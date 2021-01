Köln: Außergewöhnliches Teambuilding in der Kölner Innenstadt erleben

Teambuilding in Köln mit Spaß und Langzeitwirkung

Köln. Die Großstadt am Rhein zieht mit vielen Attraktionen, wie dem Kölner Dom mit seinen Kunstschätzen, der Hohenzollernbrücke und den vielen Museen, jedes Jahr tausende Besucher in ihre schöne Innenstadt. Langjährigen Bewohnern bietet die Stadt eine hohe Lebensqualität. Es ist also kein Wunder, dass ich eine Vielzahl an bekannten und erfolgreichen Unternehmen hier angesiedelt hat. Insbesondere die in Köln stark ausgeprägte Medienbranche bietet eine große unternehmerische Vielfalt. Damit am Set und in der Firma alles glatt läuft, ist Zusammenhalt und Motivation der Mitarbeiter besonders wichtig. Und das wird am erfolgreichsten durch Teambuilding erreicht.

Beim Teambuilding lernen die Arbeitnehmer, ein Problem gemeinsam anzugehen und zu lösen. Das steigert den Zusammenhalt der Abteilung und das Zugehörigkeitsgefühl zum Unternehmen. Auf diese Weise wird das Arbeitsklima merklich verbessert und die Produktivität gesteigert. Damit das Teambuilding besonders erfolgreich ist und lange nachwirkt, sollten die Mitarbeiter aus dem Arbeitsalltag herausgeholt werden und bei einem Teamevent neue Kraft und Motivation sammeln. So unterstützt das Teambuilding die Teamentwicklung und fördert zudem die positive Arbeitsatmosphäre. Das Team lernt zu kooperieren und mit arbeitsteiliger Verantwortung ein Ziel zu erreichen. Daher sollte der Teamtag mehr als nur eine einfache Wanderung am Rhein sein. Je besser sich die Kollegen kennenlernen, desto stärker prägt sich das Gemeinschaftsgefühl aus. Damit das Teambuilding auch professionell durchgeführt wird, ist es sinnvoll, eine Firma zu beauftragen, die Organisation und Betreuung des Teambuildings übernimmt.

Professionelles Teambuilding

Ein solches Unternehmen ist CityHunters. Seit über einem Jahrzehnt organisiert die Firma erfolgreiche Teambuilding Events, die nicht nur Spaß bringen, sondern auch einen großen Mehrwert für Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben. Diese interaktiven Events fordern die Talente und Fähigkeiten der Mitarbeiter auf eine spannende Art, indem die Teilnehmer als Team verschiedene Aufgaben und Rätsel lösen, während sie Köln entdecken. So fördert das Spieldesign den Zusammenhalt und die Zusammenarbeit der Mitarbeiter. “Bei unseren Events sitzen die Teilnehmer nicht gelangweilt im Büro, sondern knacken verschiedene Rätsel und Aufgaben in der Kölner Innenstadt”, erklärt Geschäftsführer Daniel Sekula. Da die Teilnehmer in Gruppen gegeneinander antreten, wird zudem der Kampfgeist geweckt und so noch mehr Motivation erzeugt. “Damit auch keine wichtige Sehenswürdigkeit ausgelassen wird und sich niemand verläuft, werden die Teilnehmer von modernster Technik geleitet oder finden sich ganz traditionell mithilfe von Kompass und Stadtplan in der Stadt zurecht”, ergänzt Sekulas Partner C.-Philipp Steiner. Nur als Gemeinschaft gelingt es den Teilnehmern, die schwierigen und vielseitigen Aufgaben zu lösen und am Ende als Sieger ans Ziel zu gelangen.

Der Aspekt des Teambuildings steht dabei immer im Vordergrund, was spielerisch für einen unvergesslichen und dennoch lehrreichen Tag mit der gesamten Abteilung sorgt.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.cityhunters.de/koeln/teambuilding-koeln

CityHunters schafft Erlebnisse! Das Unternehmen entwickelt Teambuilding-Events für Unternehmen und führt diese selbst durch. Kern des Produktportfolios sind Stadtrallyes wie Krimi Geocachings, iPad-Rallyes oder Smartphone Schnitzeljagden. Diese verbinden interaktive Stadtentdeckung mit herausfordernden Rätselstellungen und Teambuilding.

CityHunters wurde 2009 in Nürnberg gegründet. Seitdem hat sich CityHunters immer wieder gewandelt und neu erfunden, um am Puls der Zeit zu bleiben und Trends zu setzen. So gehört das einstige Start-Up-Unternehmen heute zu den größten Anbietern der Branche und führt allein in Deutschland jährlich über 1.000

Veranstaltungen in mehr als 40 Städten durch. Die CityHunters haben Ihren Firmensitz nach wie vor in Franken, sind inzwischen aber in ganz Europa zuhause.

Für Privatkunden hat CityHunters 2019 den Ableger www.myCityHunt.de eröffnet.Über dieses Portal sind interaktive Smartphone-Rallyes buchbar – in über 700 Städten in Deutschland und der EU.

Weitere Details: https://www.cityhunters.de/

