Klinikum am Weissenhof – Oberarztstelle Psychiatrie

Sie sind Oberärztin oder Oberarzt Psychiatrie und möchten sich gerne beruflich weiterentwickeln? Gerne möchten wir, das Klinikum am Weissenhof, Sie für eine Anstellung in unserem Hause begeistern.

Auf unserem Karriereportal unter www.mein-weissenhof.de finden Sie alle Informationen rund um Ihren neuen Arbeitgeber und Ihre Oberarztstelle Psychiatrie. Bitte sehen Sie sich dort in Ruhe um und erfahren Sie mehr über unser Angebot.

Wir sind ein spezialisiertes psychiatrisches Krankenhaus mit circa 1500 Beschäftigten an unseren Standorten in Weinsberg, Winnenden, Schwäbisch Hall, Künzelsau, Brackenheim, Ludwigsburg und Heilbronn. In unseren Kliniken für Allgemeine Psychiatrie West, Allgemeine Psychiatrie Ost, Gerontopsychiatrie, Suchttherapie, Forensische Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychosomatische Medizin behandeln wir jährlich circa 13.000 Patientinnen und Patienten mit diversen Störungsbildern über alle Altersgruppen hinweg – und zwar sowohl ambulant als auch teilstationär und stationär. Wir verfügen über 700 Planbetten, davon 128 tagesklinische Behandlungsplätze. Zusätzlich zum regulären Klinikbetrieb führen wir auch Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen für alle Fachbereiche durch.

Was uns als Klinikum so besonders macht? Das sind in erster Linie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen Bereichen, die Tag für Tag die bestmögliche Patientenversorgung sicherstellen. Aber auch wir haben unseren Beschäftigten einiges zu bieten:

Im Klinikum am Weissenhof erwarten Sie neben hervorragenden Arbeitsbedingungen (wie beispielsweise einer überdurchschnittlichen Bezahlung analog zu den Universitätskliniken, einer zusätzlichen Altersvorsorge, geregelten Arbeitszeiten und flexiblen Arbeitszeitmodellen), unter anderem auch sehr gute interne und externe Weiterbildungsoptionen, die Möglichkeit zum Hinzuverdienst (bei Bedarf) und viele weitere zusätzliche Vergünstigungen (z.B. kostenlose Parkmöglichkeiten, Frischkost im Personalcasino, Jobticket und vieles mehr).

Die Work-Life-Balance unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist unser erklärtes Ziel und steht bei uns klar im Fokus. Für unsere besonders familienbewusste und lebensphasenorientierte Ausrichtung wurden wir 2019 mit dem Zertifikat “audit berufundfamilie” ausgezeichnet. So bieten wir unseren Beschäftigten bereits aktuell beispielsweise ein spannendes Betriebliches Gesundheitsmanagement, alternierende Telearbeit, Führungskräftetraining und -seminare und eine betriebseigene Kita. Für die Zukunft planen wir unter anderem, das mobile Arbeiten weiter zu fördern, Mini-Sabbaticals einzuführen, das Betriebliche Gesundheitsmanagement auszuweiten und die Arbeitsabläufe noch weiter an die Bedürfnisse unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzupassen.

Wir können stolz sein auf das, was wir bereits gemeinsam erreicht haben. Und wir sind zuversichtlich, dass wir das, was wir uns vorgenommen haben, zusammen auch tatsächlich erreichen können. Werden auch Sie Teil unseres Teams und unterstützen uns dabei, unser Klinikum am Weissenhof in Zukunft noch erfolgreicher zu machen!

Interessiert? Bitte bewerben Sie sich auf eines unserer aktuellen Stellenangebote oder aber initiativ.

Wir freuen uns darauf Sie kennenzulernen!

Das Zentrum für Psychiatrie Weinsberg/Klinikum am Weissenhof ist ein Unternehmen der ZfP-Gruppe Baden-Württemberg und der Aufsicht des Landes Baden-Württemberg unterstellt. Außerdem gehört das Klinikum am Weissenhof zu den akademischen Lehrkrankenhäusern der Universität Heidelberg.

Mit rund 1.500 Mitarbeitern im ärztlichen, therapeutischen, pflegerischen, Verwaltungs-, Wirtschafts- und Versorgungsbereich ist das ZfP Weinsberg einer der größten Arbeitgeber in Raum Heilbronn. Das Haus verfügt über insgesamt 700 Planbetten, davon 128 tagesklinische Behandlungsplätze; knapp 13.000 Patienten im Jahr finden hier kompetente Beratung, Betreuung und Behandlung.

