Kermi Duschabtrennungen inklusive Aufmaß

Für einen passgenauen Einbau

Badezimmer mit Sonderanfertigungen liegen stark im Trend: sie setzen sich über bauliche Gegebenheiten hinweg und ermöglichen eine flexible und zumeist uneingeschränkte Nutzung wie auch Potenzialausschöpfung Ihres Badezimmers. Inzwischen sind maßgeschneiderte Sanitärlösungen auch keine Seltenheit mehr. Expertise, Techniken und auch Möglichkeiten einer individuellen Flächennutzung werden zunehmend besser. Das gilt auch im Bereich der Dusche. Besteht man beispielsweise auf eine Glasabtrennung anstelle alternativer Lösungen wie Duschvorhänge, kommt man oftmals im Falle von Dachschrägen, Nischen, Balken oder ungewöhnlichen Flächenabmessungen nicht um Sonderanfertigungen herum.

Skybad.de, der Onlinesop für Wohlfühlbäder, bietet (wir bieten) Ihnen aus diesem Grund Kermi Duschabtrennung nach Maß an. Der Ablauf hierbei gestaltet sich ganz einfach und in wenigen Schritten:

1.Aufmaß bestellen: Fügen Sie das Aufmaß wie einen gewohnten Artikel zum Warenkorb hinzu und bezahlen Sie diesen an der Kasse.

2.Weiterleitung an Kermi: Skybad.de leitet (wir leiten) Ihre Bestellung bzw. Ihre Bitte um ein Aufmaß an Kermi weiter.

3.Kontaktaufnahme: Kermi wird anschließend Kontakt zu Ihnen aufnehmen, um einen Termin für das Aufmessen vor Ort zu vereinbaren. Dies ist notwendig, um sicherzugehen, dass die spätere Duschabtrennung optimal zu den örtlichen Gegebenheiten bei Ihnen passt. Die Anfahrtskosten sind dabei in den angegebenen Kosten bereits inbegriffen.

4.Individuelles Angebot: Anhand der von Kermi vorgenommenen Messungen wird ein individuelles Angebot aufgesetzt. Dieses beinhaltet die maßgefertigte Duschabtrennung und auf Wunsch die Montage der Duschabtrennung.

5.Zusage des Angebots: Sie erhalten von Skybad.de (uns) das individuelle Angebot und müssen es nur noch annehmen. Bitte beachten Sie, dass der Service des Aufmessens auch im Falle einer Ausschlagung bezahlt werden muss.

Gründe für eine Duschabtrennung nach Maß:

Der Kauf einer von Kermi speziell für Sie angefertigten Duschabtrennung ist eine sichere Sache! Durch das vorab vorgenommene Aufmessen wird sichergestellt, dass Ihre neue Duschabtrennung auch wirklich passt. Und sollte sie im äußerst seltenen Fall nicht passen, wird Kermi sich um alles Weitere kümmern – Sie müssen sich weder um den Mehraufwand kümmern noch dafür zahlen.

Bitte beachten: Ein Aufmaß ist nur innerhalb Deutschlands möglich

Skybad.de ist der Sanitär Onlineshop Ihres Vertrauens. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihr Traumbadezimmer benötigen: Von Badewannen, Duschwannen, Duschsystemen sowie Badarmaturen bis hin zu Badmöbeln, WCs und Spiegelschränken führt Skybad ausschließlich Sanitärprodukte von renommierten Markenherstellern.

Zusätzlich zu den Sanitärprodukten fürs Bad erhalten Sie bei uns außerdem Küchenarmaturen, Heizungen, Pumpen und Sanitärartikel zur Wasseraufbereitung – alles mit fundierter Fachberatung, geprüfter Produktqualität, Bestpreisgarantie und Käuferschutz.

