Keuco präsentiert die neuen Reva Accessoires für das moderne Bad

Bad Accessoires zum Kleben und Bohren

Sie suchen nach hochwertigen Accessoires für Ihr Bad, die sich durch ihr zeitloses Design und ihre robuste Verarbeitung auszeichnen? Dann sind die Reva Accessoires von Keuco genau das Richtige für Sie!

Keuco, der führende Anbieter von Premium-Badmöbeln und -accessoires, stellt mit den Reva Accessoires eine neue Kollektion vor, die das moderne Bad noch attraktiver und funktionaler macht.

Die Reva Accessoires zeichnen sich durch ihr zeitloses Design und hochwertige Verarbeitung aus. Sie sind aus robustem Edelstahl gefertigt und verfügen über eine hochglanzpolierte Oberfläche, die sich leicht reinigen lässt. Die Oberflächen sind in den Farben Chrom und Schwarz erhältlich und passen somit perfekt zu jedem Badstil.

Die Kollektion umfasst Handtuchhalter, Seifenspender, Zahnputzbecher und andere nützliche Accessoires, die das tägliche Baderlebnis noch angenehmer gestalten. Sie sind perfekt abgestimmt auf die anderen Produkte von Keuco und können somit leicht in bestehende Badeinrichtungen integriert werden. Zudem sind die Accessoires praktisch klebbar, sodass diese problemlos an- und abmontiert werden können.

„Wir freuen uns, die Reva Accessoires vorstellen zu können“, sagt Keuco-Geschäftsführer Hans Müller. „Sie sind das perfekte Beispiel dafür, wie wir Qualität, Funktionalität und Design in unseren Produkten vereinen. Mit den Reva Accessoires bieten wir unseren Kunden noch mehr Möglichkeiten, ihr Badezimmer nach ihren Wünschen und Bedürfnissen einzurichten.“

Die Reva Accessoires sind ab sofort im Fachhandel erhältlich. Selbstverständlich finden Sie alle Keuco Reva Artikel bei skybad.de

Selbstverständlich finden Sie alle Keuco Reva Artikel bei skybad.de

Zusätzlich zu den Sanitärprodukten fürs Bad erhalten Sie bei uns außerdem Küchenarmaturen, Heizungen, Pumpen und Sanitärartikel zur Wasseraufbereitung – alles mit fundierter Fachberatung, geprüfter Produktqualität, Bestpreisgarantie und Käuferschutz.

