Knauber als bester Stromanbieter Deutschlands ausgezeichnet

In einer Studie des Deutschen Instituts für Servicequalität (DISQ) konnte sich Knauber mit seinem Ökostrom-Tarif gegen die bundesweite Konkurrenz behaupten.

Aus Serviceanalysen von 34 Stromanbietern ging das Familienunternehmen aus Bonn als Testsieger hervor und konnte sich nicht nur den Gesamtsieg, sondern auch die ersten Plätze in den Kategorien “Online-Service” und “E-Mail Service” sichern. Knauber ist damit zum wiederholten Male Testsieger der DISQ-Stromanbieter-Studie.

Das Deutsche Institut für Servicequalität hat dafür Mystery Tests mit insgesamt 1.044 Servicekontakten durchgeführt und dabei die Konditionen der unterschiedlichen Tarifangebote sowie den Service am Telefon, per E-Mail und Online analysiert und bewertet. Insgesamt hat die Branche dabei ein befriedigendes Ergebnis erzielt.

Der Testsieg von Knauber wird in der DISQ-Studie wie folgt begründet:

“Knauber Strom ist mit dem Qualitätsurteil “sehr gut” Testsieger. Der untersuchte Ökostromtarif ist über alle geprüften Verbrauchsmengen hinweg günstig. Stromkunden sparen gegenüber dem jeweiligen Grundversorger im Schnitt jährlich 18 Prozent. Außerdem bietet Knauber Strom den besten Service aller untersuchten Versorger. Sowohl beim Service per E-Mail als auch in puncto Online-Service ist der Testsieger führend.”

Moritz Kroymann, Vertriebsleiter für Knauber Strom, freut sich sehr über die Studienergebnisse:

“Wir sind unglaublich stolz, zum wiederholten Male Testsieger zu sein. Das bestätigt uns in unserer Strategie, unseren Kunden klimafreundliche Tarife mit unkompliziertem und vor allem persönlichem Service anzubieten. Diesen Weg wollen wir auch in Zukunft konsequent weitergehen.”

Die Knauber Unternehmensgruppe ist ein inhabergeführtes Energie-Handelsunternehmen mit Sitz in Bonn. Mit mehr als 120 Jahren Erfahrung im Energiesektor bietet Knauber ein breites Portfolio, das von klassischen Energieträgern für Wärme und Mobilität über innovative und nachhaltige Alternativen bis hin zu Energieversorgungskonzepten reicht. Das mittelständische Familienunternehmen agiert flexibel und zukunftsorientiert. Es ist geprägt durch einen hohen Qualitätsanspruch und eine große Kundennähe.

www.knauber.de

