Kleiner Flohmarkt für gerettete Tiere von Gut Aiderbichl

Rentnerpaar veranstaltet Hofflohmarkt für die Esel und Pferde auf Gut Aiderbichls Ballermann Ranch in Niedersachsen

Interessantes und Skurriles gab es beim kleinen Hofflohmarkt zugunsten der von Gut Aiderbichl geretteten Tiere in Niedersachsen.

Am vergangenen Wochenende veranstalteten Ute Mennecke und Manfred “Willie” Glenz in Affinghausen einen kleinen Hofflohmarkt zugunsten der von Gut Aiderbichl geretteten Tiere auf der Ballermann Ranch. Zahlreiche Nachbarn und Freunde hatten mitgeholfen und allerlei Waren zur Verfügung gestellt.

Fünfzig Equiden, davon 15 Esel, 10 Shettyponys und 25 Pferde, leben derzeit mit 4 Hunden im Blockwinkeler Tierparadies bei Annette und André Engelhardt. “Wir sind schon lange Tierpaten bei Gut Aiderbichl”, so Ute Mennecke. “Da wollten wir mal etwas Besonders für die Tiere tun.” Und dies ist den Beiden auch gelungen.

“Wir freuen uns sehr über das großartige Engagement von Ute und Willie. So etwas ist gerade in der heutigen, vom Coronavirus geplagten Zeit, in der die Tiere meist zu den ersten Verlierern zählen, nicht selbstverständlich,” bestätigt André Engelhardt, der gemeinsam mit seiner Frau Annette die ehrenamtliche Verwaltung der Gut Aiderbichl Ballermann Ranch übernommen hat. Auch wenn man sich ein paar mehr Besucher am Samstag und Sonntag gewünscht hätte, so gab es doch eine ganze Reihe von interessanten Gesprächen mit Tierfreunden, von denen einige sogar extra aus Bremen angereist waren.

Am Ende des Tages konnten sich dann auch die geretteten Esel und Pferde in Blockwinkel freuen. Einige hundert Euros werden ihnen nun in Form von zahlreichen Leckerlies wie Äpfel, Möhren und Bananen die nächsten Monate auf der Ballermann Ranch verschönern.

“Im Namen der Tiere danken wir allen, die so fleißig mitgeholfen haben, die herzliche Aktion von Ute und Manfred (Willie) zu unterstützen”, bedanken sich die Engelhardts. Weitere Infos: www.ballermann-ranch.com und/oder www.gut-aiderbichl.com

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

Firmenkontakt

A. Engelhardt Markenkonzepte GmbH

Annette Engelhardt

Blockwinkel 87

27251 Scholen

04245-3179970

post@markenkonzepte.de

http://www.ballermann.de

Pressekontakt

André Engelhardt

André Engelhardt

Blockwinkel 87

27251 Scholen

04245 3179970

post@markenkonzepte.de

http://www.markenkonzepte.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.