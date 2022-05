Kein Warten mehr mit sofort lieferbaren Sanitärprodukten von skybad.de

Über 300.000 Artikel ab Lager lieferbar

Gerade in der Pandemie haben sich viele Menschen dazu entschieden, ein neues Projekt anzugehen. Bei einigen ist es der Garten oder die Garage, bei anderen die Renovierung des Badezimmers. In der aktuellen Lage und dem damit einhergehenden Materialmangel wird es für die Industrie jedoch immer schwieriger, Produktionsprozesse oder den Export von Produkten nicht zurückzuhalten. Wer zu Hause also gerade eine neue Baustelle angefangen hat, ist mit langen Lieferzeiten konfrontiert. Wir machen dem ein Ende und stellen auf skybad.de sofort lieferbare Sanitärprodukte zur Verfügung, sodass sie im eigenen Heim nicht länger warten müssen.

Dieses Angebot umfasst mehr als 300.000 Produkte wie beispielsweise Waschtischarmaturen, Spiegel, Badmöbel, Dusch- und Badewannen, Brausen und Duschsysteme, Küchenarmaturen und eine Menge passender Accessoires. Die sofort lieferbaren Produkte im Onlineshop werden von namenhaften Herstellern geliefert, bei denen höchste Qualitätsstandards zum Alltagsgeschäft gehören. Darunter sind beispielsweise luxuriöse Armaturen von Fukana, hansgrohe oder Herzbach sowie klassische WC-Sitze von Duravit oder Villeroy und Boch.

Wir garantieren einen Versand der bestellten Artikel innerhalb der nächsten 24 Stunden, sofern sich die Bestellung auf die Werktage Montag bis Freitag bezieht. Bestellen Sie noch heute auf skybad.de und profitieren Sie von einer einwandfreien, sofortigen Lieferung zu Ihnen nach Hause. Wir helfen Ihnen, Ihre heimische Baustelle erfolgreich und zeitnah abzuschließen.

Skybad.de ist der Sanitär Onlineshop Ihres Vertrauens. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihr Traumbadezimmer benötigen: Von Badewannen, Duschwannen, Duschsystemen sowie Badarmaturen bis hin zu Badmöbeln, WCs und Spiegelschränken führt Skybad ausschließlich Sanitärprodukte von renommierten Markenherstellern.

Zusätzlich zu den Sanitärprodukten fürs Bad erhalten Sie bei uns außerdem Küchenarmaturen, Heizungen, Pumpen und Sanitärartikel zur Wasseraufbereitung – alles mit fundierter Fachberatung, geprüfter Produktqualität, Bestpreisgarantie und Käuferschutz.

