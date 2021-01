KidsDream.ch AG – ein erfolgreiches Jahr dank Omni-Channel Strategie

Der Winter ist da und mit der kalten Jahreszeit steigt die Nachfrage nach schicker und vor allen Dingen warmer Outdoor-Bekleidung besonders für Kinder. KidsDream.ch gehört zu den größten Onlineshops für Kindermode in der Schweiz. Die Kunden können die hochwertige Mode für die Kleinen und die ganz Kleinen aber auch im Geschäft in Stäfa kaufen und sich dort fachkundig beraten lassen.

Ein gutes Jahr trotz Krise

Nach dem turbulenten Jahr 2020 blickt die KidsDream.ch AG als Omni-Channel Unternehmen mit viel Freude auf das kommende Jahr. Für KidsDream.ch war 2020 ein wirtschaftlich erfolgreiches Jahr und eine Bestätigung, dass die Omni-Channel Strategie, die das Unternehmen verfolgt, richtig ist. KidsDream.ch AG arbeitet bereits seit einigen Jahren mit einer Strategie, die den Onlinehandel mit dem stationären Handel vor Ort erfolgreich verbindet, wobei sich die Umsätze in diesem Jahr je nach Situation verlagert haben. So ist es dem Unternehmen meisterlich gelungen, auch durch das von Krisen geschüttelte Jahr 2020 zu kommen.

Schnell verfügbar

Neben einem erfolgreichen Verkauf konnte KidsDream.ch zugleich die direkte Verfügbarkeit der einzelnen Produkte verbessern. Möglich wurde dies durch ein eigenes Lager, in dem neben anderem auch die Schwerpunkte des Sortiments zu finden sind. Das große Lager sorgt für eine schnelle Lieferung für die Kunden, die von zu Hause aus bei KidsDream.ch bestellen. Im Fokus stehen auch in diesem Winter die Funktionsbekleidung sowie die immer modische Outdoorbekleidung für die kleinen Wintersportler. Vor allem die warme Bekleidung wie Anoraks, Skijacken, Schneehosen, Mützen, Schals und warme Handschuhe erfreuen sich nach wie vor einer großen Nachfrage.

Optimistisch ins neue Jahr

KidsDream.ch blickt optimistisch und voller Zuversicht in das Jahr 2021. Das Unternehmen bietet in seinem Onlineshop Schuhe und Spielzeug, Essen und Trinken, Wickel- und Badebedarf und natürlich die neuste Mode für Kinder. Geht es auf Reisen, hat KidsDream.ch die passenden Taschen, Rucksäcke, Tragetücher und Stilltücher im Sortiment, damit es der Familie unterwegs an nichts fehlt. KidsDream.ch wünscht ihren Kunden in der Schweiz und überall in Europa einen guten Rutsch in ein neues, gesundes und erfolgreiches Jahr 2021!

Kontakt

KidsDream.ch AG

Daniel Schmocker

Bergstrasse 2

8712 Stäfa

–

–

info@kidsdream.ch

http://www.kidsdream.ch

