KIDDINX-App: Neue Streaming-Funktion und verbessertes Nutzererlebnis

Der KIDDINX-Player, die beliebte Hörspiel-App für Kinder, hat ein umfangreiches Update erhalten. Zentrale Neuerung: die Integration eines eigenen Streaming-Players. Neben den gekauften Inhalten aus dem KIDDINX-Shop können die Nutzerinnen und Nutzer nun über eine Abo-Option auf alle Hörspiel- und Filminhalte zugreifen. Dazu gehören bekannte Inhalte wie die Serien Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg und Bibi & Tina. Mit vielen neuen Funktionen und einer verbesserten Benutzeroberfläche bietet die App jetzt noch mehr Möglichkeiten für kleine und große Fans aller Altersgruppen. Die Streaming-Funktion ermöglicht ein schnelles und unterbrechungsfreies Abspielen der Inhalte ohne lange Ladezeiten. Geht das Datenvolumen unterwegs zur Neige, kann der mobile Datenzugriff deaktiviert werden. Die Kiddinx App ist kostenlos im Google Playstore und im IOS App Store erhältlich. Die Veröffentlichung und Pflege der App in den App Stores erfolgt durch Y1.

Zu den Verbesserungen gehören auch eine erweiterte Suchfunktion sowie die Möglichkeit, Favoriten anzulegen, Playlisten zu erstellen und deren Cover selbst zu gestalten. Mit kuratierten Playlists können Kinder schnell und einfach neue Charaktere und Episoden entdecken. Mit der verbesserten Profil- und Geräteverwaltung können auch Erziehungsberechtigte den Kinderprofilen unkompliziert neue Folgen zuweisen und einzelne Geräte pausieren. Neben einer optimierten Verwaltung der Abspielzeit wurde eine aktive Abfrage integriert, ob das Kind noch anwesend ist.

„Die KIDDINX-Hörspiele sind aus den Kinderzimmern und auch bei den erwachsenen Fans als wertvoller Zeitvertreib nicht mehr wegzudenken. Im ersten Schritt wollten wir mit unserem KIDDINX-Player unseren Shop-Kunden ein besseres mobiles Erlebnis und den Eltern die Kontrolle darüber geben, welche Inhalte ihre Kinder sehen dürfen. Der Erfolg der App und der stetig steigende Konsum unserer Hörspiele via Streaming hat uns dazu bewogen, weiter zu denken und nun auch einen eigenen Streaming-Player in die App zu integrieren und beides miteinander zu verbinden“, erklärt Hendrikje Helbig, Head of Operations bei KIDDINX. „Das Team von Y1 hat es wieder einmal geschafft, alle technischen Anforderungen in eine moderne und kindgerechte App zu integrieren, die es sowohl bestehenden Shop-Kunden als auch neuen Streaming-Kunden ermöglicht, alle Hörspiele, Filme und später auch E-Books unserer Helden bequem auf ihren mobilen Endgeräten zu hören, zu sehen und zu verwalten.“

Altersgerechte Inhalte

Ab sofort haben Eltern die Möglichkeit, die App für bis zu sechs Kinderprofile individuell anzupassen. Durch die Eingabe des Alters werden nur altersgerechte Inhalte angezeigt und die Suche im Kinderprofil kann jederzeit deaktiviert werden. Die Profile bieten eine absolut werbefreie und sichere Umgebung, die von den Eltern individuell gesteuert werden kann. KIDDINX legt sowohl im Eltern- als auch im Kinderbereich großen Wert auf altersgerechte Kontrolle.

Auch die Benutzeroberfläche wurde überarbeitet und noch kindgerechter gestaltet. Durch die Integration von Icons und Bildern kann die App auch ohne Lese- und Schreibkenntnisse intuitiv bedient werden. Um Kindern die Bedienung mit großen Smartphones zu erleichtern, wurde die App im Kinderbereich im Querformat programmiert.

Y1 realisierte bereits 2011 die Plattform und den preisgekrönten Onlineshop für KIDDINX, 2018 folgte der Relaunch auf Magento Commerce 2. Die Entwicklung der App sei eine konsequente Weiterentwicklung, so Sebastian Wernhöfer, CEO der Y1 Digital AG: „Wir bieten unseren Kunden Commerce-Lösungen aus einer Hand. Derzeit forcieren wir unseren App-Bereich und erhalten viele Anfragen aus dem Markt. Die Integration von Online-Shops und Apps ist eine unserer zentralen Stärken!“

Über Y1 Digital AG:

Die Y1 Digital AG bietet ganzheitliche digitale Lösungen für den E-Commerce: von Digital Branding und Design über UX/UI, Entwicklung, Cloud-Services bis hin zu digitalem Marketing und umfassenden Beratungsleistungen. Hauptsitz ist Karlsruhe; weitere Standorte sind München, Frankfurt (a.M.), Stuttgart, Pforzheim und Aachen. An der Spitze der über 100 Mitarbeiter stehen die Vorstände Peter Schneider und Sebastian Wernhöfer, gefolgt von ihrem Gründer Patrick Scherr.

Mehr unter: www.y1.de

Über KIDDINX Media GmbH:

Kindern Freude zu bereiten, ist die Hauptaufgabe der KIDDINX Media GmbH. Das Berliner Unternehmen gehört zu den führenden Vertriebs- und Vermarktungsgesellschaften für Kinderhörspiele, Kindermusik, Zeichentrickfilme und Kindersoftware in Deutschland. Die hochwertigen und gewaltfreien Produkte sind in fast jedem deutschen Kinderzimmer zu finden. Mit starken hauseigenen Marken wie Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, Bibi & Tina und Kira Kolumna kann sich KIDDINX seit Jahren in der Spitzengruppe der Kinderunterhaltungsanbieter behaupten. Als Audio-Vertrieb hat KIDDINX darüber hinaus Marken wie Leo Lausemaus, Leo und die Abenteuermaschine, Ralph Ruthe, Kommissar Kugelblitz und viele weitere im Sortiment. Zusätzlich ist KIDDINX seit mehreren Jahren als erfolgreiche Lizenzagentur aktiv und betreut hierbei zusätzlich mehrere große Marken wie bspw. Pippi Langstrumpf und Die Schlümpfe.

Für eine ständig wachsende Fangemeinde betreut KIDDINX eigene Charakter-Kanäle auf YouTube, Facebook, Instagram und TikTok, Fan-Webseiten sowie einen Online-Shop.

Mehr unter: www.kiddinx.de

