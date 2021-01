Kay Riecks Erdöl/Erdgas-Unternehmen erschließt eine Gasquelle gemeinsam mit Chesapeake

Neue positive News im Zusammenhang mit Kay Rieck, dem erfolgreichen deutschen Investor, gab es erst unlängst wieder rund um das Geschäft mit dem Erdöl- und Erdgas. Sein Unternehmergeist hat Rieck schon lange dazu gebracht in diesem Bereich tätig zu werden und in den USA Wurzeln zu schlagen. Mit seinem Unternehmen hat er gemeinsam mit Chesapeake Energy eine Gasquelle erschlossen. Das US-amerikanische Mineralölunternehmen Chesapeake mit Sitz in Oklahoma City förderte im Geschäftsjahr 2018 durchschnittlich täglich rund 320.000 boe. Damit zählt das Unternehmen zu den größten Erdgasförderern der USA.

Mit dem neuen Projekt rund um Kay Rieck dürfte es in nächster Zeit zu noch größeren Fördermengen kommen, da Rieck dem Projekt gegenüber sehr zuversichtlich ist. So wurde mit der Bohrung von “Red Oak 33”, einem anteilig mit Chesapeake erworbenen Projekt, am 23. November begonnen. Dabei übernimmt das Traditionsunternehmen, welches bereits seit 1989 besteht und rund 2300 Mitarbeiter beschäftigt, die Erschließung, die Errichtung und den Anschluss der Infrastruktur. Zusammen wird das Projekt t bestimmt langfristig betrieben werden und auch Investoren wurden dabei hellhörig.

Chesapeake Energy ist auf jeden Fall ein Partner, mit dem man Jahrzehnte lange Erfahrungswerte vorweisen kann und auch die gleichen Ziele verfolgt. Wie bereits eingangs erwähnt gilt das Unternehmen als Vorreiter bei der Förderung von Schiefergas mit Hydraulic Fracturing (Fracking). Deshalb ist Chesapeake auch eines der 500 umsatzstärksten Unternehmen der USA.

Kay Rieck konnte dabei wieder mit seinem exzellenten Wissen und seinen Beziehungsnetzwerken in den USA großes Erreichen. Man sieht, dass Kay Rieck sehr viele Jahre in diesem Berufsfeld unterwegs ist. Seit 2008 startete er daher im Geschäft der Öl- und Gasexploration durch.

Er ist einer der Träger dieses Projektes und steht voll hinter dem Projekt. Mit “Red Oak 33” hat man ein äußerst vielversprechendes Projekt in Caddo (Louisiana), einem Hot Spot im Haynesville Shale an Land gezogen.

Wir freuen uns bereits wieder von den Fortschritten und den News berichten und hören zu können!

Unser Ziel ist es, unseren Kunden mit unserem Know-how zu helfen. Wir haben einen langen Weg zurückgelegt und wissen daher am besten, wie wir die Technologie für Sie und Ihre Ziele arbeiten lassen können. Wir haben immer ein Auge auf die neuesten Innovationen und stellen die Wünsche unserer Kunden an erster Stelle. Deshalb haben wir zufriedene Kunden auf der ganzen Welt und begeistern uns jeden Tag aufs Neue dafür, Teil der IT-Branche zu sein.

Kontakt

Vicauris Consulting SL

Julia Schmidt

Gran Via Dragonera 13

01780 Santa Ponsa

0034657091821

info@vicauris-consulting.com

https://vicauris-consulting.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.