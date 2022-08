Keko steckt Kommunikation von Brummer in einen zeitgemäßen Anzug

Fullservice-Agentur verleiht Berliner Maßschneider ein neues Image für alle Kanäle

Frankfurt, 03.08.2022 – Seit über 100 Jahren ist der Maßschneider und Herrenausstatter Brummer Berlins erste Adresse für individuell angefertigte Kleidung. Zum Kundenkreis zählen Damen und Herren aus Politik, Diplomatie und Geschäftswelt. Sie schätzen das Traditionshaus für seinen besonderen Mix aus Handwerkskunst und persönlicher Atmosphäre. Passend dazu schneiderte Keko nun ein modernes Kommunikationskonzept.

„Brummer ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in Berlin. Doch wie unsere Kunden müssen auch wir uns an den Lauf der Zeit anpassen. Dazu gehört es heute, in den diversen digitalen Kanälen sichtbar zu sein und relevante Inhalte zu liefern. Mit Keko haben wir einen Partner gefunden, der diese Kunst versteht und unserer Marke genau die Stimme gibt, die zu ihr passt“, so Gerd Seehafer, Inhaber von Brummer.

Das angestaubte Maßschneider-Image durch einen ansprechenden Auftritt mit persönlicher Note auszutauschen war daher auch das erklärte Ziel von Keko. In diesem Zuge entstand eine neue Website, auf der Nutzer sowohl einen umfassenden Eindruck der hochwertigen Leistungen und Produkte des Hauses Brummer erhalten als auch ein Gefühl für das besondere Einkaufserlebnis – stillvoll mit einem Hauch typisch englischem Humor.

So zeichnet sich die Kommunikation auf der Website wie auch in allen anderen Kanälen durch eine ganz besondere Tonalität aus. Sie kombiniert auf markante Art Kompetenz in Sachen hochwertiger Bekleidung mit einer leicht selbstironischen Attitüde. Auf diese Weise hebt sich Brummer auf angenehme Art von anderen Unternehmen seiner Branche ab, ohne dabei an Seriosität und Glaubwürdigkeit zu verlieren.

Keko betreut das Unternehmen von Out-of-Home bis Social Media über alle Kanäle hinweg und übernimmt neben der Website-Betreuung auch diverse Design- und Sonderprojekte. In diesem Zusammenhang entwickelte die Agentur unter anderem die Idee des „Brummerling“, eines gebrandeten Kräuterbitters, der als Weihnachtsgeschenk an Kunden versendet wurde und dort auf große positive Resonanz troff.

„Mit Brummer haben wir einen ebenso unkomplizierten wie experimentierfreudigen Kunden an unserer Seite. So war es möglich, in einem sehr traditionellen Umfeld neue Wege einzuschlagen und etwas zu erschaffen, das sich tatsächlich vom Rest abhebt. Aber das Beste daran ist: Sowohl wir als auch unser Kunde haben jede Menge Freude dabei“, so Carsten Menge, Geschäftsführer von Keko.

Über Keko:

Keko ist eine inhabergeführte Fullservice-Agentur für Werbung und strategische Markenentwicklung. Vom Hauptsitz Frankfurt aus entwickelte sich das Unternehmen seit 2009 zu einer international agierenden Gruppe mit Standorten in London, Singapur, Washington und Dubai. Als eine der wenigen Agenturen weltweit verfügt Keko über eine besondere Spezialisierung für die Zielgruppe der Premium- und Luxuskonsumente „Modern Affluents“. Mit diesem Schwerpunkt arbeiten rund 160 Mitarbeiter weltweit für Kunden wie Porsche, Bentley, Pirelli, AFT Pharmaceutical, VIA, Lamborghini, Dentsply Sirona, Nexen und viele mehr.

Firmenkontakt

Keko GmbH

Carsten Menge

Hanauer Landstraße 181-185

60314 Frankfurt am Main

+49 (0) 69 – 97 88 03 0

+49 (0) 69 – 97 88 03 220

info@keko.de

https://www.keko.de

Pressekontakt

forvision

Anke Piontek

Lindenstraße 14

50674 Köln

022192428140

info@forvision.de

https://www.forvision.de

Bildquelle: Brummer