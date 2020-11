Kleines Taschenbuch über den Propheten von Offenbach am Main

Das abenteuerliche Leben des falschen Propheten Bernhard Müller wird in einem neuen kleinen Taschenbuch von Ernst Probst in Wort und Bild geschildert.

Offenbach – Das abenteuerliche Leben des Sektierers und Siedlungsgründers Bernhard Müller (1788–1834) wird in dem kleinen Taschenbuch „Der falsche Prophet“ des Wiesbadener Autors Ernst Probst geschildert, das nur bei Amazon erhältlich ist.

Bernhard war das uneheliche Kind einer Näherin und eines hohen katholischen Geistlichen im Schloss Aschaffenburg. Seine Geburt erfolgte heimlich in Kostheim am Main. Von dort stammte der Kunstgärtner namens Müller, mit dem man die Mutter verheiratete, damit das Kind offiziell einen Vater bekam. Es folgten Schulbesuch in Mainz, abgebrochene Schneiderlehre, Artisten- und Klosterleben. Nach einer Pilgerreise mit Ziel Rom ließ er sich in Regensburg nieder. In London wirkte er als Missionar und Prophet. 1813 kam er nach Irland, wo ein Jesuit die Reichsordnung für das „Herzogthum Jerusalem“ entwarf, in dem Müller als „Proli“ („Sohn Gottes“), Herzog und Prophet agieren sollte. Weitere Stationen waren erneut London, dann Hamburg, Stuttgart, Würzburg und neun Jahre lang Offenbach. 1831 wanderte Müller, der auch „Offenbacher Prophet“ genannt wird, mit seiner Geliebten sowie weiteren Anhängern aus Frankfurt am Main und Offenbach in die USA aus. 1832 gründete er – inzwischen „Graf Leon“ – in Phillipsburg (Pennsylvania) einen Weiler und ließ sich dort mit 300 Getreuen nieder. Versuche, aus Gestein Gold zu schmelzen, missglückten. Im Juli 1833 erklärte „Graf Leon“ den Mitgliedern seiner Kolonie, diese müsse sich auflösen, weil kein Geld mehr da sei. 1834 erlag er in Grand Ecore (Louisiana) der Cholera.

Der Wiesbadener Journalist und Wissenschaftsautor Ernst Probst hat von 1986 bis heute mehr als 300 Bücher, Taschenbücher und Broschüren veröffentlicht. Er schrieb vor allem populärwissenschaftliche Werke aus den Themenbereichen Paläontologie, Zoologie, Kryptozoologie, Archäologie, Geschichte, Luftfahrt sowie Biografien über berühmte Frauen und Männer.

Ernst Probst und Doris Probst aus Mainz-Kostheim haben zahlreiche Bücher und E-Books über verschiedene Themenbereiche veröffentlicht.

