Kleiner Stecker, große Möglichkeiten

DuoFern Zwischenstecker von Rademacher – kompaktes Design bei hoher Schaltleistung: Der einfache Einstieg in smartes Wohnen

Es muss nicht gleich der Smart-Home-Rundumschlag sein, der das komplette Haus vernetzt. Mit dem DuoFern Zwischenstecker von Rademacher können Smart-Home-Interessierte erst einmal klein anfangen und in smartes Wohnen reinschnuppern. Der kleine, kompakte Stecker ist optimal, um im ersten Schritt beispielsweise die Wohnzimmerlampen oder ein beliebiges elektrisches Gerät zu automatisieren – und sofort von den Komfort-Vorteilen zu profitieren. Ein kleiner Zwischenstecker mit großer Wirkung: Hinter dem kompakten Design verbirgt sich eine Schaltleistung von bis zu 1800 Watt. Damit lässt sich ohne Probleme sogar eine Elektroheizung steuern.

Stecker rein, smart sein!

Einfacher geht es kaum: Mit dem intelligenten DuoFern Zwischenstecker verwandelt sich eine gewöhnliche Stehlampe in einen Funk-Empfänger! Einfach den Zwischenstecker in die Steckdose stecken, das gewünschte Gerät einstecken und schon können beliebige Elektrogeräte bis 1800 Watt per Funk gesteuert werden – mit einem Handsender, Wandtaster oder über die kostenlose HomePilot-Smart-Home-App. Mit der App behalten Nutzerinnen und Nutzer die volle Kontrolle und erkennen auf einen Blick, ob beispielsweise im Obergeschoss noch das Licht brennt – obwohl sich dort niemand mehr aufhält. Über den Zwischenstecker lassen sich die entsprechenden Lampen dann ganz einfach ausschalten, während die Bewohnerinnen und Bewohner weiterhin gemütlich auf der Couch sitzen. Das spart Energie und schafft mehr Zeit, Gemütlichkeit und Sicherheit in jedem Alltag!

In Kombination mit dem HomePilot noch mehr smarte Möglichkeiten entdecken:

Darüber hinaus kann der DuoFern Zwischenstecker auch in ein Smart-Home-System wie dem HomePilot eingebunden werden, so wird die Steuerung noch einfacher: Über den HomePilot lassen sich dann nämlich auch programmierte Szenen auslösen, zum Beispiel eine Szene “Feierabend-Yoga”, bei der mit einem Fingertipp auf den Schalter das Licht gedimmt, die Heizung hochgefahren, die Rollläden heruntergelassen und die Musikanlage mit sanfter Lounge-Playlist eingeschaltet wird. So lassen sich die aktuell ungemütlichen Herbstabende ganz entspannt und ungestört ausklingen.

Die Kombination mit dem HomePilot® bietet auch noch weitere praktische Möglichkeiten für automatische Szenen und Abfolgen: Bei Sonnenuntergang schaltet sich die Tischlampe im Flur ein, sorgt für gemütliches Licht und gleichzeitig für eine Anwesenheitsimulation. Wer öfter vor dem Fernseher einnickt, kann dafür sorgen, dass sich immer um 23:30 Uhr das TV-Gerät von alleine ausschaltet und vieles mehr.

Detaillierte Informationen zum DuoFern Zwischenstecker Schalten und zur Einbindung in den HomePilot gibt es online unter www.rademacher.de Dort hilft auch die Fachpartner-Suche dabei, HomePilot-Expertinnen und -Experten in der Nähe zu finden.

Über die RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH:

RADEMACHER bietet vielseitige Lösungen: vom automatisierten Sicht- und Sonnenschutz bis hin zum intelligenten Zuhause. Einmal installiert, unterstützen die RADEMACHER Produktlösungen die Bewohnerinnen und Bewohner in ihrem täglichen Leben individuell und sorgen für Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz. Das Unternehmen entwickelt und produziert seine Automations- und Smart-Home-Produkte im Münsterland. Für die Planung, Installation und Inbetriebnahme setzt RADEMACHER auf starke Partner aus Handel und Handwerk. Das Produktportfolio umfasst neben dem Smart-Home-System HomePilot die innovativen Gurtwickler RolloTron, RolloTube Rohrmotoren und RolloPort Garagentorantriebe.

