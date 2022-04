Klipsch ProMedia Heritage 2.1: Kompakte Retro-Speaker mit riesigem Sound

Indianapolis, USA, 13. April 2022 – Mit dem Heritage ProMedia 2.1 Set präsentiert das US-amerikanische Traditionsunternehmen Klipsch eine einfach zu installierende Sound-Lösung für alle mit wenig Platz und großen Sound-Ambitionen. Die kompakten Satelliten sind im legendären Heritage Design gehalten, wie man es seit über 75 Jahren von Klipschorn, Heresy und La Scala kennt. Der Subwoofer sorgt für kräftigen Klang und enorme Dynamik.

Die kraftvolle Stereoanlage für Regal, Gaming und Desktop

Die ProMedia Heritage 2.1 sind die ideale integrierte Soundlösung für alle, die großen Klang und echtes Retro-Design bei wenig Platzbedarf haben wollen.

Dank Bluetooth-Technologie kann es drahtlos mit jedem Bluetooth-fähigen Computer, Smartphone oder Tablet verbunden werden. Ein analoger Cinch-Eingang ermöglicht die Signalzuspielung für andere Quellgeräte.

Einfache Einrichtung mit Zuspielung von Bluetooth und analogen Signalen

Das mit integrierten Verstärkern ausgestattete Multimedia-Lautsprechersystem ist besonders einfach einzurichten. Ein externer Verstärker ist nicht notwendig, die gesamte Elektronik befindet sich im Subwoofer. Die mitgelieferte Infrarot-Fernbedienung dient der Eingangswahl, regelt die Lautstärke sowie die Intensität des Subwoofers. Eine Mute-Funktion, Play und Pause bei Bluetooth und ein Anwählen des Nacht-Modus´ sind ebenso damit möglich.

Retro-Design mit teilaktiver Sub/Sat-Technologie

Das ProMedia Heritage 2.1 Multimedia-Lautsprechersystem nutzt exklusive akustische Technologien von Klipsch. Die Entwickler haben das System auf größtmögliche Dynamik und tiefe Basswiedergabe hin abgestimmt, die sowohl bei geringen wie bei gehobenen Schalldruckpegeln zum Tragen kommen. Die weite räumliche Abbildung sorgt sowohl im Nahfeldbetrieb auf dem Schreibtisch als auch bei größeren Hörabständen im Wohnzimmer für ein dreidimensional gestaffeltes Klangbild.

Die drei eingebauten Verstärkerkanäle werden teilaktiv getrennt, der Subwooferpegel lässt sich zur besseren Anpassung an den Raum und die Positionierung mit der Fernbedienung vom Hörplatz aus anpassen. Die Verstärker überzeugen mit extrem niedrigem Rauschen, so können Lautsprechertreiber mit hohem Wirkungsgrad eingesetzt werden.

Jeder Satellit verfügt über einen 7,6cm-Langhub-Tieftöner und eine 2,5cm-Gewebekalotte. Letztere spielt auf ein Tractrix®-Horn, einer Klipsch-eigenen Technologie, die in vielen legendären Lautsprechersystemen für unerreichte Dynamik bei zugleich sanften Höhen sorgt. Der kraftvolle 21-cm-Basstreiber im Subwoofer allein wird mit 100 Watt versorgt und spielt für erweiterten Tiefgang auf ein Bassreflexsystem.

Das Klipsch ProMedia Heritage 2.1 Multimedia-Lautsprechersystem orientiert sich am Design der Heritage-Boxen. Es ist in Vinyl-Oberfläche mit Maserung und in zwei Farbausführungen erhältlich: Esche schwarz oder Walnuss.

Preise und Verfügbarkeit:

Klipsch bietet das ProMedia Heritage 2.1 Set ab sofort zum Preis von 399,00 Euro an. Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer.

Das Unternehmen Klipsch Audio

Im Jahr 1946 gründete der Erfinder und Akustikpionier Paul W. Klipsch die Firma Klipsch Audio mit dem Ziel, die Energie, den Detailreichtum und die Emotion von Live-Musik in sein Wohnzimmer zu holen. Aus der Verwendung von hocheffizienten Lautsprecher-Designs, handgefertigten Gehäusen und dem unstillbaren Durst nach technischem Fortschritt wurde der große amerikanische Lautsprecher-Hersteller Klipsch in Hope im US-Bundesstaat Arkansas geboren. Heute umfasst unser vielseitiges Angebot eine Reihe von hochwertigen Audioprodukten für heimische und professionelle Anwendungen – darunter Kino, Entertainment-Installation, Drahtlostechnik, Heimkino und Produkte für den mobilen Gebrauch. Ganz im Sinne unseres Gründers steht Klipsch auch heute noch für legendären Klang und ist die erste Wahl für Audiophile und Klangbegeisterte auf der ganzen Welt. Klipsch – Keepers of the Sound®.

Klipsch® is a trademark of Klipsch Group, Inc., registered in the U.S. and other countries. Klipsch Group, Inc. is a VOXX International Company (NASDAQ: VOXX).

Über Premium Audio Company

Premium Audio Company wurde 2020 gegründet und ist ein innovativer Anbieter von hochwertigen Audiolösungen mit einem breiten Produktportfolio im Bereich der Consumer-Technologie. Wir verbinden Menschen mit ihrer Leidenschaft für Unterhaltung. Premium Audio Company besteht aus drei Tochtergesellschaften und umfasst geschätzten Marken wie Klipsch, Jamo, Mirage, ProMedia, Magnat, Heco, Mac Audio, Onkyo, Pioneer, Pioneer Elite und Integra. Premium Audio Company, LLC ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der VOXX International Corporation (NASDAQ: VOXX).

