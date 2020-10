Knieschmerzen? Nein danke!

Ein einfach anzuwendendes Selbsthilfe-Programm lindert Knieleiden und Arthrose

Millionen Menschen quälen sich jeden Tag mit schmerzhaften Kniebeschwerden. Die Einschränkung ihrer Lebensqualität erfahren mittlerweile nicht nur die älteren Babyboomer, auch Jüngere sind betroffen. Eine neuartige Zusammenstellung von leichten Knie-Selbsthilfeübungen unterstützt die Linderung von Gelenkschmerzen und verbessern die Beweglichkeit.

Seit ein Rheuma-Spezialist der Autorin Doro P. Jansen vor 30 Jahren bei Wasser im rechten Knie Arthrose attestierte und Tabletten verschreiben wollte, hat die Mittdreißigerin nach Alternativen zur Dauermedikation gesucht. Verschiedene Fitnessübungen stärkten seitdem ihre Knie. Über die Jahre hat die Autorin weiter nach einem richtigen Knieschmerzen-Kurs gesucht, den sie zu Hause selbst durchführen konnte und der auch anderen innerhalb kurzer Zeit Schmerzlinderung bei Arthrose bringt.

Nach ihrem Studium von alten chinesischen, indischen und anderen alternativen Knie-Selbsthilfe-Übungen ist ein Knie-Training mit leichten isometrischen Übungen auf dem deutschen Markt erschienen. Es wird inzwischen von Hunderten -Betroffenen mit Knieleiden in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich zu Hause angewendet. Einfach zu erlernende tägliche Knie-Übungen fördern in ein paar Minuten den Muskelaufbau und die Beweglichkeit dieser Gelenke.

Eine gesundheitsfördernde Maßnahme für Betroffene mit Knieschmerzen ganz ohne Medikamente und deren Nebenwirkungen.

Doro P. Jansen weiß inzwischen, dass sie im rechten Knie einen leichten Meniskusschaden hat – also kein Rheuma oder eine Arthrose. Und genießt mit 65+ nach wie vor ihr Leben ohne jegliche Medikamente oder Hilfsmittel, trainiert ihre Gelenke jedoch fast täglich wenige Minuten mit den einfachen Übungen und bekommt so wie ihre Kunden altersbedingte Einschränkungen der Beweglichkeit und Entzündungen in den Griff. Eine gute Möglichkeit, selbst etwas gegen seine Knieprobleme zu tun – ganz ohne Schmerzmittel.

Selbsthilfetraining und Rezepte bei Gelenkproblemen, Arthrose und Rheuma

