Klicken und Pflanzen – Bäume schenken für neue Ökosysteme

Weltverbesserer werden und mit einem nachhaltigen Weihnachtsgeschenk Freude bereiten

Nachhaltige Weihnachtsgeschenke für Mitarbeiter*innen und Kund*innen sind im Trend. Mit Click A Tree verschenken Unternehmen Bäume, schnell und einfach über die Webseite clickatree.com. Damit die Welt von morgen ein Stückchen besser wird.

Mythos Wald

Sie üben nach wie vor eine starke Anziehungskraft auf den Menschen aus: die Wälder. Der Wald dient heute nicht mehr nur als wirtschaftlicher Faktor, er ist Erholungsraum und hat auch einen spirituellen Hintergrund. Viele Menschen suchen ihr Glück im Wald. Waldfriedhöfe, Waldbaden oder Baumseminare haben Hochkonjunktur. Der Wald und seine Bäume sind schon seit Urzeiten mit dem Menschen verbunden und viele Menschen suchen nun wieder nach dieser Verbindung, die in unserer modernen Welt manchmal etwas verloren gegangen ist.

Bedrohte Wälder, bedrohte Natur

Doch dem Wald geht es nicht gut. Nicht nur die weltweite Abholzung macht ihm zu schaffen, sondern auch der Klimawandel und damit einhergehende Krankheiten bedrohen viele Baumarten. Besonders drastisch ist das Verschwinden großer Flächen des Regenwaldes, der als wichtiger CO2-Speicher eine entscheidende Rolle für alle Lebewesen auf diesem Planeten einnimmt. Doch auch dem heimischen Wald geht es nicht besser. Wälder beherbergen 80 Prozent aller Tier- und Pflanzenarten und sind somit wichtig für Artenvielfalt und Biodiversität.

Click A Tree – mehr als gepflanzte Bäume

Das Unternehmen Click A Tree hat es sich zur Aufgabe gemacht, weltweit Bäume zu pflanzen, damit Menschen und Tiere vor Ort und überall davon profitieren können. Gründer Chris Kaiser hat auf fünf verschiedenen Kontinenten gelebt und ist seit 2012 in Südthailand zuhause, wo er sich vor allem dem Schutz der einheimischen Elefanten verschrieben hat. Auch diese brauchen den Wald. Ziel des Unternehmens ist es, 1 Million Bäume zu pflanzen. Ein ehrgeiziges Ziel, das nur mit der Hilfe von zahlreichen Unterstützern erreicht werden kann.

Doch Click A Tree hilft nicht nur der Natur, sondern auch den Menschen vor Ort. Durch das Unternehmen werden neue Arbeitsplätze geschaffen, die den Menschen echte Perspektiven bieten. Durch das Anpflanzen von Obstbäumen und Sträuchern, steigt die Ernte und das Nahrungsangebot und neue Einnahmequellen tun sich auf. Die Vision von Gründer Chris Kaiser ist es, die Welt durch das Pflanzen von Bäumen gesünder, fairer und besser zu machen. Viele namhafte Unternehmen unterstützen bereits Click A Tree.

Sinnvoll Schenken mit Click A Tree

Steht wieder einmal ein großes Fest vor der Tür oder feiert einer der Liebsten einen besonderen Tag, stellt sich immer die gleiche Frage: Was soll ich bloß schenken? Oft wird dann irgendetwas gekauft, was weder benötigt wird noch ein gutes Gefühl hinterlässt. Soll man dann einfach nichts schenken? Geschenke müssen nicht aus überflüssigem Plunder bestehen, denn schenken geht auch nachhaltig. Click A Tree bietet hier eine wunderbare Möglichkeit Gutes zu tun und gleichzeitig Freude zu bereiten. Wer einen Baum verschenkt, schafft Arbeitsplätze, erhält Lebensräume, stärkt die Ernährungsgrundlage, stellt Wasserkreisläufe wieder her, wirkt dem Klimawandel entgegen, schützt Tiere und Pflanzen und verhindert Bodenerosion.

Außerdem schenkt man hier wirklich langfristig Freude – denn natürlich können die Beschenkten den Werdegang der Bäume über Jahre hinweg mitverfolgen. Und jedes Mal werden sie dabei an die schenkende Person bzw. das schenkende Unternehmen erinnert. Ein ideales Geschenk für die langfristige Kunden- und Partnerbindung.

Imagegewinn durch nachhaltiges Schenken

Für Firmen und Unternehmen bietet sich Click A Tree als nachhaltiges Geschenk für Geschäftspartner*innen, Mitarbeitende, Kundinnen und Kunden an. Die Suche nach einem passenden Geschenk ist so schnell erledigt und das Unternehmen kann mit diesem Geschenk ein positives Image aufbauen. Gerade zur Weihnachtszeit sind sinnvolle und besondere Geschenke beliebt. Weihnachten hält uns dazu an, nicht immer an uns selbst zu denken, sondern anderen zu helfen. Mit Click A Tree erhalten Firmen nachhaltige Geschenke für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie Weihnachtspräsente für Kunden und Kundinnen.

Unternehmen, die einen Baum verschenken möchten, finden alle Informationen auf www.clickatree.com. Damit der Vorgang transparent bleibt, lässt sich der Erfolg der gepflanzten Bäume jederzeit nachvollziehen. Rund um die Projekte von Click A Tree gibt es hier spannende Geschichten und neueste Entwicklungen.

Click A Tree macht Nachhaltigkeit einfach.

Wir pflanzen Bäume. Damit bekämpfen wir aktiv den Klimawandel, schaffen Lebensraum für bedrohte Tierarten sowie Arbeitsplätze und Vollzeiteinkommen für lokale Kommunen.

Unsere Vision ist es, Bäume pflanzen fest im Alltag zu integrieren. Dadurch wird unsere Erde gesünder, fairer und somit besser für sämtliche Bewohner.

Schlussendlich haben wir alle nur einen einzigen Planeten. Und der ist es wert, dass wir uns für ihn einsetzen.

