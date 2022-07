Kofax Power PDF 5 wartet mit innovativen Technologien für Texterkennung, mobile Nutzung und elektronische Signatur auf

Bislang funktionsreichste Version: preisgekrönte PDF-Plattform feiert 20-jähriges Bestehen

Kofax®, ein führender Anbieter von Intelligent Automation Software für die Automatisierung und Digitalisierung von End-to-End-Geschäftsprozessen, gibt heute die Einführung von Power PDF™ 5 bekannt, der bislang funktionsreichsten Version des preisgekrönten PDF-Editors. Dank diverser neuer sowie optimierter Funktionen trägt die aktuelle Version dieser Software zu einem erweiterten Nutzen für die Kunden bei. Hierzu zählen die fortschrittliche Dokumentenkonvertierung mithilfe von Kofax“ bisher bestem Texterkennungsprogramm, aber auch die optimierte Benutzererfahrung durch einzigartige Fuzzy-Suche. Ebenso dazu gehören erweiterte Integrationsmöglichkeiten, die nahtlose Workflows für die elektronische Dokumentenunterzeichnung gestatten, die mobile Zusammenarbeit dank Kofax“ Power PDF Mobile sowie die Unterstützung der neuesten PDF-Standards, die für eine erhöhte Sicherheit und Compliance sorgt.

Kofax Power PDF eignet sich für Einzelanwender und Unternehmen gleichermaßen und bietet umfangreiche PDF-Funktionen zu einem erschwinglichen Preis. Die aktuelle Version wartet sowohl mit neuen als auch mit bestehenden Funktionen auf, stellt damit das bisher präziseste, sicherste und bei der Durchsuchung von Dokumenten effektivste PDF-Bearbeitungsprogramm von Kofax dar – und unterstützt so die digitale Zusammenarbeit von Unternehmen mit hybriden Arbeitskräften. Weitere Verbesserungen und Kundenvorteile:

>> Da sich die PDFs nach der Texterkennung (OCR) nun höchsteffektiv durchsuchen und nutzen lassen, haben Anwender fehlerfreieren Zugriff auf alle Informationen in ihren Dokumenten.

>> Näherungssuche über Kofax-Fuzzy-Suche, eine Funktion, die nur Kofax Power PDF zu bieten hat, unterstützt bei der Suche nach einer Vielzahl an Begriffen und Sätzen, selbst dann, wenn nicht bekannt ist, wie der jeweilige Begriff exakt lautet – und gestattet dem Anwender somit eine komfortablere Suche.

>> Bestleistungen in Sachen PDF-Formatierung, Unterstützung von PDF/A-4.

„Für Großunternehmen, KMU und Verbraucher ist klar, dass das PDF zum Standardformat für digitale Dokumente avanciert ist – ob für gescannte Bilder oder für relevante Informationen, die von vornherein digital sind.“, so Liz Benson, Senior Vice President of Corporate Growth Strategy bei Kofax. „Mit der neuesten Version holen wir wieder das Beste aus Power PDF heraus: durch engere Integrationen und nun auch eine Version für Mobilgeräte, die das Arbeiten in verteilten Teams unterstützt. Ebenso bieten wir mehr Integrationsmöglichkeiten mit unseren anderen Produkten, sodass der Ende-zu-Ende-Prozess dank topaktueller Sicherheitsfunktionen sicherer und somit die Anfälligkeit für eventuelle Angriffe reduziert wird.“

Zu den Hauptfunktionen von Kofax Power PDF 5 zählen unter anderem:

>> Texterkennung der nächsten Generation. Die bislang beste Kofax-OCR ist nun eng in Power PDF 5 integriert. Daten aus gescannten Dokumenten zu extrahieren und in PDF-Dateien umzuwandeln, wird somit zum Kinderspiel – gleichzeitig sorgt erstklassige Präzision für Zeitersparnis bei der Dokumentenbearbeitung. Auch die Formatierung und Erstellung ausfüllbarer Formulare gestaltet sich nun noch präziser als bisher.

>> Erweiterte Suchfunktionen. Als der einzige PDF-Editor mit Kofax-Fuzzy-Suche unterstützt Power PDF Teams jeder Branche bei der Suche nach ähnlichen oder relevanten Wörtern und Sätzen. Insbesondere für Rechtsabteilungen dürfte dies interessant sein, da sich die Suche nach zu schwärzenden Textteilen nun effizienter gestaltet.

>> Unterstützung des neuesten Dateiformats. Neu eingeführte Unterstützung von PDF/A-4, dem aktuellen ISO-Standard für Branchenkonformitäts- und Zugangsanforderungen. Mit dieser Version bietet Kofax Bestleistungen im Bereich PDF-Formatierung, der Abwärtskompatibilität sicherstellt, und so das Risiko verlorengehender Funktionen beseitigt.

>> Erweiterte Integration mit Kofax SignDoc. Nahtlose Workflows zur elektronischen Dokumentenunterzeichnung beschleunigen den Prozess der digitalen Unterschrift. Dabei muss nicht einmal der PDF-Editor verlassen werden.

>> Unübertroffene Zusammenarbeit zwischen Teams. Hybride Arbeitskräfte von heute müssen vernetzt bleiben. Die in Power PDF 5 enthaltenen Funktionen zur Zusammenarbeit ermöglichen weltweites Teamwork in Echtzeit. Zudem erlaubt die neue Browser-Erweiterung die Ausführung von Power PDF innerhalb von Chrome und Edge.

>> Hohe Sicherheits- und Compliance-Standards. Zugriffskontrolle und 256-bit-AES-Verschlüsselung sorgen für Sicherheit und Compliance auch in strengstens regulierten Branchen.

Einführung von Kofax Power PDF Mobile

Die neue Kofax-App „Power PDF Mobile“ erlaubt es Teams, PDF-Dateien auf dem Mobiltelefon oder Tablet ihrer Wahl zu bearbeiten. Auch können Anwender nun Dokumente ortsunabhängig unterzeichnen, einfach, indem sie ihre Unterschrift manuell auf den Bildschirm setzen. Ebenso lassen sich die PDF-Dateien direkt vom Mobilgerät aus drucken und mailen.

„Wir setzen Kofax Power PDF in unserem gesamten Unternehmen ein. Bereits seit beinahe zehn Jahren nutzen wir die Software im Grunde in all unseren Abteilungen und an all unseren Standorten.“, so William Thorpe, IT Executive bei LB&B Associates, einem Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Maryland und 1.000 Mitarbeitern innerhalb der gesamten USA. „Es ist sehr einfach in seiner Gestaltung, ebenso ist es bedienfreundlich und kann out-of-the-box verwendet werden, sodass unsere IT-Abteilung keine Zeit und Ressourcen mehr darauf verschwenden muss, neue Anwender zu schulen. Wir erhalten keinerlei Beschwerden hinsichtlich dieser Software – etwas, das ansonsten selten vorkommt. Wenn ein Softwareprogramm eine bessere Benutzererfahrung bietet als ein bekannteres Produkt und dies zudem noch zu geringeren Kosten, sollte es eine hohe Bewertung erhalten.“

Kofax Power PDF erhielt eine Reihe von Branchenauszeichnungen, unter anderem von TrustRadius und G2. Weitere Informationen über die Funktionen zur neuen Version erhalten Sie in diesem Video.

Über Kofax

Kofax ermöglicht Unternehmen, Work Like Tomorrow™ schon heute zu realisieren. Die Intelligent-Automation-Softwareplattform von Kofax hilft Unternehmen, die digitale Transformation ihrer Geschäftsprozesse schnell voranzubringen. Insbesondere trägt sie dazu bei, manuelle Aufwände zu reduzieren und Kosten zu senken. Kofax kombiniert Funktionalitäten wie RPA, Cognitive Capture, Prozess-Orchestrierung, Mobilität sowie Analytics zu extrem leistungsfähigen Komplettlösungen. Dadurch erhöht sich die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und die Kundenbindung wird weiter verbessert. Auch Compliance-Anforderungen lassen sich somit adressieren. Vor allem aber ermöglichen die Kofax-Lösungen für die digitale Transformation Business-Agilität bei gesteigerter Rentabilität. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.kofax.de/ und im Kofax-Blog. Oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.

Firmenkontakt

Kofax Deutschland GmbH

Amanda Ingalls

Wentzinger Str. 19

79106 Freiburg im Breisgau

+1 949 7831595

amelie.zawada@moeller-horcher.de

https://www.kofax.de/

Pressekontakt

Möller Horcher Kommunikation GmbH

Amelie Zawada

Heubnerstraße 1

09599 Freiberg

+49 (0)3731 20 70 916

amelie.zawada@moeller-horcher.de

https://www.moeller-horcher.de/

Bildquelle: © Kofax