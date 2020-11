Köstlicher Advent: fruiton liefert süße Präsente bundesweit ins Büro und nach Hause

Das fruchtige Angebot erweitern die Logistiker aus Köln saisonal um den weihnachtlichen Service

Köln, im November 2020. Im Jahr 2020 entwickelt fruiton den saisonalen Weihnachtsservice weiter – unabhängig vom Obstkorb, den Unternehmen ins Büro bestellen und Privatleute nach Hause. “Alles Jute” heißt die Aktion zum Fest. Im schicken Jutesack stecken erlesene Leckereien und ein hochwertig bedruckter Weihnachtsapfel. Konzerne und mittelständische Unternehmen freuen sich über das praktische Angebot: Sie beschenken sowohl ihre Teams als auch ihre Kunden in ausgesuchter und zuverlässiger Qualität. Privatkunden lassen die weihnachtlichen Aufmerksamkeiten ganz einfach an ihre Lieben versenden.

2020 besonders erfolgreich: der erprobte Weihnachtsservice von fruiton

Vorfreude ist die schönste Freude. Und in besonderen Zeiten wie dem Jahr 2020 sind die Menschen empfänglich für freundliche Aufmerksamkeiten. Mit der Aktion “Alles Jute” lässt fruiton rheinische Leichtigkeit anklingen. Im schicken Jutesack stecken allerlei Leckereien, die den Beschenkten “alles Gute” wünschen.

“Unsere Kunden sind dankbar für unseren unkomplizierten Service”, berichtet Geschäftsführerin Sheila Röbkes. “Die Teams der Unternehmen stehen seit März 2020 unter andauerndem Druck. Wir nehmen ihnen die Aufgabe, ein Weihnachtspräsent zu organisieren, ganz einfach ab.” Dabei achtet fruiton wie jedes Jahr auf ein gutes Verhältnis von Preis und Leistung.

fruiton hält an der Grundkonzeption fest: Süßigkeiten gruppieren sich um einen roten, frischen Weihnachtsapfel. Ob klein, mittel, groß oder extra: Während die Anzahl der Produkte wächst, bleibt die Qualität gleich hoch. Welche Variante ein Unternehmen auch wählt, die Wertschätzung ist immer sichtbar. So ist für jedes Budget und jede Art der Beziehung – zum Kunden oder zum Team – das richtige Präsent dabei.

Im Advent: fruiton für zuhause

Privatkunden schätzen bereits den Paketservice von fruiton. Man liefert Obst, Gemüse und Extras wie Avocado oder Ingwer per Paket deutschlandweit direkt bis zur Haustür. Das ist hygienisch und praktisch. Online lassen sich jetzt auch Leckereien für den Advent bestellen. Das Naschpaket und das Weihnachtspaket bieten jeweils einen süßen Mix. Wer die Arrangements verschenken will, nimmt einfach die Grußkarte dazu. Speziell Senioren oder andere Menschen aus Risikogruppen können auf diesem Weg sicher beschenkt werden.

Alles Jute zum Fest – Plastik im Büro reduzieren

In Zeiten der Pandemie verliert fruiton den Klimaschutz nicht aus den Augen. “Wir verwenden wieder einen schicken Jutesack für unsere Adventsaktion, die sich an Unternehmen richtet”, erzählt Geschäftsleiter Mario Dutenstädter. Das Design gleicht einem Postsack voller Geschenke, der dem Weihnachtsmann gerade vom Schlitten gefallen und auf dem Bürotisch gelandet ist. Ein Hinweis auf fruiton? Fehlanzeige! Im Gegenteil: Die Jutesäcke können auf Wunsch personalisiert und gebrandet werden.

Der Jutesack hat Platz für viele leckere Überraschungen. Der Nikolaus aus Schokolade darf nicht fehlen. Internationale Weihnachtsgrüße dekorieren den roten Apfel. Sie wurden mit lebensmittelechter Farbe in Manufakturarbeit aufgedruckt. Je nach Variante gibt es außerdem Backwaren, Mandeln und Schoko-Spezialitäten. “Zugegeben: Hier bieten uns die Hersteller hochwertiger Süßwaren noch keine ökologische Alternative zur Verpackung. Aber wir haben das im Blick”, versichert Mario Dutenstädter.

Bestandskunden und Neukunden mit den Weihnachtsgrüßen effektiv glücklich machen

Kunden von fruiton haben es gut: Sie profitieren während des gesamten Jahres von den Vorteilen der frischen Obstkörbe. Inzwischen lassen Unternehmen das Obst immer öfter zu den Mitarbeitenden nach Hause liefern. Die Teams spüren die Wertschätzung und genießen zugleich leckere Vitamine. Dass der Arbeitgeber zu Weihnachten mal eine weniger gesunde Ausnahme macht, ist sympathisch. Neben Obst und Gemüse freut man sich über die exklusiven Süßigkeiten.

Wer im Betrieb oder Unternehmen für die Präsente verantwortlich ist, muss sich quasi um nichts mehr kümmern. Das “Zusammensuchen” von Süßigkeiten hat ein Ende, denn fruiton richtet das Präsent liebevoll her. Präsentgrößen auswählen, Anzahl der Personen angeben und bei fruiton bestellen – fertig. Alles läuft über die gleiche Rechnungsstellung.

Wer ausschließlich den Weihnachtsservice nutzen will, ist bei fruiton herzlich willkommen. Diese Produktreihe ist nicht an die Lieferung des beliebten Obstkorbs gebunden. Alle freuen sich über eine geschmackvolle Alternative zu Kugelschreiber und Co.

