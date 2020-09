Kleine Dinge mit großer Wirkung

Stetige Präsenz am POS: Perfekte Warendisplays sorgen für optimales Marketing

Ohne Werbung geht es nicht. Das dürfte jedem klar sein. Wer etwas verkaufen will, der muss seine Marke bekannt machen und seine Ware ansprechend präsentieren. Was ist dazu besser geeignet, als ein zeitgemäßes Warendisplay? Egal ob riesiges Boden- oder kleines Thekendisplay, ob kleiner Aufsteller mit den Produkten oder rein zur Beschreibung eines Artikels: nur wer am POS präsent ist, hat auch die Chance auf Umsätze.

Hersteller wie Wasi Displays in Lichtenfels (Bayern) fertigen für jeden Auftraggeber das perfekt passende Display, individuell und exakt nach den Wünschen des Kunden, in kleinen oder in großen Stückzahlen. Bodendisplays sind zum Beispiel ideal, um große Flächen zu bedrucken und damit die eigene Botschaft an den Kunden zu bringen. Wer sich von der Konkurrenz abheben möchte, der wird auf solche großen Aufsteller gar nicht mehr verzichten können, erst recht, wenn sie kreativ gestaltet und perfekt ausgeführt wurden.

Aber auch kleine Dinge können eine große Wirkung haben. Thekenaufsteller erweisen sich dabei oft als wahre Eyecatcher, die den Blick des Kunden und die Aufmerksamkeit des Betrachters auf eine bestimmte Botschaft lenken und damit die Kaufentscheidung positiv beeinflussen.

Klar ist, ohne das entsprechende Marketing hat jedes Unternehmen schnell ein Problem. Deshalb sind Warendisplays jeder Art der perfekte, nützlichste und meist auch der kostengünstigste Werbeträger, der mehrere Fliegen mit einer Klappe schlägt. Er hilft dem Kunden bei seiner Kaufentscheidung, ist die beste Möglichkeit der Markenpräsentation und sorgt für stetige Präsenz am POS.

Seit 60 Jahren kompetente Beratung, flexible Fertigung und hochwertige Materialien für Ihr Verkaufsdisplay! Wasi-Service ist persönlich und nah. Von der Idee bis zum Versand Ihres individuellen Displays sind wir an Ihrer Seite. Begonnen hat alles 1953 mit Johannes Sebastian Wasikowski. Den Startschuss für die Warendisplays gab es 1990 mit Wilhelm Wasikowski. Inzwischen ist unser Familienunternehmen mit Schreinermeister Johannes Wasikowski in der dritten Generation.

Wasi-Displays und -Ladenbauelemente sind seither individuell und hochwertig. Die Herstellung der Verkaufsständer an einem Standort macht uns besonders flexibel und schnell. Wir entwickeln unsere Präsentationssysteme stetig weiter und setzen auf nachhaltige Rohstoffe. Holz, Metall oder Acryl machen Ihren individuellen Produktaufsteller zum Eyecatcher. Lassen Sie sich von Ideen mit Persönlichkeit begeistern – lernen Sie Wasi Displays kennen!

J.S. Wasikowski GmbH Co.KG

Johannes Wasikowski

An der Zeil 18

96215 Lichtenfels

+49957195573

09571955755

info@wasi-displays.de

http://www.wasi-displays.de

J.S. Wasikowski GmbH Co.KG

Johannes Wasikowski

An der Zeil 18

96215 Lichtenfels

+49957195573

j.wasikowski@wasi-displays.de

http://www.wasi-displays.de

