Unternehmens mit den Erwartungen der Investoren in Einklang gebracht werden. Öl- und Gasprojekte sind in der Regel auf Investoren angewiesen, um mit dem Projekt fortfahren zu können, aber die Investoren erwarten eine Rendite für das, was sie innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens investiert haben. Das bedeutet wiederum, dass Öl- und Gasprojekte ein Gleichgewicht zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Bedürfnissen herstellen müssen.

Das Interessante dabei ist, dass die Blockchain dabei sein könnte, neue Möglichkeiten zu schaffen, um Investoren einzubinden, die einfacher zu verwalten sind, unabhängig davon, ob die Investoren von den traditionellen Finanzmärkten kommen oder ob es sich möglicherweise um lokalere Teilnehmer handelt, die von einem Projekt profitieren. Aber auch hier könnte der Umgang mit den Rechten lokaler Investoren und den umfassenderen Bedürfnissen des Unternehmens eine ganze Reihe neuer Herausforderungen mit sich bringen.

Letztendlich muss die Erdöl- und Erdgasbranche die schwierigste Zeit ihrer Geschichte hinter sich lassen und sicherstellen, dass sie in einer guten Position ist, um auf die sich verändernden wirtschaftlichen Bedingungen zu reagieren, die wahrscheinlich im Jahr 2023 eintreten werden. Dazu gehört, dass man nicht nur nach höheren Gewinnen strebt, sondern auch darüber nachdenkt, wie man ein solides Geschäft in einer florierenden Branche aufrechterhalten kann. Es war noch nie so einfach, Öl und Gas im Boden zu entdecken und einen Weg zu finden, es herauszuholen, aber es wird im Laufe der Jahre immer komplizierter.

Über den Autor

Kay Rieck ist seit mehr als zwei Jahrzehnten als Investor im US Öl- und Gassektor tätig. Er war über viele Jahre als Finanzberater und Börsenmakler an der New Yorker Börse (NYSE) tätig. Sein Interesse an der Öl- und Gasbranche und den damit verbundenen Assets entwickelte er schnell und baute seine Expertise im Investmentbanking und der Vermögensverwaltung beim New York Board of Trade und dem Chicago Board of Trade aus. Unter Nutzung seines außergewöhnlichen Netzwerks an globalen Kontakten gründete er 2008 sein erstes Öl- und Gasförderunternehmen in den USA und wählte Investitionen unter anderem im Haynesville Shale, Permian-Becken, Eagle Ford Shale, Dimmit County und überall dort aus, wo sich außergewöhnliche Renditeaussichten boten und bieten.

