Kein Heizkosten-Plus durch fehlerhafte Zähler

Unangemeldete Kontrollen der Tankwagen-Technik

sup.- Unzureichend oder zu selten gewartete Heizkessel können die Wärmeleistung erheblich beeinträchtigen. Das gilt auch, wenn beispielsweise Ablagerungen in Heizöltanks lange unentdeckt bleiben. Darüber hinaus gibt es noch einen weiteren technischen Bereich, der aufgrund mangelhafter Inspektionen die Heizkosten negativ beeinflussen kann: die Mess- und Abgabevorrichtungen der Tankwagen, die Brennstoffe wie Heizöl oder Flüssiggas zum Verbraucher transportieren. Da der Energiekunde in diesen Fällen auf die Wartungsintervalle der Anlagen keinen Einfluss hat, sollte er sich eines hilfreichen Verbraucherschutzinstruments bedienen: Das RAL-Gütezeichen Energiehandel dürfen ausschließlich Brennstoffanbieter führen, die sich dauerhaft zu einer umfangreichen internen und externen Überwachung ihrer Lieferfahrzeuge bereit erklären. Neben verpflichtenden Tages-Checks des Fuhrparks umfassen die Prüfbestimmungen des Prädikats unangemeldete Besuche durch externe Kontrolleure (www.guetezeichen-energiehandel.de). Fehlabrechnungen bei der Lieferung durch unzuverlässige, ungeeichte oder sogar manipulierte Zähler können so vermieden werden.

