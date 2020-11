Klimaanlagen aus Ratingen. Kältetechnik, Klimageräte und Lüftungsanlagen. Service & Montage. Beratung: Tel. +49 (2102) 8924688

Als führender Fachbetrieb für Kältetechnik kümmert sich Cool Condition aus Ratingen kompetent um die Bereiche Kühl- und Tiefkühltechnik inklusive Planung und Berechnung der jeweiligen Kälteanlagen. Unser umfangreiches Angebot wird ergänzt von Kundendienst-, Wartungs- und Servicetätigkeiten. Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Kundenorientierung haben für Cool Condition im Bereich der Kältetechnik Priorität – egal, ob wir eine Metzgerei mit einer neuen Kühltheke ausstatten oder für einen Supermarkt eine Verbundkälteanlage auslegen und installieren. Wir haben jahrzehntelange Erfahrung mit großen Kälteanlagen – davon profitieren nicht nur Kunden in den Bereichen Industrie und Gewerbe, sondern auch Privatleute. Im Privatbau kümmern wir uns beispielsweise um den Einbau von Küchen Kühlräumen als Alternative zum Kühlschrank oder um Wein-Kühlräume, in denen edle Tropfen in verschiedenen Temperaturzonen aufbewahrt werden können. Hausbesitzern stellen wir auch Wärmepumpenanlagen für energieeffizientes Heizen und Kühlen von privaten Eigenheimen und Wohnhäusern bereit. Auch Gewerbebetriebe profitieren von der Wärmepumpentechnik von Cool Condition.

Kontakt

