Kinder- und Jugendärzte genossen das consilium live

Gedacht für die Praxis – über dreißig Jahre Ärztefortbildungen von InfectoPharm

Heppenheim, 22. Mai 2023 – Mit Themen vom dicken Knie und typischen Fehlern in der Asthmatherapie hin zu Mobbing und gelingender Gesprächsführung mit Impfgegnern in der Kinderarztpraxis zeigte der 48. Kongress consilium live am 19. und 20. Mai 2023 in Berlin wieder alle Facetten einer praxisnahen und besonders für niedergelassene Pädiater relevanten Fortbildung. InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH sponserte und organisierte wie schon seit über dreißig Jahren die Präsentationen der produktneutralen Inhalte sowie die angemessenen Räumlichkeiten für einen modernen Kongress. So wurde für diese Fortbildung die Verti Music Hall ausgewählt und passend unter das Motto „consilium live on stage“ gestellt. Jeweils 650 Teilnehmende waren an beiden Tagen in Berlin vor Ort.

Nach wie vor möchten sich Ärztinnen und Ärzte persönlich treffen: Nach den wissenschaftlichen Inhalten war „Persönlicher Austausch und Kontakt mit Kolleginnen“ zweitwichtigster Grund für die Teilnahme. Darauf möchten sie „nach Corona“ trotz zunehmender digitaler Kommunikation bei Fortbildungen nicht verzichten. Das direkte Gespräch, eine weitere fachliche Meinung oder die Bestätigung einer Therapieentscheidung schätzen gerade die Niedergelassenen. Neben dem wissenschaftlichen Programm erhielten sie daher auf dieser zweitägigen Veranstaltung auch viel Raum, eigene Fälle abzuklären.

Das ganze therapeutische Spektrum: vom Klassiker Vitamin D hin zum Potenzial der Biologika

Das 1991 erstmals von InfectoPharm angebotene consilium live findet an zwei Terminen im Frühling und im Herbst an wechselnden Orten in Deutschland statt. Freitags werden sozialpädiatrische und kinderpsychiatrische Themen behandelt – dieses Mal beispielsweise Essstörungen, Kinderschutz und Sprachverzögerungen – der Samstag widmet sich ganz der breiten interdisziplinären Pädiatrie. Kommunikation als Basisarbeit in jeder Sprechstunde erfordert neben einer schlüssigen Gesprächsstrategie auch überzeugende Argumente. So gab es Empfehlungen zum empathischen Motivational Interviewing, zum Erkennen und Adressieren jugendlicher Mobbingopfer oder -täter und für Gespräche mit impfskeptischen Eltern: Wie erreicht ein Arzt seine Gegenüber und führt in der zeitbegrenzten Praxissituation befriedigende Gespräche? Ein sensibler Bereich ist die pädiatrische Gynäkologie, „nie nur banal“ sollten Schädel-Hirn-Traumata in der Praxis beurteilt werden und Biologika könnten als Gamechanger in der Therapie chronisch entzündlicher Darmerkrankungen gesehen werden.

Vierzehn Expertinnen und Experten trugen am Himmelfahrtswochenende unter der wissenschaftlichen Leitung eines erfahrenen Programmkomitees vor. Darunter auch Dr. Bernhard Sandner, der seit 2012 den Sozialpädiatrischen Nachmittag mit aufgebaut hat. Er verabschiedete sich vom Plenum in die neuen Herausforderungen des Ruhestands.

Wissen für die eigene Praxis schon „ab Montag“

Das besondere Augenmerk auf die Praxisnähe zeichnet das consilium live aus: Das neue Wissen lässt sich immer schon „ab Montag“ anwenden, so der Slogan der Fortbildung. Die Verti Music Hall an der Spree bot einen lockeren und inspirierenden Rahmen. Der Organisator InfectoPharm – Spezialist besonders für die Kindergesundheit, aber auch Dermatologie, Infektiologie und HNO – hatte das Konzert-Thema vielfach aufgegriffen und damit eine unkonventionelle dynamische Umgebung für die Fortbildung geschaffen.

Zertifizierte Inhalte – auch noch nach der Fortbildung

Die gesamte Fortbildung wurde von der Ärztekammer zertifiziert und dient dem Erwerb von CME-Punkten (Continuing Medical Education) zur fortgesetzten ärztlichen Berufsausübung. Im Nachgang der Veranstaltung können Ärztinnen und Ärzte Fortbildungspunkte durch Videos vom consilium live on stage und weiteren Inhalten auf der medizinischen Lernplattform von InfectoPharm erwerben. Eine Wiederholung des Kongresses ist am 27. und 28. Oktober 2023 im ehemaligen Deutschen Bundestag in Bonn vorgesehen, dann in hybrider Form.

Über InfectoPharm

Die InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH ist auf die Neu- und Weiterentwicklung von Arzneimitteln für Kinder spezialisiert. Seit mehr als 30 Jahren profiliert sich das familiengeführte deutsche Unternehmen als mutiger Vorreiter der Branche. Das Portfolio umfasst aktuell rund 130 Präparate mit zahlreichen Innovationen für die Bereiche Pädiatrie, Infektiologie, Pneumologie, Dermatologie und Allergologie, die zunehmend international Beachtung finden. Der Service consilium steht als produktneutrales Beratungs- und Wissensvermittlungsangebot Fachkreisen kostenlos zur Verfügung.

Zur InfectoPharm-Gruppe gehören Niederlassungen in Österreich und Italien sowie die beiden deutschen Tochterunternehmen Pädia GmbH und Beyvers GmbH. Mit mehr als 350 Mitarbeitenden erzielt die Gruppe einen Jahresumsatz von rund 250 Mio. Euro (2022), bei einem durchschnittlichen Wachstum von 15 Prozent. Regelmäßig erhält InfectoPharm Auszeichnungen aus der Ärzteschaft, wie die „Goldene Tablette“ oder aktuell als „Krisensicherer Arbeitgeber“ von Creditreform.

