KEUNE IST B CORP ZERTIFIZIERT

August 2023 – Royal KEUNE Haircosmetics, die familiengeführte professionelle Haarpflege-Marke engagiert sich dafür, einen positiven und dauerhaften Beitrag für die Menschen und den Planeten zu leisten. Das ultimative Ziel? Dass die Welt zu einem besseren Ort für zukünftige Generationen wird. Auf der Reise zu einer noch besseren Zukunft ist KEUNE jetzt offiziell B Corp zertifiziert.

Das Zertifizierungsverfahren: Überzeugende Ergebnisse in verschiedenen Bereichen.

Mit dem B Corp Zertifikat werden Unternehmen ausgezeichnet, die die höchsten Standards in puncto Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung erfüllen. Beim Zertifizierungsverfahren wurden KEUNEs Auswirkungen auf Menschen, Kunden, Lieferanten, Community und Umwelt mit großartigen Ergebnissen bewertet:

-In der Kategorie „Umwelt“ punktete die Marke mit der Verwendung von Solarpaneelen und Elektrofahrzeugen sowie der Kompensation von CO-Emissionen.

-Die engen Beziehungen zu den Lieferanten und deren Arbeitsweisen spiegeln sich in der hohen Bewertung für das „Lieferkettenmanagement“ wider.

-Bei „Verpackung und Materialien“ überzeugt KEUNE durch die Verwendung von nachhaltigem und zertifiziertem Palmöl und Papier sowie recycelten Kartons.

-Im Einklang mit echter Wertschätzung für die Menschen erhielt das Unternehmen eine ausgezeichnete Bewertung für „Gesundheit, Wohlbefinden und Sicherheit der Mitarbeiter“.

Mit jeder Haarsträhne für eine bessere Zukunft!

Eelco Keune, CEO: „Wir sind voller Zuversicht, dass sich die Schritte, die wir heute unternehmen, dauerhaft auf die Welt von morgen auswirken. Eine B Corp zu werden, ist nicht unser endgültiges Ziel, sondern der Beginn einer wundervollen neuen Reise. Wir sind fest entschlossen, uns weiterzuentwickeln und nie aufzugeben, unser Ziel zu erreichen, eine bessere Welt für alle zu schaffen.“

Das ist noch längst nicht alles.

Das B Corp Zertifikat ist nur ein Teil des größeren Unternehmensziels, sich für die Menschen und den Planeten einzusetzen, jetzt und in Zukunft. KEUNE wird weiterhin in eine nachhaltigere Zukunft investieren. Zu den 10 Nachhaltigkeitszielen des Unternehmens gehören komplett recyclefähige Verpackungen und das nachhaltige Update eines bewährten Produktsortiments einzuführen sowie nachhaltige Materialien zu erforschen. Zudem wird das Unternehmen weiter daran arbeiten, die Nachhaltigkeit der Produktion, berufliche Entwicklung, Sozialleistungen und das Wohlbefinden

der Mitarbeiter und vieles mehr zu verbessern.

ÜBER KEUNE

KEUNE Haircosmetics – FOR THOSE WITH CHARACTER. Die niederländische Haarpflegemarke wurde 1922 vom Apotheker Jan Keune gegründet. Heute, 100 Jahre später, ist KEUNE Haircosmetics eine familiengeführte, professionelle Haarkosmetikmarke, die in über 90 Ländern erhältlich ist. Alle KEUNE Produkte werden immer noch in der Zentrale in Soest, Niederlande, entwickelt und hergestellt. Die Liebe, Sorgfalt und Leidenschaft von KEUNE für die Entwicklung wissenschaftlich fundierter Produkte erstreckt sich auch auf die Salonkunden, Geschäftspartner und Endverbraucher. Erfahren Sie mehr unter keune.com/de.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.