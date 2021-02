Kofax ReadSoft Online integriert Coupa – für die Automatisierung von Procure-to-Pay-Prozessen

Bearbeitungszeit von Rechnungen lässt sich um 80 Prozent reduzieren

Kofax, ein führender Anbieter von intelligenter Automatisierungssoftware für die digitale Workflow-Transformation, gibt heute die Integration von Coupa-Software bekannt. Durch die Fusion unterstützen die beiden Anbieter Unternehmen bei der digitalen Transformation ihrer Procure-to-Pay-Prozesse und steigern somit die betriebliche Effizienz.

Durch die Integration von Kofax ReadSoft Online™ mit der Coupa Business Spend Management (BSM)-Plattform können Unternehmen die Rechnungsverarbeitung und Zahlungsprozesse automatisieren. Funktionen wie Document Intelligence oder auch Machine Learning von Kofax lassen sich einsetzen, um Daten aus Rechnungen in verschiedenen Formaten und Sprachen zu extrahieren. Die ausgelesenen Daten gelangen wiederum in nachgelagerte, von Coupa verwaltete Spend-Management-Prozesse. Dadurch ist der Aufwand und die Zeit für die Rechnungsbearbeitung deutlich geringer. Die native Integration zwischen Kofax ReadSoft Online und Coupa, zertifiziert als CoupaLink-Lösung, reduziert die Komplexität dieser Abläufe deutlich und beschleunigt diese.

Der Procure-to-Pay-Lebenszyklus besteht traditionell aus manuellen, papierbasierten Prozessen für die Erfassung, den Abgleich, die Freigabe und die Archivierung von Lieferantenrechnungen. Obwohl sich diese Workflows automatisieren lassen, beschreiben nur 10 Prozent der Leiter der Kreditorenbuchhaltung, dass sie ihre Abteilungen vollständig automatisiert haben bzw. dass nur wenige oder keine repetitiven Aufgaben anfallen. Diese hohe Anzahl an Prozessen schränkt die Effizienz allerdings stark ein – und erschwert somit, dass der Unternehmenswert steigt.

Im Gegensatz dazu können Unternehmen mit hohem Automatisierungsgrad die Zeit für die Rechnungsbearbeitung um bis zu 80 Prozent reduzieren, verglichen mit Unternehmen, in denen Workflows kaum oder gar nicht automatisiert sind. Darüber hinaus können strategische Investitionen in Automatisierungstechnologie das Procure-to-Pay-Team von einer reaktiven, Back-Office-Transaktionsfunktion zu einer datengesteuerten und proaktiven Ressource machen, die Erkenntnisse liefert, die das Unternehmen voranbringen.

“Finanz- und Buchhaltungsteams sehen sich mit einer wachsenden Belastung bei der Verarbeitung einer großen Anzahl von Rechnungen konfrontiert”, sagt Roger Goulart, Senior Vice President of Business Development and Alliances bei Coupa. “Daher ist es für sie unerlässlich, diese Dokumente schnell zu verstehen und aussagekräftige Informationen daraus zu extrahieren. Wir sind stolz auf die Integration in Kofax, um unsere Kunden bei der End-to-End-Automatisierung zu unterstützen und nahtlos die Daten zu erschließen, die sie benötigen, um ihre Spend-Management-Prozesse in Coupa zu steuern.”

“Kunden, die ihre Arbeitsabläufe in der Kreditorenbuchhaltung umgestalten wollen, wenden sich an Kofax”, sagt Chris Huff, Chief Strategy Officer bei Kofax. “Ihnen geht es darum, Automatisierungslösungen einzusetzen, die die Agilität des Unternehmens durch einen höheren Digitalisierungsgrad verbessern und gleichzeitig die Betriebskosten senken. Mit dieser neuen Integration profitieren die Kunden von Kofax und Coupa von dem Bestreben und dem Engagement beider Unternehmen, diesen Prozess kontinuierlich zu innovieren und zu rationalisieren.”

Kofax ermöglicht es Organisationen, “Work Like Tomorrow”™ schon heute zu realisieren. Die Softwareplattform Intelligent Automation von Kofax hilft Unternehmen, informationsintensive Geschäftsprozesse umzuwandeln, manuelle Arbeit und Fehler zu reduzieren, Kosten zu minimieren und die Kundenbindung zu verbessern. Dabei kombiniert Kofax RPA, kognitive Erfassung, Prozess-Orchestrierung, Mobilität und Engagement sowie Analytik, um Implementierungen zu erleichtern und Ergebnisse zu liefern, die das Compliance-Risiko mindern und Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Rentabilität steigern. Weitere Informationen unter kofax.de.

