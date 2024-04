Knauber nimmt nächste E-Ladesäule in Betrieb

Die Knauber Unternehmensgruppe hat an ihrem Waschpark in Bonn-Beuel einen neuen Hypercharger in Betrieb genommen.

Die Schnell-Ladesäule für E-Autos ist die erste rechtsrheinische öffentliche Lademöglichkeit von Knauber.

Der Alpitronic Hypercharger 150 verfügt über eine maximale Ladeleistung von bis zu 150 kW. Die Ladesäule besitzt zwei Ladepunkte, um zwei E-Autos gleichzeitig laden zu können. In der parallelen Nutzung wird die verfügbare Ladeleistung geteilt.

Bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 20kWh auf 100km können Kunden diese Reichweite in nur 13 Minuten nachladen.

Neben dem neuen Hypercharger bietet der Knauber Waschpark in Bonn Beuel seinen Kunden fünf Waschboxen und drei Doppelsaugerplätze. Eine weitere Schnelllademöglichkeit finden Kunden im Knauber Waschpark in der Endenicher Straße der Bonner Weststadt.

Die Knauber Unternehmensgruppe ist ein inhabergeführtes Energie-Handelsunternehmen mit Sitz in Bonn. Mit mehr als 120 Jahren Erfahrung im Energiesektor bietet Knauber ein breites Portfolio, das von klassischen Energieträgern für Wärme und Mobilität über innovative und nachhaltige Alternativen bis hin zu Energieversorgungskonzepten reicht. Das mittelständische Familienunternehmen agiert flexibel und zukunftsorientiert. Es ist geprägt durch einen hohen Qualitätsanspruch und eine große Kundennähe.

Mehr Infos: www.knauber.de

Kontakt

Carl Knauber Holding GmbH & Co. KG

Stefanie Zahel

Endenicher Str. 120-140

53115 Bonn

0228-512197



http://www.knauber.de