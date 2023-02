Köstlicher Gourmet-Genuss im LANDHOTEL DES JAHRES 2022

Die romantische JAGSTMÜHLE lädt ein zur Entspannung und kulinarischen Köstlichkeiten.

Das liebevoll restaurierte 4-Sterne Hotel JAGSTMÜHLE – idyllisch gelegen im Hohenloher Land (Baden-Württemberg) – darf sich mit der Auszeichnung LANDHOTEL DES JAHRES im renommierten Hotelführer DER GROSSE RESTAURANT & HOTEL GUIDE 2022 schmücken und ist zudem ein echter Geheimtipp für alle Feinschmecker! Überzeugende Gründe, das sehr attraktive FRÜHLINGSARRANGEMENT zu buchen …

… und es gibt noch viele weitere gute Gründe für eine Reise ins wildromantische Jagsttal – nordöstlich von Stuttgart: die unberührte Natur, die herrliche Landschaft, die kulinarischen Köstlichkeiten, die hochkarätige Kunst und Kultur sowie die zahlreichen sportlichen Aktivitäten, wie Velo oder Mountainbike fahren, Wandern, Kanufahren auf dem Kocher etc..

ENTSCHLEUNIGEN

Der perfekte Ort, um all dies zu erleben, ist das zauberhafte ehemalige Mühlenanwesen im Mulfingen-Heimhausen an der Jagst, unweit von Schwäbisch-Hall. Zur Verfügung stehen 26 Wohlfühlzimmer und Suiten in drei verschiedenen Gebäuden: Das Haupthaus beherbergt elf großzügige, hochwertig und mit viel Liebe zum Detail eingerichtete Doppelzimmer. Im sogenannten Gästehaus befinden sich die Rezeption, der schöne Lounge-Bereich mit Bar, die Frühstücksräume inklusive Terrasse sowie elf im edlen Landhausstil möblierte Doppelzimmer in unterschiedlichen Kategorien, beispielsweise das Maisonette-artige Familienzimmer oder die rollstuhlgerechte Suite im Erdgeschoss. Die Jagsthütte offeriert vier individuell zugeschnittene Apartments, die alle mit einen Balkon bzw. einer Terrasse ausgestattet sind und einen traumhaften Blick auf die zum Hotel gehörende idyllische Jagstinsel bieten. Diese vier Suiten wurden im Frühjahr 2022 neu und äußerst geschmackvoll gestaltet und erstrahlen nun in hellen, sanften Farbtönen.

GENIESSEN

Zwei unterschiedliche Restaurants laden zum Genießen ein: Zum einen die rustikale MÜHLENSCHEUNE, in der veredelte regionale Klassiker – wie Käsespätzle, Zwiebel-Rostbraten oder Rinder-Rouladen – serviert werden. Hier steht die Devise frisch und saisonal an vorderster Stelle und passt ins wichtige Thema Nachhaltigkeit, das im Landgasthof & Hotel JAGSTMÜHLE intensiv gelebt wird. Zum anderen das gemütliche RESTAURANT im Landhausstil, in dem die Gäste erstklassige Haute Cuisine mit japanischem Touch genießen können. Beide stehen unter der Leitung des hochdekorierten Spitzenkochs Steffen Mezger.

Steffen Mezger ist in Hohenlohe aufgewachsen und hat hier auch sein Handwerk erlernt, bevor es ihn ins Restaurant ATELIER im Bayerischen Hof nach München zog, wo er seinen ersten Michelin-Stern erkochte, sowie im Anschluss in die RESIDENZ Heinz Winkler in Aschau im Chiemgau, die mit zwei Sternen im Guide Michelin ausgezeichnet wurde. Er kennt daher die hervorragenden Produkte der Genießer-Region Hohenlohe, wie Boeuf de Hohenlohe oder Schwäbisch-Hällisches Landschwein – und insbesondere auch die jeweiligen Top Produzenten. Produktverliebtheit, präzises Handwerk sowie viel Passion und Kreativität für ganz besondere aromenintensive, spannungsgeladene Gaumengenüsse – diese Worte beschreiben in aller Kürze die Kochphilosophie von Steffen Mezger. Er ordnet sich dabei keinen Trends unter, sondern setzt selbst eigene Maßstäbe. Bei seinen Gourmet-Menüs im RESTAURANT konzentriert er sich voll und ganz auf das einzelne Produkt und geht geschmacklich immer ans Limit. Beim Abschmecken spielt Mezger vorwiegend mit japanischen Einflüssen und so entsteht eine grandiose Verbindung von klassisch-französischen und japanischen Geschmackswelten. Innovativ und schnörkellos angerichtet sind die Gerichte daher nicht nur ein Gaumen-, sondern auch ein Augenschmaus par Excellence. Übrigens, auch mit seinem wundervollen vegetarischen Menü kann man den Kulinarikhimmel erklimmen.

ERLEBEN

Das Hohenloher Land – auch als Schwäbische Toskana bekannt – begeistert mit seiner unberührten Naturlandschaft, den wildromantischen Flüssen Kocher und Jagst, malerischen Weinbergen, blühenden Rapsfeldern und grünen Alleen sowie mit zahlreichen historischen Burgen und prächtigen Schlössern, Kirchen, Klöstern und Museen.

Rund um die JAGSTMÜHLE findet man zudem ein wahres Wanderparadies mit Routen, wie den PFADEN DER STILLE oder dem KULTURWANDERWEG JAGST. Freude des Radsports können die traumhaften Strecken des Kocher-Jagst-Radweg erfahren und dabei auch die kulinarischen Schätze des Hohenloher Genießerlands entdecken. Gilt diese Region doch als Feinkosttheke Baden-Württembergs! Eine Vielzahl von Bio-Bauernhöfen und Direktvermarktern verkauft seine köstlichen Erzeugnisse ganz frisch an die Kunden. Auch zahlreiche heimische Winzer laden zu Weinverkostungen in ihre Keller ein. Ob Trollinger, Lemberger, Spätburgunder, Schwarzriesling, Muskat-Trollinger oder Weißweine wie Riesling, Müller-Thurgau, Silvaner, Kerner, Weiss- und Grauburgunder – das Angebot an feinen Tropfen ist von bester Qualität.

ENTDECKEN

Es gibt zudem zahlreiche Tipps für Kunst- und Kulturfans, beispielsweise das mittelalterliche Städtchen Schwäbisch Hall mit seinem beeindruckenden Marktplatz, der faszinierenden Kunsthalle Würth und den berühmten Freilichtspielen Schwäbisch Hall auf der Freitreppe der Stadtkirche St. Michael. Weitere beliebte Ausflugsziele sind das Kloster Schöntal, das Renaissance-Schloss Neuenstein, Schloss Weikersheim und das auf einem Bergrücken hoch über dem Jagsttal liegende imposante Schloss Langenburg mit dem Deutschen Automuseum.

Für alle, die einen genuss- und erlebnisreichen Aufenthalt in der zauberhaften JAGSTMÜHLE im Hohenloher Land erleben möchten, hat das Hotel das sehr attraktive FRÜHLINGSARRANGEMENT kreiert.

3 Übernachtungen inklusive köstlichem Frühstück vom Büffet und Mühlen-Jause mit Erfrischungsgetränken sowie kostenloser Minibar

1 x 5-Gang Abendmenü im RESTAURANT

1 x 3-Gang Abendmenü im RESTAURANT

1 x 4-Gang Abendmenü im RESTAURANT

ab 469 Euro pro Person im Doppelzimmer

ab 659 Euro im Einzelzimmer

Buchbar bis 31. März 2023 auf Anfrage und nach Verfügbarkeit

4-Sterne Landgasthof & Hotel JAGSTMÜHLE

Jagstmühlenweg 10

D-74673 Mulfingen-Heimhausen

Telefon: +49 (0)7938 / 90 300

rezeption@jagstmuehle.de

www.jagstmuehle.de

DIE JAGSTMÜHLE – EIN GENUSS- UND KRAFTORT IM HOHENLOHER LAND.

