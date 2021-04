Klappttische u. Prüfungstische für Seminare und Anlässe

Prüfungstische und Klapptische für Seminare und Prüfungen

An diesen Prüfungstischen wird das Seminar oder der Unterricht noch interessanter!

Wer sitzt nicht gern bequem und stilvoll im Unterricht oder bei einer Konferenz?

Die Prüfüngstische sind solide angefertigt aus einer stabilen Multiflex-Platte und ideal zum Arbeiten für eine Person. Sie komme dort zum Einsatz, wo Abstand zu anderen Personen nötig ist. Das ist bei Prüfungen, Seminaren, Konferenzen und bei vielen anderen Veranstaltungen der Fall.

Um die Prüfungstische platzsparend und mobil einsetzbar zu nutzen, wurde ein schwarz lackiertes Untergestell, das flach zusammenklappbar ist, verbaut. Der Klappmechanismus der Prüfungstische

ist leicht in der Handhabung. Mit wenigen Handgriffen ist das erledigt.

Werden viele Prüfungstische benötigt, gibt es eigens eine angefertigte Transportkiste aus einer braunen Siebdruckplatte.

In dieser Transportkiste finden 32 Prüfungstische Platz.

Für viele weitere Anlässe bieten sich die kleinen Klapptische an.

Das Angebot für diese Klapptische ist umfangreich.

Die Klapptische gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, Abmessungen, Dekoren, wie z.B. naturfarben, orange oder weiß lackiert, in Ahorn, Buche oder in grau und in unterschiedlichen Formen.

Eckig, rund, trapezförmig sind ein paar Beispiele der Möglichkeiten, die für die kleinen Klapptische zur Auswahl stehen. Die zusammenklappbaren Untergestelle sind vielfältig und perfekt für die jeweilige Tischplatte konzipiert. Die Farben erstrecken sich über schwarz, silber, chrom oder grau.

Egal zu welchem Anlass, Event oder Einsatz die kleinen Klapptische benötigt werden, sie sind in jedem Fall praktikabel. Schnell aufgebaut und zusammengeklappt sparen die Klapptische viel Zeit.

Die passenden Transportwagen für diese kleinen Klapptische runden das Angebot perfekt ab und die Frage nach dem Lagerungsort ist geklärt.

Wir sind Hersteller von Klappmöbeln, für Veranstaltungen und Events.

