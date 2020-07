Klipsch T5 II True Wireless: drahtloser Klipsch Sound der zweiten Generation

Indianapolis, USA, 16. Juli 2020 – Klipsch präsentiert mit den T5 II True Wireless und den T5 II True Wireless Sport die zweite Generation seiner vielfach ausgezeichneten T5 True-Wireless-In-Ear-Kopfhörer. Die aktuellen Modelle von Klipsch überzeugen durch eine kompaktere Bauform bei gleichbleibend hoher Batteriekapazität, verbesserter Passgenauigkeit und fortschrittlichster Bluetooth-Technologie – und bieten nicht zuletzt echten Klipsch Sound für unterwegs.

Legendärer Klipsch Sound direkt im Ohr

Mit mehr als 70 Jahren Erfahrung bei der Entwicklung hochwertiger Audio-Produkte ist Klipsch weltweit einer der Technologieführer in diesem Bereich. Dieses geballte Know-how floss selbstverständlich auch in die Entwicklung der jüngsten Generation der T5 II True Wireless ein. Neueste Treibertechnologien bringen den berühmten Klipsch Sound direkt ins Ohr, ohne dass wie sonst bei True-Wireless-Kopfhörern üblich ein DSP (digitaler Signalprozessor) zur Klangkorrektur benötigt wird. Neben einer unverfälschten Klangwiedergabe gewährleistet der Verzicht auf klangkorrigierende DSPs eine maßgeblich verbesserte Batterielaufzeit. Mit bis zu acht Stunden durchgehender Wiedergabedauer machen die neuen In-Ears von Klipsch auch vor längeren Hörsessions nicht Halt. Weitere 24 Stunden Laufzeit stecken zudem in den formschönen Lade-Cases.

Überragender Bluetooth-Empfang durch externe Antennen

Üblicherweise ist bei True-Wireless-In-Ear-Kopfhörern die Bluetooth-Antenne in einem Chip innerhalb des Ohrhörers integriert, was jedoch zu Einschränkungen bei der Empfangsstabilität führen kann. In bester Unternehmenstradition ist Klipsch auch dieses Problem von der Wurzel aus angegangen und hat die neuen T5 II True Wireless mit einer externen Antenne ausgestattet, die über spezielle Edelstahlelemente im Gehäuse realisiert wird. Die innovative Antennenkonstruktion sorgt nicht nur für perfekten Bluetooth-Empfang nach Standard 5.0, sondern hilft auch Batteriestrom zu sparen, da eine zusätzliche Antennenverstärkung überflüssig wird. Moderne Bluetooth-Technologien wie aptX und AAC stellen dabei eine hochauflösende Wiedergabe sicher.

Perfekte Passform für höchsten Tragekomfort

Im Vergleich zum erfolgreichen Vorgänger ist die neue Generation der T5 II True-Wireless nicht nur rund 25 Prozent kleiner geworden, auch die Ergonomie wurde grundlegend überarbeitet: Die Ohrhörer ragen weniger weit aus dem Ohr und schmiegen sich gleichzeitig nahtlos an die Ohrmuschel an. Klipsch liefert seine neueste In-Ear-Generation mit sechs verschiedenen Größen seiner patentierten True Comfort Ohrpassstücke aus. Zusammen mit Comply™ Foam Tips im Lieferumfang ist ein perfekter Sitz unter allen Bedingungen sichergestellt.

Klassisches Design und modernste Technik: T5 II True Wireless

Die T5 II True Wireless von Klipsch kommen in einem stylischen und stabilen Lade-Case in Form eines klassischen Feuerzeugs, das sich über einen modernen USB-C-Anschluss aufladen lässt. In der zweiten Generation sind die T5 II True Wireless Ohrhörer nun IP67-zertifiziert und somit staub- und wasserresistent. Ein innovativer Transparency-Modus erlaubt es zudem, Umgebungsgeräusche, beispielsweise im Straßenverkehr, über die verbauten Mikrofone ins Ohr durchzulassen.

Bester Klang und sicherer Halt in jeder Situation: T5 II True Wireless Sport

Die T5 II True Wireless Sport basieren auf den T5 II True Wireless und richten sich an Sportbegeisterte und Outdoor-Fans. Das Lade-Case der Klipsch T5 II True Wireless Sport ist nicht nur optisch im Stil professionellen Tauchequipments gehalten, sondern für besten Schutz der hochwertigen In-Ears auch tatsächlich nach IP67-Standard wasserdicht. Zusätzlich zum umfangreichen Lieferumfang verschiedener Ohrpassstücke liefert Klipsch drei unterschiedlich große Ohrflügel mit, so dass auch bei intensiver sportlicher Betätigung jederzeit ein sicherer Halt gewährleistet ist. Das im Lade-Case integrierte System zur Entfernung von Feuchtigkeit sorgt für eine sichere und trockene Aufbewahrung der Ohrhörer selbst nach intensiven Workouts.

Maximaler Bedienkomfort: Klipsch Connect App

Die neue Klipsch Connect App für Android und iOS erlaubt komfortable Klangeinstellungen und Softwareupdates für die Klipsch True-Wireless-In-Ear-Kopfhörer auf jedem Mobilgerät. Batterieladezustände, Quick-Start-Anleitungen und Fehlerbehebungsvorschläge lassen sich ohne Umwege in der App einsehen.

Preise und Verfügbarkeit

Alle neuen T5 II True Wireless Modelle von Klipsch sind ab September im Fachhandel erhältlich. Die T5 II True Wireless sind in den Farbausführungen Gunmetal und Silber für 199,00 Euro erhältlich. Die T5 II True Wireless Sport sind in den Farben Schwarz, Weiß und Grün für eine unverbindliche Preisempfehlung von 229,00 Euro verfügbar (alle Preise inklusive Mehrwertsteuer). Die Klipsch Connect App steht im App Store von iOS sowie im Google Playstore kostenlos zum Download bereit.

Das Unternehmen Klipsch Audio

Im Jahr 1946 gründete der Erfinder, Akustikpionier und Querdenker Paul W. Klipsch die Firma Klipsch Audio mit dem Ziel, die Energie, den Detailreichtum und die Emotion von Live-Musik in sein Wohnzimmer zu holen. Aus der Verwendung von hocheffizienten Lautsprecher-Designs, handgefertigten Gehäusen und dem unstillbaren Durst nach technischem Fortschritt wurde der große amerikanische Lautsprecher-Hersteller Klipsch in Hope im US-Bundesstaat Arkansas geboren. Heute umfasst unser vielseitiges Angebot eine Reihe von hochwertigen Audioprodukten für heimische und professionelle Anwendungen – darunter Kino, Entertainment-Installation, Drahtlostechnik, Heimkino und Produkte für den mobilen Gebrauch. Ganz im Sinne unseres Gründers steht Klipsch auch heute noch für legendären Klang und ist die erste Wahl für Audiophile und Klangbegeisterte auf der ganzen Welt. Klipsch – Keepers of the Sound®.

Klipsch® is a trademark of Klipsch Group, Inc., registered in the U.S. and other countries. Klipsch Group, Inc. is a VOXX International Company (NASDAQ: VOXX).

