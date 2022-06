Kofax Power PDF dreifach ausgezeichnet

Preise in den Kategorien PDF-Editor, Dokumentenverwaltungssysteme, OCR-Software

Kofax, ein führender Anbieter von Intelligent Automation Software für die Automatisierung und Digitalisierung von End-to-End-Geschäftsprozessen, ist für sein Produkt Kofax Power PDF mit drei „Top Rated Awards 2022“ von TrustRadius ausgezeichnet worden. Bereits im zweiten Jahr in Folge erhielt Power PDF die Prämierung als „Top Rated PDF Editor„. Der Ritterschlag zum „Top Rated Document Management System“ und „Top Rated Optical Character Recognition“ erfolgte dieses Jahr zum ersten Mal.

In der Kategorie „PDF Editors“ erreichte Power PDF einen trScore von 9,0, konnte sich damit im Vergleich zum Vorjahr verbessern (8,8) und belegt erneut Platz eins in dieser Kategorie. Beim trscore handelt es sich um einen Algorithmus, der die Punktzahl eines Produkts auf der Grundlage von gewichteten Mittelwerten authentischer Bewertungen und Beurteilungen ermittelt. Mit mehr als 600 verifizierten Bewertungen würdigt die TrustRadius-Community Kofax Power PDF als Spitzenprodukt im PDF-Bereich.

Die 2016 ins Leben gerufenen Top Rated Awards von TrustRadius sind mittlerweile zum Branchenstandard im B2B in Bezug auf eine objektive Bewertung von Technologieprodukten avanciert. Die Auszeichnungen fußen ausschließlich auf Kundenfeedback und werden seit jeher unabhängig von Analystenmeinungen vergeben sowie losgelöst davon, ob der Produktanbieter TrustRadius-Kunde ist oder nicht. Die Methodik und Scoringprozesse, die TrustRadius der Ermittlung der Top-Rated-Award-Gewinner zugrunde legt, sind in dieser Aufschlüsselung der Kriterien ersichtlich.

„Eine Auszeichnung von TrustRadius macht uns immer besonders stolz, weil sie auf der Bewertung, Beurteilung und den Erfahrungswerten echter Anwender basiert“, so Chris Huff, Chief Growth Officer bei Kofax. „Die Tatsache, dass Power PDF sein Ansehen in einer immer umkämpfteren Kategorie ausbaut, bestätigt einmal mehr, dass Kofax alles bietet, das die Anwender benötigen, um PDF-Dateien zu bearbeiten, zu teilen und mit einer elektronischen Unterschrift zu versehen.“

Bereits Anfang des Jahres war Kofax Power PDF von TrustRadius und G2 für das einfache Erstellen, Verwalten und gemeinsame Nutzen von PDF-Dateien honoriert worden. Der PDF-Editor ist einfach in der Handhabung, sicher und bietet eine hohe Rentabilität. Die vertraute Benutzeroberfläche im Stil bekannter Office-Programme ermöglicht die minutenschnelle Erstellung, Konvertierung und Kompilierung von PDF-Dokumenten. Mit anspruchsvoller Funktionalität und leistungsstarken Sicherheits- sowie Schwärzungsfunktionen ist Power PDF für Einzelanwender und Unternehmen aller Größen gleichermaßen geeignet. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.kofax.de/ und im Kofax-Blog. Oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter

Über Kofax

Kofax ermöglicht Unternehmen, Work Like Tomorrow™ schon heute zu realisieren. Die Intelligent Automation-Softwareplattform von Kofax hilft Unternehmen, die digitale Transformation ihrer Geschäftsprozesse schnell voranzubringen. Insbesondere trägt sie dazu bei, manuelle Aufwände zu reduzieren und Kosten zu senken. Kofax kombiniert Funktionalitäten wie RPA, Cognitive Capture, Prozess-Orchestrierung, Mobilität sowie Analytics zu extrem leistungsfähigen Komplettlösungen. Dadurch erhöht sich die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und die Kundenbindung wird weiter verbessert. Auch Compliance-Anforderungen lassen sich somit adressieren. Vor allem aber ermöglichen die Kofax-Lösungen für die digitale Transformation Business-Agilität bei gesteigerter Rentabilität. Weitere Informationen unter http://www.kofax.de/

Über TrustRadius

TrustRadius ist die Bewertungs- und Beurteilungsplattform, der Führungspersönlichkeiten am meisten vertrauen, wenn es darum geht, die richtige Software für ihre Zwecke zu finden und auszuwählen. Entscheidungsträger über alle möglichen Branchen hinweg verlassen sich auf die verifizierten, von Anwendern abgegebenen Empfehlungen und Recherchen von TrustRadius. Indem sie ihre einzigartige Geschichte mittels aussagekräftiger Bewertungen erzählen, sprechen Anbieter High-Intent-Käufer an und konvertieren sie. Mehr als 12 Million Besucher pro Jahr erstellen und nutzen qualitativ hochwertige Inhalte und Daten auf Trustradius.com. TrustRadius mit Hauptsitz in Austin (Texas) wurde erfolgreichen Unternehmern gegründet und wird von Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners und Next Coast Ventures unterstützt.

