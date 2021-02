Keine Ausreden mehr – Alltagsübungen halten fit

Koordination und Gleichgewicht:

Stellen Sie sich einfach beim Zähneputzen oder Kochen auf ein Bein. Nach einer Minute das Bein wechseln. Wem das zu langweilig ist, kann dabei leicht in die Knie gehen, auf die Zehenspitzen stellen usw.

Fester Po:

Spannen Sie beim Stehen doch einfach mal den Po an, kneifen Sie die Pobacken fest zusammen, 20 Sekunden halten und wieder lösen. Das ganze mehrmals hintereinander.

Bizeps, Bauch und Rücken:

Einkäufe in eine Kiste packen. Zum Anheben in die Knie gehen und mit geradem Rücken aufstehen. Bauch anspannen. Kiste beim Tragen eng am Körper halten und auf nach hinten gekipptes Becken achten.

Schöne Arme:

Bizeps: Wasserflaschen dienen als Hantel-Ersatz. Vor dem eigentlichen Trinken Ellenbogen beugen. Je Seite 10 bis 20mal.

Trizeps: In der Badewanne trainieren. Füße hüftbreit aufsetzen, Hände an den Badewannenrand. Arme langsam beugen und dann wieder strecken.

Nacken: Gerade sitzen oder stehen. Schultern einfach zu den Ohren ziehen, kurz halten und fallen lassen. Geht auch mit je einer Wasserflasche in der Hand.

Über die Autorin:

Fitnessexpertin Sabine Kind ist Dozentin der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement sowie Referentin der BSA-Akademie (www.dhfpg-bsa.de).

Bildquelle: @Unsplash