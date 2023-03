KITA-Leitung: Intensiv-Ausbildung für Führungsnachwuchs

Die Kreisvolkshochschule Mainz-Bingen startet eine berufsbegleitende Intensiv-Ausbildung für (angehende) Kita-Leitungen mit der Diplom-Psychologin Claudia Christ.

„Leiten ist (k)ein Kinderspiel“ – so lautet der Titel einer Intensiv-Ausbildung für (angehende) Kita-Leitungen, die die Kreisvolkshochschule Mainz-Bingen anbietet. In der berufsbegleitenden Aus- und Weiterbildung, die im Zeitraum vom 17. April bis 13. Dezember 2023 stattfindet, werden den Teilnehmenden die Fähigkeiten und Fertigkeiten vermittelt, die sie zum Leiten einer Kita sowie zum professionellen Wahrnehmen ihrer Führungsaufgaben brauchen. Geleitet wird die Ausbildung von der Diplom-Psychologin sowie Führungskräfte- und Teamentwicklerin Claudia Christ, Spabrücken (Rheinland-Pfalz).

Die Intensiv Ausbildung besteht aus fünf Modulen sowie insgesamt 12-Präsenztagen. Diese finden im Kloster Jakobsberg in Ockenheim in der Nähe von Bingen statt. Dort werden unter anderem folgende Themen systematisch behandelt:

-Führungsrolle und Führungsstile

-Leiten mit Zielen und Visionen

-Kita als Organisation und ihre Wesenselemente

-Team- und Organisationsentwicklung, Dynamik in Gruppen, Arbeitsrollen und -präferenzen

-Kommunikation, Konfliktmanagement, Umgang mit Stolpersteinen im menschlichen Miteinander

-Besprechungen effizient leiten und nachhaltige Entscheidungen treffen

-Selbstmanagement: sich selbst gut organisieren und versorgen

-Kita-Fakten: Organisation, Recht, Finanzen, Konzeption, Öffentlichkeitsarbeit und Personalmanagement

In jedem Modul berichten zudem erfahrene Kita-Leitungen aus der Praxis und geben den Nachwuchskräften nützliche Tipps. Zwischen den Präsenz-Seminaren finden zudem kollegiale Coaching-Gruppen statt, in denen sich die Teilnehmenden unter anderem über ihre Erfahrungen beim Transfer des Gelernten in die Praxis austauschen, um die nötige Sicherheit in ihrer neuen Rolle zu gewinnen. Außerdem stehen ihnen in der vhs.cloud zwischen den Präsenztagen Materialien zum Üben und Vertiefen des Gelernten – allein und in Kleingruppen – zur Verfügung.

Der Intensiv-Ausbildung ist als Bildungsfreistellungsmaßnahme anerkannt. Die Teilnahmegebühr beträgt 1670 Euro. Eine Förderung über den sogenannten QualiScheck ist möglich, sofern ein entsprechender Antrag bis vier Wochen vor Kursbeginn beim Landessozialamt Rheinland-Pfalz eingegangen ist (qualischeck.rlp.de).

Nähere Info über die Intensivausbildung finden Interessierte auf der Webseite der Kreisvolksschule Mainz-Bingen (https://kvhs-mainz-bingen.de) in der Rubrik Beruf. Der im April beginnende Kurs ist bereits ausgebucht. Interessierte können sich, sofern gewünscht, jedoch auf eine Warteliste für den Folgekurs eintragen.

Sofern gewünscht, führt die Kurs-Leiterin Claudia Christ (www.claudiachrist.de) die Ausbildung für angehende Kita-Leistungen- in modifizierter Form – auch für andere Bildungseinrichtungen bzw. -träger durch.

Die Diplom-Psychologin Claudia Christ, Spabrücken (bei Bingen, Rheinland-Pfalz) arbeitet als Führungskräfte- und Teamentwicklerin für Profit- und Non-Profit-Organisationen. Außerdem führt sie für diese und mit ihren Mitarbeitenden Einzel-, Team- und Gruppencoachings bzw. -supervisionen durch – auch online. Dabei ist es eines ihrer zentralen Anliegen, dass diese die vorhandenen Ressourcen und Gestaltungsmöglichkeiten aktiv nutzen und nicht in eine „Jammer-Kultur“ verfallen. Internet: https://claudiachrist.de

