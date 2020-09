Kfz-Zulassung in München – einfach & stressfrei?

Auto zulassen – ohne Zulassungsstelle zu benötigen

Auto anmelden, ohne die Zulassungsstelle zu besuchen – ist das möglich?

JA! Mit dem Zulassungsservice des Zulassungscenters in München. Kfz-Zulassung war noch nie so einfach! Mit der Kfz-Online-Zulassung haben Sie die Möglichkeit Ihr Fahrzeug mit Ihrem Wunschkennzeichen (optional) in München sowie München-Umland und auch deutschlandweit zuzulassen. Das Zulassungscenter organisiert mit dem Zustellservice alle Papiere und Lieferungen über die Kfz Zulassungsstelle in München. Somit sparen Sie Zeit, Stress und damit auch Geld. Die Zulassungsstelle bietet bundesweite Zulassungen zu besonderen Konditionen für Autohäuser. Fragen Sie hierbei einfach nach Händler-Konditionen.

Profitieren auch Sie von dem deutschlandweitem Netzwerk mit Filialen und Zulassungspartnern. Gerne unterstützt Sie der Zulassungsdienst auch bei Ihrer Zulassung und allen damit benötigten Unterlagen, damit alles vollständig vorliegt.

Auto & Motorrad zulassen in München

Sie haben sich ein neues Auto oder Motorrad gekauft und möchten dieses jetzt zulassen? Aufgrund der aktuellen Lage aber wird die Zulassung etwas beschränkt. Die meisten Zulassungsstellen haben in den Städten wie München für Privatpersonen auf Notbetrieb geöffnet.

Um nicht zu riskieren, sich umsonst den Weg zur Zulassungsstelle zu machen, um dann die Wartezeit in Kauf zu nehmen, ist es wichtig im vornherein zu wissen, welche Papiere mitzuführen sind. Mit etwas Vorbereitung aber, ist die Motorrad-Zulassung jedoch keine langwierige Angelegenheit, sondern geht sehr schnell von der Hand.

Die Zulassungsstelle München als Zulassungscenter steht für unkomplizierte Kfz-Zulassungen und gegen unnötige Behördengänge.

Zulassung von Elektroautos in München

Der Klimawandel hat viele Auswirkungen, egal ob auf die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel oder die Zulassung von Elektroautos. Dieser kann auch an den Zahlen gesehen werden, die Zulassungen von Elektroautos ist in den letzten Jahren stark angestiegen. Im Jahr 2005 waren es gerade einmal 47 Zulassungen in Deutschland. Zehn Jahre später stieg die Zahl der Zulassungen von Elektroautos auf ca. 13.000. Diese Zahl ist sogar bis 2019 auf ca. 64.000 angestiegen. Bei diesen Zahlen werden allerdings nicht die Zulassungen von Hybriden, sondern nur die Zulassung von Elektroautos berücksichtigt.

Die Zulassungsstelle unterstützt Sie auch bei der Zulassung des Elektroautos und allen weiteren Kfz in München und deutschlandweit.

Zulassungsdienst: Ihr Zeit ist kostbar, wieso sollten Sie einen ganzen Tag für Behördengänge bei der Zulassungsstelle verbringen? Oder gar einen ganzen Urlaubstag dafür opfern? Sparen Sie sich die Parkplatzsuche und teure Parkplatzgebühren und lassen Sie günstig und schnell Ihre Arbeiten von uns erledigen. Alles, was Sie brauchen, ist ein Formular online auszufüllen und Ihre Unterlagen vorbeizubringen. Wir kümmern uns um den Rest.

Firmenkontakt

Zulassungscenter München

Sami Chlendi

Westendstraße 195

80686 München

089 – 578 690 90

info@zulassungscenter-muc.de

https://www.zulassungscenter-muc.de/

