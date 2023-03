Knuspr knackt Millionenmarke bei Bestellungen

Münchner gewinnt Gutschein im Wert von 1.000 EUR

München, 9. März 2023. Diese Woche wurde beim Online-Supermarkt Knuspr ein neuer Meilenstein in der Laufbahn des noch jungen Unternehmens gefeiert: die millionste Bestellung wurde ausgeliefert. Auch der frisch gebackene „Bestellionär“ hat Grund zur Freude: Knuspr schenkt ihm einen Gutschein im Wert von 1.000 EUR. Überbracht wurde die frohe Kunde vom Knuspr-Hörnchen höchstpersönlich – und zur Bestellung gab es noch den Gewinner-Scheck sowie eine Jubiläums-Torte dazu.

Die millionste Bestellung bei Knuspr gab Kunde Dennis auf, der sich nun uber eine Gutschrift von insgesamt 1.000 EUR freuen darf. „Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich mal etwas gewonnen habe. Seit ziemlich genau einem Jahr bin ich begeisterter Knuspr-Kunde und wurde schätzen, dass ich und meine Frau so ziemlich alles, was wir an Lebensmitteln, aber auch an Drogerie- oder Apothekenprodukten brauchen, online bei Knuspr bestellen. Fur mich hebt sich Knuspr besonders durch die super freundlichen Fahrer, durch das regionale Angebot und die Frische der Produkte von den anderen Anbietern ab. Und naturlich finde ich es klasse, dass wir uns den Einkaufsmarathon sparen und in drei Stunden alles aus einer Hand bekommen“, erklärt der gluckliche Gewinner.

„Es freut uns sehr, Dennis und seiner Frau mit dem Gewinn eine Freude zu machen. Umso mehr naturlich, dass Dennis ein so treuer Kunde ist. Nach eineinhalb Jahren schon eine Million Bestellungen zu verzeichnen, wäre selbstredend ohne unsere treuen Kunden und unser einzigartiges Team nur ein Wunschtraum – daher an dieser Stelle ein großes Dankeschön. Wir werden weiterhin hart daran arbeiten, den Alltag unserer Kunden zu erleichtern und gemeinsam mit unseren vielen regionalen Partnern nachhaltig zu wachsen. Nur mit Hilfe der Landwirte aus dem Umland können wir sicherstellen, dass unsere Kunden am Nachmittag die frischesten Produkte auf dem Teller haben, die am Vormittag erst geerntet wurden“, so Carolin Kracmer, Marketing Direktorin bei Knuspr.

Ein Blick auf die Zahlen

Der Kundenstamm von Knuspr liegt mittlerweile bei stolzen uber 115.000 Kunden, die täglich von den Logistikzentren in Frankfurt fur das Rhein-Main-Gebiet und in Munchen beliefert werden. Der durchschnittliche Bestellwert liegt bei uber 100 EUR. Die Auslieferung erfolgt umweltschonend mit Elektro- und Erdgas (CNG)-Fahrzeugen an mehrere Kunden pro Fahrt. Regionalität und Nachhaltigkeit stehen beim Online-Supermarkt seit Anfang an im Fokus. Mehr als 30 Prozent des Sortiments stammt von regionalen Anbietern.

Der deutsche Online-Supermarkt Knuspr liefert frische und hochwertige Lebensmittel innerhalb von drei Stunden direkt nach Hause. Im Zentrum des Vollsortiments stehen Frischwaren wie Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch, Milchprodukte und Backwaren. Dabei macht unter anderem die Herkunft und Logistik den Unterschied: Über zwei Drittel seines Vollsortiments bezieht Knuspr direkt von Herstellern und Landwirten, nicht von Groß- und/oder Zwischenhändlern.

Mehr als 30 % des Sortiments stammt von regionalen Anbietern, wie Metzgereien und Bäckereien. In München dient das Knuspr Logistikzentrum in Garching als einziger Umschlagplatz aller Bestellungen aus dem Raum München und Augsburg, gleiches gilt für den Knuspr Standort in Bischofsheim und die Metropolregion Rhein-Main. Dadurch können die Produkte in kürzester Zeit – in nur wenigen Stunden nach Ernte oder Herstellung – zu den Kunden nach Hause geliefert werden. Mit diesem innovativen Konzept aus frischen Produkten, dem breiten Vollsortiment und der schnellen Lieferung sieht sich Knuspr als revolutionärer Player im E-Food Business, der in den nächsten drei Jahren rund 30 Millionen Kunden in Deutschland erreichen will. Standorte in Hamburg, Köln und weiteren Städten sind bereits in Planung. Unter Berücksichtigung eines bestimmten Bestellwertes erfolgt die Lieferung kostenfrei. Geliefert wird von Montag bis Samstag zwischen 6:00 und 22:00 Uhr.

Firmenkontakt

Großer Kern GmbH

Manuel Kalleder

Im Tal 30

80331 München

089416158696



https://www.knuspr.de

Pressekontakt

RING OF FIRE GmbH

Lena Kubowitsch

Höchlstraße 2

81675 München

089416158696



https://www.ring-of-fire.de

Bildquelle: © Knuspr