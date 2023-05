Knuspr gibt exklusive Partnerschaft mit Ballabeni Icecream und Ói fra bekannt

Der Lebensmittelhändler Knuspr wird exklusiver Online-Vertriebspartner der Eismacher von Ballabeni sowie der Mozzarella-Manufaktur Ói fra aus München

München, 5. Mai 2023. Der Online-Supermarkt Knuspr zeichnet sich seit Gründung durch zahlreiche Partnerschaften mit regionalen Betrieben aus. Nun ernennen mit Ballabeni Icecream und Ói fra zwei weitere Münchner Manufakturen Knuspr als exklusiven Online-Vertriebspartner für ihre Produkte.

Die Eismacher von Ballabeni sind seit 2006 eine wahre Institution in der Münchner Innenstadt. Eines der Erfolgsrezepte von Alberto Ballabeni ist dabei, die Gäste stets mit neuen Geschmacksrichtungen zu überraschen, dabei aber immer die Unternehmenstradition zu bewahren. „Wir setzen bei unserem handgemachten Eis auf die besten Grundprodukte. Unsere Gäste erwarten höchste Qualität zu angemessenen Preisen – und genau das ist unser Anspruch“, sagt Alberto Ballabeni selbst. Zum Start der Kooperation können Knuspr-Kunden seit dieser Woche die Geschmacksrichtungen Schokolade und veganes Mango-Maracuja Sorbet ausprobieren. Eine Erweiterung des Sortiments noch im Mai ist bereits in Planung.

Echte Handarbeit steht auch bei Ói fra klar im Fokus: „Als Frischkäse ist Mozzarella umso besser, je früher man ihn verzehrt. Sprich: Handgemachter Mozzarella aus Italien ist schon mehrere Tage alt, bis wir ihn hier genießen können. Warum also nicht gleich hier in München produzieren? Frischer und besser geht“s nicht“, erklärt Ói fra Gründer Agatino Pellizzeri. Gemeinsam mit zwei italienischen Freunden hat „Tino“ im letzten Jahr die Mozzarella-Manufaktur am Münchner Baldeplatz ins Leben gerufen. Bei Ói fra gibt es Mozzarella in allen möglichen Größen, Geschmacksvariationen, aber auch weitere handgemachte Käsesorten wie Caciocavallo oder Büffelkäse. „Wir sind froh, mit Knuspr einen Partner gefunden zu haben, dem der individuelle Charakter regionaler Kleinbetriebe besonders am Herzen liegt. Es ist eine echte Partnerschaft auf Augenhöhe – wir müssen uns nicht verbiegen und können uns voll und ganz auf die traditionelle Mozzarella-Produktion konzentrieren“, so Pellizzeri. Ói fra-Produkte sind ab kommender Woche bei Knuspr erhältlich.

Mit Ballabeni Icecream und Ói fra erweitert Knuspr seine lange Liste an Marken und Produkten, die es in keinem anderen Supermarkt gibt. Stephan Lüger, Commercial Director, erklärt, warum Knuspr sich auf Partnerschaften mit regionalen Betrieben fokussiert: „Eigentlich ist es ganz einfach. Geht man in einen Supermarkt, sieht man überall ausdruckslose Gesichter, weil immer dasselbe angeboten wird. Auf Spezialitätenmärkten oder in Hofläden ist das völlig anders. Dort freut sich jeder, weil man endlich was Neues, aufregendes bekommt. Dieses Gefühl, diese Freude in den Alltag unserer Kunden zu setzen, das ist unser Ziel bei Knuspr. Und das gelingt uns nur mit Produkten und Marken, die man sonst nirgends erhält.“

Weitere exklusive Produkte bei Knuspr unter www.knuspr.de

Der deutsche Online-Supermarkt Knuspr liefert frische und hochwertige Lebensmittel innerhalb von drei Stunden direkt nach Hause. Im Zentrum des Vollsortiments stehen Frischwaren wie Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch, Milchprodukte und Backwaren. Dabei macht unter anderem die Herkunft und Logistik den Unterschied: Über zwei Drittel seines Vollsortiments bezieht Knuspr direkt von Herstellern und Landwirten, nicht von Groß- und/oder Zwischenhändlern.

Mehr als 30 % des Sortiments stammt von regionalen Anbietern, wie Metzgereien und Bäckereien. In München dient das Knuspr Logistikzentrum in Garching als einziger Umschlagplatz aller Bestellungen aus dem Raum München und Augsburg, gleiches gilt für den Knuspr Standort in Bischofsheim und die Metropolregion Rhein-Main. Dadurch können die Produkte in kürzester Zeit – in nur wenigen Stunden nach Ernte oder Herstellung – zu den Kunden nach Hause geliefert werden. Mit diesem innovativen Konzept aus frischen Produkten, dem breiten Vollsortiment und der schnellen Lieferung sieht sich Knuspr als revolutionärer Player im E-Food Business, der in den nächsten drei Jahren rund 30 Millionen Kunden in Deutschland erreichen will. Standorte in Hamburg, Köln und weiteren Städten sind bereits in Planung. Unter Berücksichtigung eines bestimmten Bestellwertes erfolgt die Lieferung kostenfrei. Geliefert wird von Montag bis Samstag zwischen 6:00 und 22:00 Uhr.

