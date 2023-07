Keine Software-Sicherheit ohne Cloud-Migration

Dass Cloud-Systeme die Grundvoraussetzung für moderne IT-Infrastruktur ist, weiß Florian Lenz genau.

Hard- und Software sind das Fundament eines jeden Unternehmens. Sie bilden die Infrastruktur ab und sorgen für einen scheinbar reibungslosen Ablauf. Doch gerade hier können sich Fehlerquellen einschleichen, wodurch jegliche Ressourcen unbrauchbar werden. Nicht ohne Grund empfiehlt der IT-Spezialist Florian Lenz, sämtliche Unternehmensprozesse in eine digitale Cloud umzulagern.

In einer Cloud können die Ressourcen für die Anwendung eines Unternehmens je nach Bedarf skaliert werden, d.h., dass bei einer plötzlichen Nachfrage zusätzliche Serverkapazitäten bereitgestellt werden können, um den erhöhten Bedarf zu decken. Gleichermaßen können die Ressourcen wieder reduziert werden, um Kosten zu sparen. Die Skalierbarkeit ermöglicht es, unabhängig von Wochentagen oder Uhrzeiten schnell auf stetig wechselnde Anforderungen zu reagieren.

Durch integrierte Mechanismen kann eine Fehlertoleranz gewährleistet werden. Infolgedessen werden potenzielle Ausfälle und Störungen minimiert. Florian Lenz weist darauf hin, dass „bei unerwarteten Ausfällen die Anwendungen eines Unternehmens auf mehrere geografisch verteilte Rechenzentren aufgeteilt werden, sodass reibungslos auf eine andere Region umgeschaltet werden kann.“

Dabei sind Zwischenfälle wie Stromausfälle, Softwarefehler oder überlastete Server keine Seltenheit. Selbst Naturkatastrophen sind in Deutschland kein unrealistisches Szenario mehr. Der Experte für Cloud-Systeme überlässt jedoch nichts dem Zufall und erklärt: „Durch die Verteilung der Anwendungen kann der Datenverkehr immer umgeleitet werden. So wird dem Datenverlust präventiv entgegengewirkt.“ Des Weiteren können den Unternehmen nur Ressourcen in Rechnung gestellt werden, die tatsächlich genutzt werden. Auf lange Sicht werden Kosten eingespart und die finanziellen Ressourcen effizienter genutzt.

Durch verschiedenste Strategien können die Anwendungen in eine Cloud integriert werden. Ob Cloud Migration mit Lift and Shift, Plattforming, Cloud Refactoring oder Cloud Rebuild: Jedes Unternehmen verfügt über unterschiedliche Kapazitäten, Ressourcen und Wünsche. Florian Lenz hebt hervor, warum moderne Cloud-Systeme heutzutage unverzichtbar sind: „Jede Software-Architektur kann schnell und kostengünstig optimiert werden, indem Vorteile wie Skalierbarkeit oder eine Fehlertoleranz einfach und schnell implementiert werden.“

Weitere Informationen sowie Kontakt zu Florian Lenz finden Sie unter: https://neocentric.de/

Florian Lenz

Zukunftssicher – mit innovativen IT-Lösungen

Florian Lenz hat mehr als 10 Jahre Erfahrung in der IT-Branche und unterstützt mittelständische Unternehmen strategisch und operativ dabei, eine moderne IT-Infrastruktur aufzubauen und sich zukunftssicher aufzustellen. Als Zukunftsmacher filtert er heraus, welche Technologien und Software-Lösungen Unternehmen nach vorne bringen und ist als Entwickler in dem gesamten Prozess hin zu digitalen und zukunftsweisenden Geschäftsmodellen an der Seite seiner Kundinnen und Kunden.

Kontakt

Florian Lenz Zukunftssicher – mit innovativen IT-Lösungen

Florian Lenz

Siersdorferstraße 6c

52457 Aldenhoven

+49 151 – 645 614 83



https://www.florian-lenz.net

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.